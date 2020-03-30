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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:ВР (7366) позачергове засідання (59) Стефанчук Руслан (132) дезінфекція (8)

 У Раді оголосили перерву на дезінфекцію і кварцування

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву в позачерговому засіданні парламенту в понеділок для проведення дезінфекції сесійної зали.

Про це він оголосив під час позачергового засідання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З вашого дозволу, я хочу оголосити технічну перерву для кварцування зали. Прошу забрати на 30 хвилин ваші речі. Тут буде проведена дезінфекція і кварцування. Через 30 хвилин ми продовжимо", - сказав Стефанчук.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Верховна Рада 30 березня на третьому за день позачерговому засіданні розглядає проєкт закону №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Перед цим вона ухвалила в першому читанні законопроєкт про гарантії неповернення виведених із ринку банків колишнім власникам, а також призначила Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров'я і Сергія Марченка – на посаду міністра фінансів.

На ще двох позачергових засіданнях в понеділок Рада ухвалила низку законопроєктів щодо протидії поширенню коронавірусу, щодо соціального та економічного захисту в умовах карантину тощо. Ухвалено також закон про безперебійне харчування у Збройних силах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185528
 
 
 Топ коментарі
 
Хорошо протравите зеленые ряды.... В Раде объявили перерыв на дезинфекцию и кварцевание - Цензор.НЕТ 5419
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Дизенфекція залу, але не носіїв зарази - депутатів!
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Після роботи деяких народних депутатів, дезинфекцію ВР потрібно робити і не в період короновірусу.
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Після роботи деяких народних депутатів, дезинфекцію ВР потрібно робити і не в період короновірусу.
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думаю дезенфэкция будет оооччччень долгооооо Стефанчуку кто то позвонил и сразу дезенфэкция.. они попытались сгеодян прокатить Закон о земле но очевидность зашквара очевидность очень скорых уголовных дел очевидность РЕВОЛЮЦИИ В УКРАИНЕ этим жжждам таки видимо достучалось что еще чутьч уть и их просто повесят...
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А заразом не заважить і тебе полікувати від зеленочного проносу .
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Не подумайте, що я антисеміт... але для Зелі та Рабіновича ("слуги" та "лехаїм") доречною буде перевірена часом продукція IG Farben У Раді оголосили перерву на дезінфекцію і кварцування - Цензор.НЕТ 2044

У Раді оголосили перерву на дезінфекцію і кварцування - Цензор.НЕТ 3712
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Майже )) Zyklon B

(як інсектицид "Zyklon B" досі виробляється в Чехії, в місті Коліне, під торговою маркою "Uragan D2")
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Дизенфекція залу, але не носіїв зарази - депутатів!
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А потом придут опизжисты и без масок будут распускать слюни о рехверендуме.
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Думаю, это просто представлениие для МВФ, типа мы стараемся и работаем, через пару лет рассмотрим 52417 поправку, дайте денег сейчас.
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Новость дня:после контакта с Зеленским короновирус самоизолировался и требует проведения теста
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Не берет. Действует только на существ с с ай-кью выше 50.
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Украинский политический COVID1991- 2019 пошел на отдых, пока идет дезинфекция зала ВР эта политическая пандемия украинского государства тоже уже должна повергнуться жесткой дезинфекции или мы все скоро выпрем от таких COVID паразитов
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спалити к чортям собачим, то прокляте місце
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Кто в армии служил, тот в цирке не смеется ...
Предлагаю залить советскую раду советской жидкостью для дезинфекции советских вокзальных туалетов во время мнимой эпидемии дезинтерии
В Раде объявили перерыв на дезинфекцию и кварцевание - Цензор.НЕТ 2099
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Нужно было закрыть депутатов в зале и кварцевать. Такой шанс упустили.
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Главное в ето время депутатов из зала не выпускать
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"Также был принят закон о бесперебойном питании в Вооруженных силах" - это как? Без закона питались бы с перебоями? А так будут кушать без перебоями между завтраком, обедом и ужином?
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Марні сподівання. Вони тільки під себе можуть сходити.
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Дуже вчасно, курорти закриті, будуть загоряти під кварцевими лампами.
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На дезінфекцію після дефекації. І навпаки.
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Смотрел немного сегодня заседание ВР. Все такие серьезные, в масках, очках... Но когда начинают разговаривать то снимают маски. А на хрена тогда их одевали то?
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Хорошо бы ещё и клизмы с толчёным стеклом и скипидаром.
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Можно с огнемета продезинфицировать жОПблок и часть зеленой плесени.
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Пропоную термобарічну дезінфекцію. Хоч під час війни розбазарювати ********** не можна, але для такої справи можна пожертвувати кількома боєголовками від реактивного вогнемету "Буратіно".
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Вы еще кацапских попов позовите, сатану выгнать. Подохните все.
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И все, как один готовы растерзать ВСЕХ депутатов. Это же ваши представители, обязаны доносить ВАШЕ мнение! Ну, убрать Раду, вообше не обращать внимание на ваше мнение, вам лучше станет?
И такое дерьмо ведь ВЫ САМИ навыбирали. Может, пора признать СВОИ ошибки и подумать, как это все можно исправить? Типа выборы, очередные, законные, - раз в год. И десять раз подумать, где ставить галку, гречку брать, обещать, но в кабинке вы один, есть тысяча способов обмануть гречкосеев, только поинтересуйтесь! Махинации на выборах кончились с уходом кучмы, теперь работает зомбоящик, так ИМ надежнее.
Или вот под такое радостное гиканье, которое можно наблюдать на этой ветке, напоминающее прорыв из Борисполя зараженых, скорее всего, туристов, не станет Украины.
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а зачем, закрыть всех. продизинфицировать зарином с заманом и добавить пару капель новичка
и вот это будет, всеукраинская дезинфекия
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