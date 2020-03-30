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 Чоловік із симптомами COVID-19 помер у Каховці, - мер Дьяченко

Сьогодні в Каховці Херсонської області помер чоловік 1984 року народження.

Про це повідомив у Facebook Каховський міський голова Андрій Дьяченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, два тижні тому чоловік повернувся з Польщі і перебував у самоізоляції.

"У хворого були всі симптоми коронавірусної інфекції, але лікувався вдома, не звертаючись до лікарні по кваліфіковану медичну допомогу. Чи був це коронавірус, дізнаємося, коли отримаємо результати аналізів", - зазначив чиновник.

Він поінформував, що під'їзд і квартиру, де проживав хворий, продезинфікують працівники ДСНС.

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Чоловік із симптомами COVID-19 помер у Каховці, - мер Дьяченко 01

Нагадаємо, станом на ранок 30 березня в Україні офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 - летальні, 6 пацієнтів одужали.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185532
 
 
 Топ коментарі
 
Кому вирус а кому земельку продать ...
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Епідемія продовжує збирати свій смертельний врожай.
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ну шо ликарь тебе скажет - самоизолируйся. А когда херово будет, скорая приедет, в морг
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Епідемія продовжує збирати свій смертельний врожай.
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Епідемія продовжує збирати свій смертельний врожай.

Еще не известно от чего умер, а уже паника.По статистике - тот же птичий грипп,если кто не разучился считать...
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Это соевый ботяра.. Показательно то, что сейчас он постит идиотские страшилки в унисон с кремлеботами
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Остался бы в Польше был бы жив, здоров.
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а еслиб не шастал в польшу, был бы 100% здоров
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Говоріть, повторюйте своїм рідним, коханим, друзям, колегам - звертайтеся до лікаря навіть із звичайною ОРВІ. Не нехтуйте своїм здоров'ям і оточуючих
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Є телефон сімейного лікаря, він порадить і буде спостерігати принаймні
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ну шо ликарь тебе скажет - самоизолируйся. А когда херово будет, скорая приедет, в морг
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Не нехтуйте своїм здоров'ям і оточуючих

Не сталкивались вы с медициной в критических ситуациях- хоть в СССР хоть сейчас. Но как говориться- свет не без добрых людей...
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У вас дуалізм у відповіді, не знаходите
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Или обрвщался но ему сказали лечиться дома. Где-то уже было такое. Только кто теперь это докажет?
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"возвратился из Польши", Италии, Франции.... это приговор Украине.
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Быдло советское тем интересно,что не готово умирать за родину за Сралина... Мужчина с симптомами COVID-19 умер в Каховке, - мэр Дьяченко - Цензор.НЕТ 9241чЛЕНИН ПАРТИЯ камсамол Мужчина с симптомами COVID-19 умер в Каховке, - мэр Дьяченко - Цензор.НЕТ 9241
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На рынке недвижимости ИСПАНИЯ по коррупции занимает 1 место в МИРЕ... Мужчина с симптомами COVID-19 умер в Каховке, - мэр Дьяченко - Цензор.НЕТ 7470
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не обращался к врачам может потому что не было договора с семейным врачом? (он же был за кордоном) не говорите что можно просто позвонить и вам обрадуются...а может и звонил? как узнали что не обращался к врачам, потому что умер дома??? а может это как раз и был совет врача - самоизолироваться и ждать...и только в случае ухудшения звонить... да ухудшилось сильно стремительно! настолько стремительно, что даже в "скорую" не успел позвонить...
человек, по-всему порядочный, раз находился в самоизоляции .. и его вдвойне жаль!!!!
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Ну да... алгоритм такой, ты, типа "самоизолируйся"! А когда подохнешь, мы скажем, что занимался самолечением, поздно обратился!
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так и случается...легкие симптомы и температура - сиди сам дома...
а как задохнулся - сам виноват - поздно обратился... а как понять когда уже можно???
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Это для паникеров , обожателей порошенковщины. Я думаю , что фейк.
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Коронавирус есть только у кремлевских обожателей Полония,Новичка и Сибирской язвы...ФЕЙКомёты долбанные........ Мужчина с симптомами COVID-19 умер в Каховке, - мэр Дьяченко - Цензор.НЕТ 1988
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Китайськи лікарі кажуть що якщо змусити носити маски, навіть саморобні, абсолютно всіх і всюди окрім дома, то швидкість розповсюдження в країні знижується в рази. Це дешевше ніж інші заходи.
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Тому що коли люди видихають, то вірус затримується на 10%-90% маскою.
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COVID-19 c симптомами мужчины умер в Жмеринке, - мэр Дъяченко... к несчастью, мэр тоже помэр
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