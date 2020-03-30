 У Раді оголосили перерву на дезінфекцію і кварцування

Про це він оголосив під час позачергового засідання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З вашого дозволу, я хочу оголосити технічну перерву для кварцування зали. Прошу забрати на 30 хвилин ваші речі. Тут буде проведена дезінфекція і кварцування. Через 30 хвилин ми продовжимо", - сказав Стефанчук.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Верховна Рада 30 березня на третьому за день позачерговому засіданні розглядає проєкт закону №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Перед цим вона ухвалила в першому читанні законопроєкт про гарантії неповернення виведених із ринку банків колишнім власникам, а також призначила Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров'я і Сергія Марченка – на посаду міністра фінансів.

На ще двох позачергових засіданнях в понеділок Рада ухвалила низку законопроєктів щодо протидії поширенню коронавірусу, щодо соціального та економічного захисту в умовах карантину тощо. Ухвалено також закон про безперебійне харчування у Збройних силах.