 За добу 29 березня в Італії померло від коронавірусу 812 осіб

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання La Stampa, відповідні дані оприлюднив Департамент цивільного захисту Італії.
В Італії від початку епідемії коронавірусу захворіло 101 739 осіб, за останню добу зафіксовано 4050 нових випадків (на 4,1% більше, ніж днем раніше).
Внаслідок хвороби померло 11 591 осіб, з них 812 за останні 24 години (+ 7,5%). Напередодні за добу померло 756 осіб.
На сьогодні в країні одужало вже 14620 хворих на коронавірус.
В даний час в Італії 75528 осіб із позитивним тестом на коронавірус (цифра 101 739 враховує в тому числі померлих і тих, хто вилікувався).
Серед хворих 27 795 пацієнтів госпіталізовано з симптомами, з них 3981 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, а 43 752 перебувають у домашній ізоляції.
Серед регіонів лідером за кількістю випадків залишається Ломбардія - 42161 випадків (+1154 на добу, +2,8%). Далі йдуть Емілія-Романья - 13 531 хворих (+412, +3.1%), Венето - 8724 (+366, + 4.4%) і П'ємонт - 8712 (+506, + 6.2%).
Итальянцы подтвердили что эта цифра только тот кто умер в больнице а тот кто умер дома они не вносили в статистику
Очень все печально
Семёнов
@savinkov6906
Количество смертей в Италии и Франции выше, чем сообщалось. Итальянские власти признали, что они не включают тех, кто умирает в своем доме или в домах престарелых. Во франции; власти считают только тех, кто умирает в больницах.
https://www.nytimes.com/2020/03/25/world/europe/Spain-coronavirus-nursing-homes.html
У США со спутников бренд на пачке сигарет видно.
Когда разговаривают много руками размахивают, вот и...
Мифы и правда о коронавирусе в Италии. • "В Италии нельзя выходить из дома". На данный момент выходить можно из дома по следующим причинам: работа, закупка продуктов, выгулять собаку вблизи дома(200 метров), другие неотложные дела, предварительно необходимо заполнить форму само сертификации (форма обновляется при выходе новых постановлений). Источник: http://www.governo.it/it/faq-iorestoa... • "Полиция всех штрафует и предусмотрена уголовная ответственность!" Уголовная ответственность применяется в случае если заболевший, с подтвержденным диагнозом сознательно нарушил карантин. Штраф от 400 до 3000 евро за безосновательное передвижение. За поход в супермаркет, аптеку, на работу вас никто не оштрафует. • "Люди мрут! И молодые и пожилые и дети! " У всех разная способность организма бороться. Многие переносят болезнь бессимптомно и являются только разносчиками. На данный момент (сегодня 27 марта) количество погибших составляет 8.165 (данные министерства здравоохранения). Точные данные по возрасту погибших предоставляет https://www.epicentro.iss.it/, их данные обновляются с задержкой, вот их данные на 6801 количество смертей: Возраст 0-29: ни одной смерти Возраст 30-39: 17 погибших Возраст 40-49: 67 погибших Возраст 50-59: 243 погибших Возраст 60-69: 761 погибший Возраст 70-79: 2403 погибших Возраст 80-89: 2702 погибших Возраст свыше 90: 608 (источник: https://www.epicentro.iss.it/coronavi... ) - Состояние пациентов: Пациенты ранее здоровые, без патологий - 1,4% Пациенты с 1 ранее существовавшим заболеванием - 21,4% Пациенты с 2 ранее существовавшими заболеваниями - 26,1% Пациенты с 3 или более ранее существовавшими заболеваниями - 51,2% - Средний возраст погибших - 78 лет. http://www.salute.gov.it/portale/nuov...Сами врачи мрут как мухи. От общего количества заболевших 6205 - это медики. Количество погибших среди них 0,69%, т.е. 43 человека. 80.539 общее количество инфицированных людей, т.к. количество заболевших медиков 6 205 среди общего количества пациентов с коронавирусом, то они составляют 7.7% от общего количества зараженных. Учитывая факт, что медицинский персонал находится в тесном контакте с больными, у них самый высокий риск заболеть. https://tg24.sky.it/cronaca/2020/03/2... • "В больницах не принимают пациентов, оставляют умирать. " Система здравоохранения делает все, чтобы спасти как можно большее количество людей. Разбивают полевые госпитали, перестраивают выставочные комплексы под больницы, привлекают волонтеров, медиков из других стран. Если симптомы легкие, настоятельно просят самоизолироваться дома, т.к. количество мест в больницах ограничено, госпитализируют пациентов с серьезными симптомами и тех, кому действительно нужно спасать жизнь. • "В Италии закрыли все! " В Италии приостановили производство в некоторых секторах, остались открыты те сферы, которые являются жизненно важными для жизни государства и для обеспечения населения всем необходимым. Рестораны, увеселительные места и места культуры закрыты уже несколько недель. Открыты аптеки, продуктовые магазины, почты, газетные ларьки, банки, страховые фирмы, курьерский доставки. Общественный транспорт работает, перемещение запрещено без основательной причины.
А те кто больной, ещё свой выбор делают!!!
Дай бог нам здоровья!
Просто у нас тестов мало делают
Атипичный журналист@jyrnalist
Перекиньте итальянцам фоточку, может дойдёт, чем чревата "помощь" от духовноскрепных
26 марта в 02:24 ·
За давнім сценарієм
За багатьма ознаками цей "вияв доброї волі" Кремля збігається з наданням радянської технічної допомоги Етіопії під час гуманітарної кризи - голоду 1984-86 рр., який слугує історичною канвою роману "Дорога на Асмару". Там теж були виключно політичні й розвідувальні цілі - цілковиту відсутність гуманітарних, як невдовзі доходить своїм розумом головний герой, засвідчує хоча б те, що весь цей час СРСР продовжував і посилював військову допомогу режимові для війни з власним населенням - на суми стократ більші...
Результаты исследования, проведенного сотрудниками Йельского университета и опубликованного в понедельник, 30 марта, изданием The American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine свидетельствуют: около половины людей, перенесших коронавирусное заболевание, являются источниками инфекции в течение восьми дней после исчезновения всех симптомов.
Этот вывод был сделан учеными на основании осмотра шестнадцати пациентов с легкой формой коронавируса, которые были помещены в Лечебный центр больницы общего профиля PLA в Пекине в период с 28 января по 9 февраля.
Центры по контролю и профилактике заболеваний в настоящее время рекомендуют людям с диагнозом коронавирусная инфекция самоизолироваться в течение, как минимум трех дней, после нормализации состояния здоровья и температуры.
Пока остается не известным, продемонстрируют ли такие же результаты пожилые люди или пациенты ослабленной иммунной системой.
Следущая на перелом: Испания (через 1 неделю) , Франция (ч 2) , Германия (через 3 недели), а потом США (через 4 недели) , и конечно Украина (через 5 недель).
немного о "переполненных" испанских больницах