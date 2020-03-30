 Чоловік із симптомами COVID-19 помер у Каховці, - мер Дьяченко

Про це повідомив у Facebook Каховський міський голова Андрій Дьяченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, два тижні тому чоловік повернувся з Польщі і перебував у самоізоляції.

"У хворого були всі симптоми коронавірусної інфекції, але лікувався вдома, не звертаючись до лікарні по кваліфіковану медичну допомогу. Чи був це коронавірус, дізнаємося, коли отримаємо результати аналізів", - зазначив чиновник.

Він поінформував, що під'їзд і квартиру, де проживав хворий, продезинфікують працівники ДСНС.

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Нагадаємо, станом на ранок 30 березня в Україні офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 - летальні, 6 пацієнтів одужали.

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