 Після інфікування COVID-19 25 медиків у Монастириському районі кілька медсестер написали заяви на звільнення, - заступник голови РДА Дронь

Про це в ефірі hromadske розповів заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь, передає Цензор.НЕТ.
"Кілька заяв написано на звільнення. Їх, мабуть, буде звільнено, якщо вони не хочуть, і будуть прийняті на роботу інші", - розповів він.
Він допускає, що незабаром у районі може виникнути нестача медперсоналу, тим часом на сьогодні медиків вистачає.
"Працює 10 лікарів, які задіяні в переобладнаній на інфекційний госпіталь лікарні, і приблизно 15 медсестер", - уточнив Дронь.
Нагадаємо, в Монастириському районі Тернопільської області станом на ранок 28 березня коронавірус виявили у 21 медичного працівника. Згодом COVID-19 виявили ще у 4 медиків. Всього в районі інфіковано 47 осіб, один із яких помер.
и наверное защитой их уже обеспечили...
Просто спасать жизни людей под риском оказалось не их призванием...
Случайные люди...
Уйдут - не жалко...
НАВЕРНОЕ защитой обеспечили - нет, не обеспечили, потому такой высокий процент зараженных. Укомплектованность средствами защиты в больницах 5-10 от месячной нормы!!!
Становиться потенциальным смертником, бот, желающих очень мало.
Реальность другая - нет нихрена.. Ни масок, ни костюмов, ни тестов.. Купили пару костюмов сами за собранные деньги. Но это ноль для работы. А доплаты? Тоже из серии подали проект закона.
И правильно сделали, что уволились. А то такие поцреоты - голой грудью на вирус должны идти. Сам иди спасать волонтером, умник
Желающие есть подзаработать?принести в семью вирусняк на лечение которого надо будет потратить денег в разы больше чем обещанная доплата.да нахе р это кому надо? Правильно сделали что уволились
Правительство Великобритании объявило о договоренности с концерном машиностроительных компаний о закупке еще 10 тысяч аппаратов искусственного дыхания. Около 20 тысяч бывших сотрудников системы здравоохранения согласились вернуться в больницы в связи с пандемией.
"Спасибо 20 тысячам бывших сотрудников, которые возвращаются в Национальную систему здравоохранения. И благодарность 750 тысячам тех, кто волонтерит для помощи уязвимым группам населения. Вместе мы справимся с этим вызовом", - написал в своем Twitter премьер-министр страны Борис Джонсон.
ибо самые лучшие идут в бой с этой ******* первыми...
Тут если не готов работать на такой рискованной работе то нех. было на нее идти
Первый этап реформы от Супрун...это первичка...семейные врачи...и эта реформа успешна...
Второй этап...это реформа больниц...и он этот второй этап должен начаться с 1- апреля....но скорее всего не начнется...
По той простой причине что у власти тупое зеленое стадо...
В Нью-Йорке медсестрам с сегодняшнего числа платят 100$ в час - 20000$ в месяц, люди знают за что рискуют.
У них черга стоїть у відділ кадрів? Чи це, він говорить про час коли вірус мине?
Старая ещё советская норма - 3,5 среднего медицинского персонала на одного врача, в Германии (на глаз) - скорее больше. а тут - 1,5 и в инфекционное отделение, где одна из основных мер - изоляция.