 Чоловік із симптомами COVID-19 помер у Каховці, - мер Дьяченко

Про це повідомив у Facebook Каховський міський голова Андрій Дьяченко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, два тижні тому чоловік повернувся з Польщі і перебував у самоізоляції.
"У хворого були всі симптоми коронавірусної інфекції, але лікувався вдома, не звертаючись до лікарні по кваліфіковану медичну допомогу. Чи був це коронавірус, дізнаємося, коли отримаємо результати аналізів", - зазначив чиновник.
Він поінформував, що під'їзд і квартиру, де проживав хворий, продезинфікують працівники ДСНС.
Нагадаємо, станом на ранок 30 березня в Україні офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 - летальні, 6 пацієнтів одужали.
Еще не известно от чего умер, а уже паника.По статистике - тот же птичий грипп,если кто не разучился считать...
Не сталкивались вы с медициной в критических ситуациях- хоть в СССР хоть сейчас. Но как говориться- свет не без добрых людей...
https://www.youtube.com/watch?v=h-_4xVmBDc0
человек, по-всему порядочный, раз находился в самоизоляции .. и его вдвойне жаль!!!!
а как задохнулся - сам виноват - поздно обратился... а как понять когда уже можно???
Дъяченко... к несчастью, мэр тоже помэр