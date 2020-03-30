 "Укрспирт" виготовлятиме сировину для антисептиків

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрспирту".
Право взятися до виробництва дезінфікуючого засобу "Укрспирт" отримав після того, як парламент 30 березня підтримав відповідний законопроєкт. Тепер під ці цілі працюватимуть додаткові заводи підприємства.
"Процедура така: вітчизняні виробники надають нам тару, ми виготовляємо спирт, здійснюємо його денатурацію і виготовляємо дезінфікуючий засіб (за затвердженою рецептурою). Весь процес відбувається під наглядом працівників Державної податкової служби", - повідомив в.о. голови ДП "Укрспирт" Сергій Блескун.
Як повідомлялося раніше, Верховна Рада 30 березня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)".
Документ, зокрема, передбачає тимчасове спрощення виробництва продукції, необхідної для протидії поширенню коронавірусу.
Кабінет міністрів України запровадив тимчасову заборону експорту спирту на період до 1 червня 2020 року.
Укрспирт минулого тижня підписав 106 договорів про продаж спирту українським виробникам засобів дезінфекції та антисептиків. До 30 червня 2020 на підприємстві діє спрощена процедура закупівлі спирту: покупцям (юридичним особам або ФОПам) потрібно підписати спрощений договір із державним підприємством, оплатити рахунок - і відразу ж можна приїжджати на завод і забирати придбаний спирт. Такий механізм діє в разі, якщо покупцеві не потрібно більш ніж 1000 літрів спирту на квартал.
Днями в ДП "Укрспирт" в роботу було додатково запущено 4 заводи, всього зараз працюють 14 заводів; їх сукупна потужність - 26 тис. декалітрів спирту на добу.
1) керосин или бензин в концентрации не менее 0,5% объема этилового спирта;
2) денатониум бензоат (битрекс) в концентрации не менее 0,0015% массы этилового спирта;
3) кротоновый альдегид в концентрации не менее 0,2% объема этилового спирта».
Все эти 4 разрешенных государственными органами денатурирующих добавки не могут нанести вреда человеческому организму. Они включаются состав непищевой продукции для того, чтобы исключить применение ее в пищевых целях. Другими словами - призваны придать жидкости свойства, делающие невозможным ее прием вовнутрь. Это непереносимо горький вкус или отвратительный запах.http://spirtprom.com.ua/index.php/novosti/120-chitat-vsem-denaturatsiya-spirta
это серьезно ????
поздравляю правительство и "Укрспирт" с раздуплением !!!
неразбавленный спирт вместо водки в маркетах не пробовали продавать ?
да народ бы эту продукцию ящиками выносил, дебилы, блд !!!!!!
Емец. Рождение 21 февраля 1956 (64 года)
Воркута́, Коми АССР, РСФСР, СССР
2010-2011 гг. - Министр здравоохранения Украины. При президенте Виктор Янукович
Так что, господа, ничего хорошего не произошло.
гривень на 7 за литр подорожал бы.
Государственное бюро расследований начало уголовное производство по заявлению главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Укринформу в пресс-служба ведомства.
"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту распространения народным депутатом Украины видео с участием лица, похожего на брата председателя Офиса Президента Украины", - сказали в бюро.
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Сведения в Едрей внесены Офисом Генерального прокурора по признакам уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом:....."?
Нах ваш спирт!
🤣
И короновируса уже не будет, а спиртовые заводы будут работать в три смены...
Єдине що вбиває вірус, це МИЛО.
Молекули мила також порушують хімічні зв'язки, які дозволяють бактеріям, вірусам і бруду прилипати до поверхонь. Тож під час полоскання рук всі мікроорганізми, які були пошкоджені або вбиті милом - змиваються.
Засоби для дезінфекції рук не такі ефективні, як мило. Так, антисептики (де понад 60% спирту) вбивають бактерії та віруси, але не можуть змити їх з поверхні шкіри. Існують також віруси, які більш стійкі до мила та спирту, але інтенсивне миття рук з милом все ще може змити їх з поверхні шкіри. Зокрема, це бактерії, які можуть викликати менінгіт, пневмонію, діарею, шкірні інфекції тощо.
Миття водою з милом може сповільнити поширення вірусів та обмежити кількість інфекцій, що існують у світі. Але це працює лише тоді, якщо кожен миє руки часто і ретельно.»
https://www.nytimes.com/2020/03/13/health/soap-coronavirus-handwashing-germs.html
Ці дві речі НЕ СУПЕРЕЧАТЬ, а доповнюють одна одну. Так що кінчай свій дурний базар.
кроме того,хлорка,хлоргексидин,мирамистин,перекись водорода.
2 недели прошло !!!!!
А они только собираются?
Гнать в шею ЗЕ. ЕРМАКА