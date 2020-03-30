 Морякам інших країн заборонили сходити на берег у портах України

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Адміністрації бердянського морського порту.

У повідомленні наголошується: "Це рішення Державної прикордонної служби України прийняте на виконання розпорядження Уряду про заборону на перетинання державного кордону України іноземними громадянами та особами без громадянства. Воно підсилює впроваджені санітарні заходи для протидії поширенню коронавірусної інфекції у портах та доведено Південним регіональним управлінням Держприкордонслужби.

Для забезпечення виконання Розпорядження Уряду прикордонний контроль суден та ідентифікація осіб здійснюються прикордонниками безпосередньо біля трапу судна. Окрім того, на борт іноземних суден допускається лише обслуговуючий персонал з обов’язковими засобами індивідуального захисту.

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Нагадаємо, що заборона на перетинання державного кордону України іноземними громадянами не стосується зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Отже вантажні операції та експорт, імпорт, транзит продукції через морські порти зараз відбувається у штатному режимі з урахуванням комплексу протиепідемічних заходів. Згідно з розпорядженням Уряду тимчасово закритими є лише пункти пропуску в морських портах Усть-Дунайськ та Скадовськ.

Українські морські порти у своїй роботі дотримуються усіх необхідних і визначених Міністерством охорони здоров’я заходів, рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я з боротьби з коронавірусною інфекцією та міжнародних медико-санітарних правил".

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