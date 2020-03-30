 Київ закупив 300 тисяч медичних масок, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Що стосується міста Києва, ми закупили 300 тис. масок. Ми очікуємо на цьому тижні літак із мільйоном масок ще додатково. Насамперед маски йдуть працівникам медичної сфери... Сьогодні 25 тис. і завтра 75 тис. масок, які ми замовили в українського виробника, також будуть поставлені в комунальне підприємство "Фармація" - аптеки по місту Києву, де ви їх можете придбати", - сказав він.

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