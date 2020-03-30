 Київ закупив 300 тисяч медичних масок, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Що стосується міста Києва, ми закупили 300 тис. масок. Ми очікуємо на цьому тижні літак із мільйоном масок ще додатково. Насамперед маски йдуть працівникам медичної сфери... Сьогодні 25 тис. і завтра 75 тис. масок, які ми замовили в українського виробника, також будуть поставлені в комунальне підприємство "Фармація" - аптеки по місту Києву, де ви їх можете придбати", - сказав він.
Звучит как Вася Пупкин купил себе 2 маски, ура, это победа, позовите фотографов и журналистов!
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Кличко, ты же мер города столицы- миллионника! Ты можешь пиарится по чуть более значимым достижениям? Например 3 млн. масок или 3000 ИВЛ??
И да, дебилоид - поузнавай значение абревиатуры PR - то что ты называешь кацапским словом "пиариться". Может тогда поймешь своим мозжечком, что взаимодействие с общественностью и есть одна из главных функций мэра.
Волонтери і меценати шукають по всьому світу обладнання і засоби, щоб захистити українців.
Наша команда закупила і везе в Україну 30 тисяч захисних костюмів для українських лікарів. 800 тисяч масок і окуляри також прямують в Україну.
ютьюб
фикксирвали всех дохлых...
Википедия утверждает что на 2020 год население Киева - 3,7 млн, чел. 300 тыс. масок - это аккурат 0,08 маски на рыло.
Количетво тестов проведенных на млн жителей