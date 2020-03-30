 Окупанти приховують від населення реальну картину захворюваності COVID-19, - Мінреінтеграціі

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує Цензор.НЕТ.
"За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація в окремих районах Донецької і Луганської областей, а також у Криму приховує від місцевих мешканців реальний стан захворюваності на коронавірус. Це позбавляє людей можливості убезпечити себе від епідемії COVID-19", - сказано в повідомленні.
За інформацією відомства, станом на 30 березня окупаційна адміністрація в ОРЛО визнала наявність одного інфікованого коронавірусом, в ОРДО жоден випадок не підтверджують.
"При цьому тестування на коронавірус фактично не здійснюється через брак тестових систем. Діагностика в поодиноких випадках проводиться лише для представників окупаційної адміністрації та військових", - говориться в повідомленні.
Разом з цим лікарів в ОРЛО змушують підписувати зобов’язання про нерозголошення реального стану захворюваності. Частина медиків де-факто перебуває у режимі самоізоляції разом з родинами, що підтверджує наявність серйозних проблем.
"Особам, які мають виражені симптоми зараження коронавірусом, встановлюють діагноз ГРВІ. За наявними даними у тимчасово окупованих населених пунктах Донецької та Луганської областей наразі нараховується близько 10 тис. хворих на ГРВІ, помітна частина з яких вже має ускладнення у вигляді пневмонії. Більшість цих громадян не отримує належної медичної допомоги і перебуває вдома через брак ліжко-місць у медичних закладах", - заявляють у Мінреінтеграціі.
Водночас, окупаційні адміністрації вживають заходи для убезпечення військових контингентів, які перебувають під управлінням російського командування.
"На Донбасі підрозділи окупаційних сил переводяться на карантин, вводяться обмеження на спілкування з цивільним населенням, у тому числі – членами родин. Аналогічна ситуація спостерігається у Криму", - підкреслюють у міністерстві.
За даними відомства, на територію ОРДЛО з Росії прибула група військових фахівців з вірусології. Їх основним завданням є медичне забезпечення російських військових.
"Таким чином, окупаційна адміністрація ухиляється від виконання своїх прямих зобов’язань щодо захисту цивільного населення, концентруючи увагу і ресурси на медичному забезпеченні військових підрозділів. Це є порушенням норм міжнародного гуманітарного права", - вважають у міністерстві.
У зв'язку з цим Мінреінтеграції закликає міжнародні гуманітарні організації у рамках відповідного мандату посилити моніторинг ситуації щодо медичного забезпечення мешканців ТОТ та інформувати міжнародну спільноту про порушення окупаційною владою права людини на життя та здоров’я.
Трясця ім. Босха@UkrPereiro
При эпидеми Н1N1 2009 г. у нас было запрещено от него умирать больше чем одному пациенту в сутки. Умерло 4, подавалась отчётность всё равно 1. Иначе вилы от городского и областного руководства.
Всё что нужно знать о статистике в медицине.
А ведь сегодня днюха!
30 марта 2014 года, ровно 6 лет назад харьковские и донецкие парни в первый раз исполнили свой бессмертный хит пУТИН ХУ@ЛО!
Ху@ло стало ху@лом официально!
Судя почислу тестов сделанных на 1млн населения.
США получили официальную просьбу России о предоставлении в текущем году дополнительной продовольственной помощи, заявил в Вашингтоне министр сельского хозяйства США Дэн Гликман.
Как сообщает «Грузия онлайн», эта просьба в настоящее время изучается американской стороной.
В заявлении Гликмана подчеркивается, что реакция правительства США на просьбу о дополнительной продовольственной помощи будет зависеть от того, насколько успешно будет осуществляться текущая программа поставок в Россию американского зерна и продуктов.
«Мы проведем консультации с рядом других ведущих производителей продовольствия, таких, как ЕС, и будем стараться избежать шагов, которые могут дестабилизировать международные сельскохозяйственные рынки или снизить стимулы для российских фермеров» - сказал Дэн Гликман.
https://lenta.ru/news/1999/09/29/food_aid/
В Украине пока 0.3 смертей на 1млн жителей.
В России пока 0.06 смертей на 1млн жителей. Но зараженных там в 5 раз больше. Из рисунка видно, что они просто тестируют в 100раз больше на 1млн населения.
Да, Россия имеет большую проблему, особенно Москва , но Украина это что-то ....
газ по 90 , нефть по 22 !
👺 #Путин превратил страну в тяжело больного пациента с населением пораженным психиатрическим заболеванием, переходящим в массовый психоз 😱
https://twitter.com/newkc14/status/1244711013532020742