 За добу 29 березня в Італії померло від коронавірусу 812 осіб

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання La Stampa, відповідні дані оприлюднив Департамент цивільного захисту Італії.

В Італії від початку епідемії коронавірусу захворіло 101 739 осіб, за останню добу зафіксовано 4050 нових випадків (на 4,1% більше, ніж днем ​​раніше).

Внаслідок хвороби померло 11 591 осіб, з них 812 за останні 24 години (+ 7,5%). Напередодні за добу померло 756 осіб.

На сьогодні в країні одужало вже 14620 хворих на коронавірус.

В даний час в Італії 75528 осіб із позитивним тестом на коронавірус (цифра 101 739 враховує в тому числі померлих і тих, хто вилікувався).

Серед хворих 27 795 пацієнтів госпіталізовано з симптомами, з них 3981 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, а 43 752 перебувають у домашній ізоляції.

Серед регіонів лідером за кількістю випадків залишається Ломбардія - 42161 випадків (+1154 на добу, +2,8%). Далі йдуть Емілія-Романья - 13 531 хворих (+412, +3.1%), Венето - 8724 (+366, + 4.4%) і П'ємонт - 8712 (+506, + 6.2%).

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