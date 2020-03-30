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 Після інфікування COVID-19 25 медиків у Монастириському районі кілька медсестер написали заяви на звільнення, - заступник голови РДА Дронь

У Монастириському районі Тернопільської області кілька працівників серед сестринського персоналу написали заяви на звільнення після того, як у районі 25 медиків заразилися коронавірусом.

Про це в ефірі hromadske розповів заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька заяв написано на звільнення. Їх, мабуть, буде звільнено, якщо вони не хочуть, і будуть прийняті на роботу інші", - розповів він.

Він допускає, що незабаром у районі може виникнути нестача медперсоналу, тим часом на сьогодні медиків вистачає.

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"Працює 10 лікарів, які задіяні в переобладнаній на інфекційний госпіталь лікарні, і приблизно 15 медсестер", - уточнив Дронь.

Нагадаємо, в Монастириському районі Тернопільської області станом на ранок 28 березня коронавірус виявили у 21 медичного працівника. Згодом COVID-19 виявили ще у 4 медиків. Всього в районі інфіковано 47 осіб, один із яких помер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185536
 
 
 Топ коментарі
 
медиков надо беречь ! их и так не много...

После инфицирования COVID-19 25 медиков в Монастырисском районе несколько медсестер написали заявления об уходе, - замглавы РГА Дронь - Цензор.НЕТ 7409
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Це тільки лікарі!!! А ви уявляєте що твориться в районі з сотнями людей яких ці лікарі обслуговували??? Ось це і правдива статистика але на жаль тільки по одному району!!!
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Массовое заражение медиков на совести Зеленского и всех зеленых , они не обеспечили их защитной одеждой. Пусть теперь платят зараженным пожизненную пенсию.Им нужно в суд обратиться.
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да нет..., там обещали хорошие доплаты...
и наверное защитой их уже обеспечили...
Просто спасать жизни людей под риском оказалось не их призванием...
Случайные люди...
Уйдут - не жалко...
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маски тоже обещали... и зарплату учителям по 4 000 евро... как бы научиться жрать обещания... или обналичивать... или на карточку переводить... Після інфікування COVID-19 25 медиків у Монастириському районі кілька медсестер написали заяви на звільнення, - заступник голови РДА Дронь - Цензор.НЕТ 7654
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ОБЕЩАЛИ доплаты - их нет,

НАВЕРНОЕ защитой обеспечили - нет, не обеспечили, потому такой высокий процент зараженных. Укомплектованность средствами защиты в больницах 5-10 от месячной нормы!!!
Становиться потенциальным смертником, бот, желающих очень мало.
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то по зомбоящику янелох рассказывает.
Реальность другая - нет нихрена.. Ни масок, ни костюмов, ни тестов.. Купили пару костюмов сами за собранные деньги. Но это ноль для работы. А доплаты? Тоже из серии подали проект закона.
И правильно сделали, что уволились. А то такие поцреоты - голой грудью на вирус должны идти. Сам иди спасать волонтером, умник
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Обещали.было 3500 станет возможно 7000. Все медсестры из городских поликлиник должны будут дежурить в развернутых палатках по так называемой сортировке поступающих с подозрением на вирусняк.защитных костюмов не обещают.сейчас выдали одну марлевую маску и пока все.
Желающие есть подзаработать?принести в семью вирусняк на лечение которого надо будет потратить денег в разы больше чем обещанная доплата.да нахе р это кому надо? Правильно сделали что уволились
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А как у них:
Правительство Великобритании объявило о договоренности с концерном машиностроительных компаний о закупке еще 10 тысяч аппаратов искусственного дыхания. Около 20 тысяч бывших сотрудников системы здравоохранения согласились вернуться в больницы в связи с пандемией.
"Спасибо 20 тысячам бывших сотрудников, которые возвращаются в Национальную систему здравоохранения. И благодарность 750 тысячам тех, кто волонтерит для помощи уязвимым группам населения. Вместе мы справимся с этим вызовом", - написал в своем Twitter премьер-министр страны Борис Джонсон.
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virus pokazet kto jest kto i nado potom budet ocenit samix lucix.Samije lucije oni dolzny polucat zarplati kak prezident
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самые лучшие должны получать - непременно...если останутся целыми и невредимыми
ибо самые лучшие идут в бой с этой ******* первыми...
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Самый лучший и самый первый врач, который эту заразу нашел и боролся с ней - помер.
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Це тільки лікарі!!! А ви уявляєте що твориться в районі з сотнями людей яких ці лікарі обслуговували??? Ось це і правдива статистика але на жаль тільки по одному району!!!
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Пишите письма мелким почерком скоту радуцкому...и копию главзебилу...это они оставили медиков без средств защиты...
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Думаєш пожежники, які загинули в Чорнобилі не знали про радіацію чи мали захистні костюми?
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Добровольцы в 2014 на фронте останавливали врага без оружия буквально голыми и босыми. И им в отличие от медиков вообще никто не платил зарплаты и никаких гарантий не давал.
Тут если не готов работать на такой рискованной работе то нех. было на нее идти
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Зебилы продолжают демонстрировать свою тупость...
Первый этап реформы от Супрун...это первичка...семейные врачи...и эта реформа успешна...
Второй этап...это реформа больниц...и он этот второй этап должен начаться с 1- апреля....но скорее всего не начнется...
По той простой причине что у власти тупое зеленое стадо...
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вот очень интересно узнать - в чем же, все-таки, успех первого этапа? Після інфікування COVID-19 25 медиків у Монастириському районі кілька медсестер написали заяви на звільнення, - заступник голови РДА Дронь - Цензор.НЕТ 8658
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Ето результат 144 Петиной рехвормы. Или скажешь при Пете врачи получали по $4000 а пришел ЗЕльц и круто все урезал?
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РАБссия ввела химические войска в Москву....маршал ШойХУ в шоке...
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Просто логично. Лично я для себя решил, что в нашей стране медицины нет, и обращаться я никуда не буду, бо буде ще гірше.
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Пойдёшь своим ходом, не сможешь идти поползешь в больничку если жить захочешь))
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А смисл? Якщо захворієш на піку то, повзи не повзи, а апарата тобі не дістанешся. Помреш на порозі втомленим.
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Или повезут в венках под музыку Мендельсона или Брамса
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Как это понять: после прохождения Зеленским теста на короновирус тест показал две полосочки.Виноват ли Коломойский?
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Чуваки китайцы нас спасут от кремлевского Окурка... ...
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не предусмотрена уголовная ответственность. если солдат откажется идти в бой без винтовки, его можно расстрелять. медик же может оказаться переть голой жопой на амбразуру... или ты считаешь, что они как-то по особому должны обществу?
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Хлопці йшли в бій отримавши десяток ржавих патронів. Деякі йши з дробовиками.
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Здесь сложный моральный момент. Кто имеет право требовать самопожертвования? По-хорошему за такое нужно расстреливать командиров и интендантов.
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Тому, не варто і виправдовувати їх дії, а я не осуджую.
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тебе срочно надо изучить Трудовой кодекс Після інфікування COVID-19 25 медиків у Монастириському районі кілька медсестер написали заяви на звільнення, - заступник голови РДА Дронь - Цензор.НЕТ 9738
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так наш каблин требует чтобы межд. орг заставили орков пустить в ОРДЛО наши средства защиты и тесты - там жэ наши люды.
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зарплата Коболева официальная 1 600 000 грн в месяц .а зарплата медсестры 3500 грн в месяц .....матрос с маузером неактуален . блогер с клавиатурой страшнее
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рабы разбегаются, не хотят умирать без средств защиты за 4000грн ? Вместо того чтобы платить нормально медикам - "будут приняты на работу другие". Феодалы хреновы.
В Нью-Йорке медсестрам с сегодняшнего числа платят 100$ в час - 20000$ в месяц, люди знают за что рискуют.
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Зачем было идти учиться а потом работать на такую работу если они не готовы за мизерную зарплату спасать жизни? Или когда они поступали в медколеджи то зарплата у медиков была по $4000?
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С этих вирусных ничего не поимеешь, кроме головняка.
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можно и за мизерную зарплату спасать, имея нормальные средства защиты. Западные медики в скафандрах заболевают каждый восьмой/десятый. Здесь с марлевыми повязками и в строительных очках будет 80% заражения. Не каждый согласиться быть смертником, да еще и за 3 копейки
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А как же клятва Гиппократа? Ето все равно что сейчас бы все солдаты бросили оружие и ушли домой потому что на фронте враг стреляет
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хотя ...тем хоть оружие выдали, а эти без средств защиты
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И много оружия им давали? У меня знакомый рассказывал что чуть ли не пол года воевали без бронежилетов, каждый второй танк нормально не ездил и не стрелял. А весь даунбас засеян не разорвавшимися снарядами и минами потому что одно старье было со старых складов еще послевоенных времен
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Победа всегда даётся ценой большой крови, потому как наступать и обороняться это очень большая разница.
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и уклонистов тоже было достаточно. нет, я не в оправдание тем врачам. можно и нужно требовать что им положено а вот так сразу взять и уйти и бросить больных....
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прочитай текст Клятвы Гиппократа и поймешь, какой у тебя IQ. Хотя, можешь не читать. Он у тебя отрицательный Після інфікування COVID-19 25 медиків у Монастириському районі кілька медсестер написали заяви на звільнення, - заступник голови РДА Дронь - Цензор.НЕТ 9483
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Когда дворник работает хирургом,а дровосек управляет экономикой,то в результате выходит водитель троллейбусса из Венесуэлы Николас МаДУра Після інфікування COVID-19 25 медиків у Монастириському районі кілька медсестер написали заяви на звільнення, - заступник голови РДА Дронь - Цензор.НЕТ 8782 Після інфікування COVID-19 25 медиків у Монастириському районі кілька медсестер написали заяви на звільнення, - заступник голови РДА Дронь - Цензор.НЕТ 8782
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Считаю что Зеленский должен управлять Украиной минимум 200 лет....1 срок в тюряге это мало... Після інфікування COVID-19 25 медиків у Монастириському районі кілька медсестер написали заяви на звільнення, - заступник голови РДА Дронь - Цензор.НЕТ 584
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"если они не хотят, и будут приняты на работу другие" Источник: https://censor.net.ua/n3185536
У них черга стоїть у відділ кадрів? Чи це, він говорить про час коли вірус мине?
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а звільнитись повинні були головні лікарі цих лікарень
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"Работает 10 врачей, которые задействованы в переоборудованной больнице на инфекционный госпиталь, и примерно 15 медсестер", - уточнил Дронь.
Старая ещё советская норма - 3,5 среднего медицинского персонала на одного врача, в Германии (на глаз) - скорее больше. а тут - 1,5 и в инфекционное отделение, где одна из основных мер - изоляция.
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В стране давно должна была установлена мин. зарплата на уровне 8000 гривен. А максимальная гос служащего не больше 8 минимальных. А у нас и 300 минимальных и 400 бывает.
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Шутки шутками, а в США корону подхватили уже около 700 тыщ челов
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Врачи они как военнообязанные, в трудное время нельзя отказывать в лечении. Клятву давали, надеялись всю жизнь взятки брать. А тут выбрали зедебила, а он их без масок и костюмов оставил. Пусть увольняются с рекомендацией, что бы их больше ни где на работу не брали.
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