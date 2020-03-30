 У Раді оголосили перерву на дезінфекцію і кварцування

Про це він оголосив під час позачергового засідання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"З вашого дозволу, я хочу оголосити технічну перерву для кварцування зали. Прошу забрати на 30 хвилин ваші речі. Тут буде проведена дезінфекція і кварцування. Через 30 хвилин ми продовжимо", - сказав Стефанчук.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Верховна Рада 30 березня на третьому за день позачерговому засіданні розглядає проєкт закону №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".
Перед цим вона ухвалила в першому читанні законопроєкт про гарантії неповернення виведених із ринку банків колишнім власникам, а також призначила Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров'я і Сергія Марченка – на посаду міністра фінансів.
На ще двох позачергових засіданнях в понеділок Рада ухвалила низку законопроєктів щодо протидії поширенню коронавірусу, щодо соціального та економічного захисту в умовах карантину тощо. Ухвалено також закон про безперебійне харчування у Збройних силах.
(як інсектицид "Zyklon B" досі виробляється в Чехії, в місті Коліне, під торговою маркою "Uragan D2")
Предлагаю залить советскую раду советской жидкостью для дезинфекции советских вокзальных туалетов во время мнимой эпидемии дезинтерии
И такое дерьмо ведь ВЫ САМИ навыбирали. Может, пора признать СВОИ ошибки и подумать, как это все можно исправить? Типа выборы, очередные, законные, - раз в год. И десять раз подумать, где ставить галку, гречку брать, обещать, но в кабинке вы один, есть тысяча способов обмануть гречкосеев, только поинтересуйтесь! Махинации на выборах кончились с уходом кучмы, теперь работает зомбоящик, так ИМ надежнее.
Или вот под такое радостное гиканье, которое можно наблюдать на этой ветке, напоминающее прорыв из Борисполя зараженых, скорее всего, туристов, не станет Украины.
и вот это будет, всеукраинская дезинфекия