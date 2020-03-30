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Все про:Київ (7561) Кличко (1031) маски (1)

 Київ закупив 300 тисяч медичних масок, - Кличко

Київ закупив 300 тис. медичних масок і очікує поставки ще мільйону масок додатково

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Що стосується міста Києва, ми закупили 300 тис. масок. Ми очікуємо на цьому тижні літак із мільйоном масок ще додатково. Насамперед маски йдуть працівникам медичної сфери... Сьогодні 25 тис. і завтра 75 тис. масок, які ми замовили в українського виробника, також будуть поставлені в комунальне підприємство "Фармація" - аптеки по місту Києву, де ви їх можете придбати", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У неділю з Китаю прибуде новий літак із масками і захисними костюмами. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185529
 
 
 Топ коментарі
 
Примерно 0,4% от проданых Радуцким. Мощно.
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Учитывая что киевлян несколько миллионов, это просто ерунда.
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Ніхто. Для здорових людей вони виконують роль стримуючого фактора від совання рук до рота та до носа. Для лікарів потрібні маски з n95 стандартом захисту. Для захворілих коронавірусом теж потрібні подібні маски.
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Вопрос даже не количества, а в том по какой цене закупили и по какой будут впаривать через частные аптеки... Киев закупил 300 тысяч медицинских масок, - Кличко - Цензор.НЕТ 1921
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На весь Киев 300 тыс масок??
Звучит как Вася Пупкин купил себе 2 маски, ура, это победа, позовите фотографов и журналистов! Киев закупил 300 тысяч медицинских масок, - Кличко - Цензор.НЕТ 9312

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Кличко, ты же мер города столицы- миллионника! Ты можешь пиарится по чуть более значимым достижениям? Например 3 млн. масок или 3000 ИВЛ??
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Кличко просто не способен посчитать, что это - на один день работы медработников, социальных работников и транспортников столицы. А есть еще область и остальная Украина.
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Их нет в продаже по миру, чучело Київ закупив 300 тисяч медичних масок, - Кличко - Цензор.НЕТ 7363
И да, дебилоид - поузнавай значение абревиатуры PR - то что ты называешь кацапским словом "пиариться". Может тогда поймешь своим мозжечком, что взаимодействие с общественностью и есть одна из главных функций мэра. Київ закупив 300 тисяч медичних масок, - Кличко - Цензор.НЕТ 705
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Это даже не на час. Если следовать официальным инструкциям.
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Примерно 0,4% от проданых Радуцким. Мощно.
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Петро Порошенко
Волонтери і меценати шукають по всьому світу обладнання і засоби, щоб захистити українців.
Наша команда закупила і везе в Україну 30 тисяч захисних костюмів для українських лікарів. 800 тисяч масок і окуляри також прямують в Україну.
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Вести из итальянского БЕРГАМо
ютьюб
фикксирвали всех дохлых...
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А хто може довести, що маски ефективно стримують короновірус?
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Ніхто. Для здорових людей вони виконують роль стримуючого фактора від совання рук до рота та до носа. Для лікарів потрібні маски з n95 стандартом захисту. Для захворілих коронавірусом теж потрібні подібні маски.
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На примере хотя бы Чехии посмотри,в чем преимущество ношения маски. Умееш тырнетом пользоваться?
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Учитывая что киевлян несколько миллионов, это просто ерунда.
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Не тех, что Нидерланды Китаю вернули по причине неликвидности ?
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Вирус Эбола помните?Тоже кремлевская падаль....
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Maski konecno xoroso no oni nespasajet ot virusa.Ne vsio oni loviat kak xotelos
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Такие как ты будут дохнут первыми 😐
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шо за херня творится в аптеках?... бракованные, 2-х час. китайские маски по 30 тику уже... Киев закупил 300 тысяч медицинских масок, - Кличко - Цензор.НЕТ 9944..кто барыжгичает-мародерит, зелень гребанная?..подорожник сеть -чье ?..падлюки пол-гривневую маску за 30 тик врпривают!!!!!
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А чому ти їх не накупив півроку тому, коли вони були по дві гривні?
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знамения не было. а чё? у тя было? дык поведай!
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Кремлевскую падаль уничтожит БОГ...он свидетель ВСЕМУ...
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шо -то все покупают, везут... а их как не было, так нет
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Перемога!
Википедия утверждает что на 2020 год население Киева - 3,7 млн, чел. 300 тыс. масок - это аккурат 0,08 маски на рыло.
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Віталька, нас 5 млн, твої 300 тис це навіть не 10%, ніхто не помітить. ЗеЛох тебе буде лаяти.
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И тестов нужно прикупить, а то блин, ......

Количетво тестов проведенных на млн жителей

Киев закупил 300 тысяч медицинских масок, - Кличко - Цензор.НЕТ 1656
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Позор Украины, тратить бабло на клочок тряпочки и гордиться еще этим, стыд и срам на весь мир.
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По чем "уралс", кацапчик? Ой, забыл - его ж ни по какой цене не берут. Пичалька Київ закупив 300 тисяч медичних масок, - Кличко - Цензор.НЕТ 7254
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Сегодня в Ирпине ходили Клоуны Клычковские продавали маски по 25 гривен. Київ закупив 300 тисяч медичних масок, - Кличко - Цензор.НЕТ 1567
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Больше 3 млн людей проживает в Киеве. Маска обычная - на 2 часа. А теперь решите задачку.... Капля в море! Судить тех, кто до карантина нажился на смертях...
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М-да кацапы ума у вас как у бактерии 😂👎
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шо за херня в аптеке презик купить нельзя!! у всех стояк шоли?
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а у киева был н.з. если нет то почему? если был, то где оно все? оба вопроса аганяют мера в угол (жопу) в ответ можно услышать только непонятное мычание на украиноруссоинглише
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