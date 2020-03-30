EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  2184  42
Все про:Укрспирт (56) антисептик (5)

 "Укрспирт" виготовлятиме сировину для антисептиків

Державне підприємство "Укрспирт" до 30 квітня виготовлятиме дезінфікуючий засіб, який стане основою для виробництва антисептиків.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрспирту".

Право взятися до виробництва дезінфікуючого засобу "Укрспирт" отримав після того, як парламент 30 березня підтримав відповідний законопроєкт. Тепер під ці цілі працюватимуть додаткові заводи підприємства.

"Процедура така: вітчизняні виробники надають нам тару, ми виготовляємо спирт, здійснюємо його денатурацію і виготовляємо дезінфікуючий засіб (за затвердженою рецептурою). Весь процес відбувається під наглядом працівників Державної податкової служби", - повідомив в.о. голови ДП "Укрспирт" Сергій Блескун.

Читайте також: Скасувати акциз на спирт для виробництва антисептиків може тільки ВР, - в.о. директора "Укрспирту" Блескун відповів "слузі народу" Холодову

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада 30 березня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)".

Документ, зокрема, передбачає тимчасове спрощення виробництва продукції, необхідної для протидії поширенню коронавірусу.

Кабінет міністрів України запровадив тимчасову заборону експорту спирту на період до 1 червня 2020 року.

Також читайте: "Бюрократичний бар'єр" і брак сировини, - головний санлікар Ляшко назвав причини дефіциту антисептиків

Укрспирт минулого тижня підписав 106 договорів про продаж спирту українським виробникам засобів дезінфекції та антисептиків. До 30 червня 2020 на підприємстві діє спрощена процедура закупівлі спирту: покупцям (юридичним особам або ФОПам) потрібно підписати спрощений договір із державним підприємством, оплатити рахунок - і відразу ж можна приїжджати на завод і забирати придбаний спирт. Такий механізм діє в разі, якщо покупцеві не потрібно більш ніж 1000 літрів спирту на квартал.

Днями в ДП "Укрспирт" в роботу було додатково запущено 4 заводи, всього зараз працюють 14 заводів; їх сукупна потужність - 26 тис. декалітрів спирту на добу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185533
 
   
 Топ коментарі
 
вааще не вижу ни одной причины, почему он не должен быть в этом правительстве
 показати весь коментар
 
Я вот годами думал, шо произвожу крепкие напитки по Дедовской технологии, а неделю назад жена пояснила, шо на самом деле я занимался изготовлением антисептика. Спорить я с ней не стал - она стояла очень близко к сковородкам. "Укрспирт" будет производить сырье для антисептиков - Цензор.НЕТ 8190
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Бодягу... Ну тобто все на що і спроможна державна компанія.
 показати весь коментар
 
 
То же самое, но зато теперь можно скромно упомянуть о своем вкладе в борьбу с эпидемией...
 показати весь коментар
 
 
а ты пьешь денатурат? "тоже самое" - это типа "какая разница"? "Укрспирт" виготовлятиме сировину для антисептиків - Цензор.НЕТ 3277
 показати весь коментар
 
Я вот годами думал, шо произвожу крепкие напитки по Дедовской технологии, а неделю назад жена пояснила, шо на самом деле я занимался изготовлением антисептика. Спорить я с ней не стал - она стояла очень близко к сковородкам. "Укрспирт" будет производить сырье для антисептиков - Цензор.НЕТ 8190
 показати весь коментар
 
 
Ну так. Мой готовый продукт( наливки, настойки и перцовка-абрикосовка "Злий Бандерiвец") - от 30 до 50). А сырец, двойной перегонки, - где-то 75-80. Вот сырец жена и национализировала.
 показати весь коментар
 
Спирт, но пищевой и ПОДАКЦИЗНЫЙ, а этот будут денатурировать ( добавлять метанол) и отпускать без акциза что существенно снижает отпускную цену и не надо лицензия на розничную продажу...ну а розничная цена....она в головах розничных торговцев не-барыг...
 показати весь коментар
 
 
Закон о гос регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции от 5 апреля 2010 года гласит: «Этиловый спирт и спиртосодержащая не пищевая продукция являются денатурированными при условии содержания в них следующих денатурирующих веществ или их смесей по выбору организации-производителя:
1) керосин или бензин в концентрации не менее 0,5% объема этилового спирта;
2) денатониум бензоат (битрекс) в концентрации не менее 0,0015% массы этилового спирта;
3) кротоновый альдегид в концентрации не менее 0,2% объема этилового спирта».
Все эти 4 разрешенных государственными органами денатурирующих добавки не могут нанести вреда человеческому организму. Они включаются состав непищевой продукции для того, чтобы исключить применение ее в пищевых целях. Другими словами - призваны придать жидкости свойства, делающие невозможным ее прием вовнутрь. Это непереносимо горький вкус или отвратительный запах.http://spirtprom.com.ua/index.php/novosti/120-chitat-vsem-denaturatsiya-spirta
 показати весь коментар
 
Да вы шо ?????

это серьезно ????

поздравляю правительство и "Укрспирт" с раздуплением !!!

неразбавленный спирт вместо водки в маркетах не пробовали продавать ?
да народ бы эту продукцию ящиками выносил, дебилы, блд !!!!!!
 показати весь коментар
 
вааще не вижу ни одной причины, почему он не должен быть в этом правительстве
 показати весь коментар
 
 
санітар це ж чудово! значить знає всю "кухню" з середини
 показати весь коментар
 
 
Зеленський інших і не бере.
Емец. Рождение 21 февраля 1956 (64 года)
Воркута́, Коми АССР, РСФСР, СССР
2010-2011 гг. - Министр здравоохранения Украины. При президенте Виктор Янукович
 показати весь коментар
 
 
Биография скромно умолчала про то, что этот господин - рыг, закончил Донецкий медицинский, был замглавы налоговой Украины (в 2003-2004гг - главой был Кравченко, который "застрелился"). Думаете, эти "милые" факты этого господина были так просто пропущены? Все решили толстенькие конверты с портретами американских президентов от бабы Бени и г-на Ахметова (союз ситуативный, но взаимовыгодный).
Так что, господа, ничего хорошего не произошло.
 показати весь коментар
 
Возможно, не все знают, что в 2003-2004 гг. стоимость возврата НДС украинским компаниям обходилась в 20-25 процентов "взноса" в налоговую. За этот "взнос" по возврату НДС отвечал лично г.Степанов. Теперь понятно, что происходит в Украине? Это уже не откат, это возврат людей енакиевского хряка на свои места.
 показати весь коментар
 
Хорошо, что его не смогли приватизировать, а то сейчас бы получили "рыночную" цену, зависящую от спроса!
 показати весь коментар
 
 
это да.

гривень на 7 за литр подорожал бы.
 показати весь коментар
 
 
Перепрошую, а куди поділася ось ця новина "30.03.20 20:22 ГБР открыло дело против слуги народа Лероса за публикацию видео с братом главы ОП Ермака
"Укрспирт" будет производить сырье для антисептиков - Цензор.НЕТ 5073Государственное бюро расследований начало уголовное производство по заявлению главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Укринформу в пресс-служба ведомства.
"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту распространения народным депутатом Украины видео с участием лица, похожего на брата председателя Офиса Президента Украины", - сказали в бюро.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Отрабатывается несколько версий того, при каких обстоятельствах были сделаны записи, - первый замдиректора ГБР Бабиков о "записях Лероса"
Сведения в Едрей внесены Офисом Генерального прокурора по признакам уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом:....."?
 показати весь коментар
 
 
Вчора зробив продукт дисциляції..
Нах ваш спирт!
🤣
 показати весь коментар
 
 
скоро у нас спирт станет дешевле воды, а водкой будут давать сдачи... - я знаю, я здесь живу... "Укрспирт" будет производить сырье для антисептиков - Цензор.НЕТ 9984
И короновируса уже не будет, а спиртовые заводы будут работать в три смены...
 показати весь коментар
 
 
100500 раз було вже сказано, що спирт малодієвий засіб.
Єдине що вбиває вірус, це МИЛО.
 показати весь коментар
 
ога! Спирт не вбиває, мило вбиває. Проспись, дядю!
 показати весь коментар
 
 
«Миття рук з милом ефективніше за антисептик.
Молекули мила також порушують хімічні зв'язки, які дозволяють бактеріям, вірусам і бруду прилипати до поверхонь. Тож під час полоскання рук всі мікроорганізми, які були пошкоджені або вбиті милом - змиваються.
Засоби для дезінфекції рук не такі ефективні, як мило. Так, антисептики (де понад 60% спирту) вбивають бактерії та віруси, але не можуть змити їх з поверхні шкіри. Існують також віруси, які більш стійкі до мила та спирту, але інтенсивне миття рук з милом все ще може змити їх з поверхні шкіри. Зокрема, це бактерії, які можуть викликати менінгіт, пневмонію, діарею, шкірні інфекції тощо.
Миття водою з милом може сповільнити поширення вірусів та обмежити кількість інфекцій, що існують у світі. Але це працює лише тоді, якщо кожен миє руки часто і ретельно.»
https://www.nytimes.com/2020/03/13/health/soap-coronavirus-handwashing-germs.html
 показати весь коментар
 
 
Блін - миття з милом змиває... хірург перед операцією з десяток хвилин МИЄ РУКИ, а потім обробляє їх антисептиком (спиртом). Спирт використовується для антисептичної обробки локально (укол чи аналіз), для дезінфекції інструменту і т.п.
Ці дві речі НЕ СУПЕРЕЧАТЬ, а доповнюють одна одну. Так що кінчай свій дурний базар.
 показати весь коментар
 
убивает все,что растворяет жир-мыло,моющие средства,спирт,бензин,керосин,ацетон и тд.они растворяют липидную оболочку вируса.
кроме того,хлорка,хлоргексидин,мирамистин,перекись водорода.
 показати весь коментар
 
 
но все это наружное,а не,не дай бог,внутрь(кроме спирта )
 показати весь коментар
 
Блін.Мило не вбиває. Мило, точніше, його піна, лише змиває! А от в концентрованому спиртовому середовищі ні одна бацила не виживає. А тому мило, то МИЮЧИЙ засіб, а спирт - антисептичний (дезінфікуючий).
 показати весь коментар
 
да вы шо ..."Укрспирт"...сырьё...ёмаё...наконец то.... а сколько конфиската за года вылили...можно было страну залить тем антисептиком
 показати весь коментар
 
Долго мы шутили в стране по части спирта---ну вот и прилетело. А ведь давно есть мини-спирт-заводы буквально на 50 кв метров и два работника. И не медицинский гнать(это гос-структуре оставить) а пищевой 95%. В прошлом году урожай яблок закопали массово! И акцизы задраны до идиотизма. максимальная цена 0, 5 водки до 50гр и не больше! Нажрались, зажрались---подыхайте теперь в своих Лексусах! А парень сверху что, долго смотрел, а тут и пост и год високосный! Если кому смешно---так посмейтесь! Только в зеркало не гляньте при этом!
 показати весь коментар
 
??????
2 недели прошло !!!!!
А они только собираются?
Гнать в шею ЗЕ. ЕРМАКА
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору