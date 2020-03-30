 Українського активіста Приходька етапують з окупованого Криму в РФ, - адвокат

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на адвоката Назіма Шейхмамбетова повідомляє "Кримська солідарність".

Зазначається, що на 9 квітня на 10:00 призначено дату першого судового засідання в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону. Справу вже передано до суду для розгляду по суті.

"Олега Приходька звинувачують за такими статтями КК РФ: ст.30 ч.1 і ч.1 статті 205 КК РФ (приготування до вчинення терористичного акту), ч.1 статті 222 КК РФ (придбання та зберігання вибухових речовин) і ч.1 статті 223-1 КК РФ (виготовлення вибухових речовин). Найближчим часом Олега Приходька буде етаповано з Криму в Ростов-на-Дону", - сказав адвокат.

На даний момент він перебуває в СІЗО-1 міста Сімферополя, в тій же камері. "Виглядає бадьоро, критичних скарг і зауважень на здоров'я і умови утримання - немає. Ліки передають своєчасно", - прокоментував адвокат.

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За словами адвоката, український політв'язень передає всім слова вдячності за підтримку його і його родини, а також всіх політв'язнів. Він має намір доводити свою невинність і абсурдність пред'явлених звинувачень.

"Не зважаючи на мої політичні погляди, незгода з окупацією Криму, про що я говорив і говорю відкрито, мені ніколи навіть в голову не приходило підривати когось. Тероризм і насильство - це зло. А кримінальна справа стосовно мене - це помста за мої політичні погляди", - попросив передати свої слова громаді Олег Приходько.

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста з Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці. 26 грудня окупаційний "суд" у Криму залишив під вартою до лютого українського активіста Приходька.

8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.

Напомним, 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца. 26 декабря оккупационный "суд" в Крыму оставил под стражей до февраля украинского активиста Приходько.

8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.