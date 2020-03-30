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 Окупанти приховують від населення реальну картину захворюваності COVID-19, - Мінреінтеграціі

У тимчасово окупованому Криму і в непідконтрольних Україні частинах Донецької та Луганської областей від людей приховують реальну картину поширення коронавірусу.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація в окремих районах Донецької і Луганської областей, а також у Криму приховує від місцевих мешканців реальний стан захворюваності на коронавірус. Це позбавляє людей можливості убезпечити себе від епідемії COVID-19", - сказано в повідомленні.

За інформацією відомства, станом на 30 березня окупаційна адміністрація в ОРЛО визнала наявність одного інфікованого коронавірусом, в ОРДО жоден випадок не підтверджують.

"При цьому тестування на коронавірус фактично не здійснюється через брак тестових систем. Діагностика в поодиноких випадках проводиться лише для представників окупаційної адміністрації та військових", - говориться в повідомленні.

Разом з цим лікарів в ОРЛО змушують підписувати зобов’язання про нерозголошення реального стану захворюваності. Частина медиків де-факто перебуває у режимі самоізоляції разом з родинами, що підтверджує наявність серйозних проблем.

"Особам, які мають виражені симптоми зараження коронавірусом, встановлюють діагноз ГРВІ. За наявними даними у тимчасово окупованих населених пунктах Донецької та Луганської областей наразі нараховується близько 10 тис. хворих на ГРВІ, помітна частина з яких вже має ускладнення у вигляді пневмонії. Більшість цих громадян не отримує належної медичної допомоги і перебуває вдома через брак ліжко-місць у медичних закладах", - заявляють у Мінреінтеграціі.

Водночас, окупаційні адміністрації вживають заходи для убезпечення військових контингентів, які перебувають під управлінням російського командування.

"На Донбасі підрозділи окупаційних сил переводяться на карантин, вводяться обмеження на спілкування з цивільним населенням, у тому числі – членами родин. Аналогічна ситуація спостерігається у Криму", - підкреслюють у міністерстві.

За даними відомства, на територію ОРДЛО з Росії прибула група військових фахівців з вірусології. Їх основним завданням є медичне забезпечення російських військових.

"Таким чином, окупаційна адміністрація ухиляється від виконання своїх прямих зобов’язань щодо захисту цивільного населення, концентруючи увагу і ресурси на медичному забезпеченні військових підрозділів. Це є порушенням норм міжнародного гуманітарного права", - вважають у міністерстві.

У зв'язку з цим Мінреінтеграції закликає міжнародні гуманітарні організації у рамках відповідного мандату посилити моніторинг ситуації щодо медичного забезпечення мешканців ТОТ та інформувати міжнародну спільноту про порушення окупаційною владою права людини на життя та здоров’я.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185522
 
 
 Топ коментарі
 
С этим вирусом как-то забылось.

А ведь сегодня днюха!
30 марта 2014 года, ровно 6 лет назад харьковские и донецкие парни в первый раз исполнили свой бессмертный хит пУТИН ХУ@ЛО!
Ху@ло стало ху@лом официально! Оккупанты скрывают от населения реальную картину заболеваемости COVID-19, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 3454
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Да и х*** с ними. Зачем вы ето нам каждый день рассказываете. Типо намекаете что мы должны скинуться и им помочь? Пока что они даже стрелять не перестают. Значит у них пока еще ничего не болит. Вот когда стихнут то можно уже аккуратно и заглянуть к ним
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro





При эпидеми Н1N1 2009 г. у нас было запрещено от него умирать больше чем одному пациенту в сутки. Умерло 4, подавалась отчётность всё равно 1. Иначе вилы от городского и областного руководства.
Всё что нужно знать о статистике в медицине.
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С этим вирусом как-то забылось.

А ведь сегодня днюха!
30 марта 2014 года, ровно 6 лет назад харьковские и донецкие парни в первый раз исполнили свой бессмертный хит пУТИН ХУ@ЛО!
Ху@ло стало ху@лом официально! Оккупанты скрывают от населения реальную картину заболеваемости COVID-19, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 3454
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А в Харкові не приховують 1,400 млн. осіб і лише один випадок, Київ 3 млн - 100 випадків, відчуваєте різницю?
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Киев - транзитные ворота для прилетевших, плюс большее число завсегдатаев Куршавеля
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распространение вируса движется от развитых регионов к неразвитым
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Нет. На Украйне выявляют и даже очень эффективно.
Судя почислу тестов сделанных на 1млн населения.

Оккупанты скрывают от населения реальную картину заболеваемости COVID-19, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 8363
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Да и х*** с ними. Зачем вы ето нам каждый день рассказываете. Типо намекаете что мы должны скинуться и им помочь? Пока что они даже стрелять не перестают. Значит у них пока еще ничего не болит. Вот когда стихнут то можно уже аккуратно и заглянуть к ним
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це точно. Вони мене геть не цікавлять, чим більше їх там подохне тим краще і швидше та земля звільниться від ватанів.
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И вообще ето министерство *реинтеграции* нужно вывесли в поле и расстрелять так как ето вражеские агенты. Что вы сволочи собрались реинтегрировать? Окупированную территорию в Украину? Ето все равно что в ваш организм реинтегрировать коронавирус с целью примирения. Вместо него должно быть министерство ДЕОКУПАЦИИ или ОСВОБОЖДЕНИЯ.
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А еще правильнее, никакого министерства вообще быть не должно. У нас уже есть и армия и СБУ и министерство МВС, которых обязанность освободить територию и от врага и террористов и колаборантов.
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Умные, т.е. патриоты, которые там еще есть себя обезопасят. А подкацапники - туда им и дорога... Так что, хорошая новость. Главное через КПП оттуда никого не впускать.
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сильно опасаюсь. что за двадцать баксов кого угодно пустят
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Главное что бы их туристы передохли,там цирроз печени иммунитет им подсадил. Оккупанты скрывают от населения реальную картину заболеваемости COVID-19, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 5447
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Да хер с ними больше подохнет меньше кормить этих кормильцов всей Украины
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а где клич ,,,"путя спаси нас,вирусное куйло нас жрет похлеще "биндер"? Оккупанты скрывают от населения реальную картину заболеваемости COVID-19, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 595
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Голодная «сверхдержава»: РФ просит США оказать продовольственную помощь16:02 | 25.03.2020

Оккупанты скрывают от населения реальную картину заболеваемости COVID-19, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 1484

США получили официальную просьбу России о предоставлении в текущем году дополнительной продовольственной помощи, заявил в Вашингтоне министр сельского хозяйства США Дэн Гликман.
Как сообщает «Грузия онлайн», эта просьба в настоящее время изучается американской стороной.
В заявлении Гликмана подчеркивается, что реакция правительства США на просьбу о дополнительной продовольственной помощи будет зависеть от того, насколько успешно будет осуществляться текущая программа поставок в Россию американского зерна и продуктов.

Оккупанты скрывают от населения реальную картину заболеваемости COVID-19, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 2046

«Мы проведем консультации с рядом других ведущих производителей продовольствия, таких, как ЕС, и будем стараться избежать шагов, которые могут дестабилизировать международные сельскохозяйственные рынки или снизить стимулы для российских фермеров» - сказал Дэн Гликман.
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ну перепечатали новость от 1999 года и выдали на новую?
https://lenta.ru/news/1999/09/29/food_aid/
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сейчас ломанутся через кпп и у всех будут особые обстоятельства. А власть идиотов и дебилов.
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Старая беда искать где хуже! От совков она. Да разберутся там где хуже, или не разберутся. Тут как---вот вопрос? Ответов полно. Полностью нет в аптеках, парацетамола, спирта любого, масок и остального по теме. Нет костюмов для врачей массово и везде. А на тв -каналах в захлёб трепотня сколько кто прикупил и на сколько, повторы сутками идут. И про самолёт что вот-вот прилетит ещё. Не хотелось так---но пора срочно запускать все столярки. цеха мебельные и материи дешёвой чёрной. Та и землю намерять по окраинам городов. И бомжуков там поселить в палатках рядом со складами штыковых лопат. А то знаете ли мухи скоро полетят, тепло на подходе!
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Та там міжнародні гуманітарні норми порушені не зараз, а вже з 2014 р.
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Мне кажется что у нас скрывают больше чем где либо! Инересно, как сильно сейчас жалеют те несчастные которых из Китая в Новые Санжари привезли. Небось все бы отдали сейчас чтобы в Китай чухнуть )
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А откуда там больным взяться? Они же не летали в Китай, Вьетнам, Таиланд, и не вернулись из Европы, где работали в Италии, Испании, Польше . Движения у них особо нет, а значит и число заразившихся на 1млн жителей должно быть ниже чем в Украине.
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Да и тестов Россия делает в 100 раз больше на 1млн населения, чем Украина:

Оккупанты скрывают от населения реальную картину заболеваемости COVID-19, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 6431
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судя по числу зараженных вирусом , московия эти тесты давно продала
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Не поверишь, и без детских обид:
В Украине пока 0.3 смертей на 1млн жителей.
В России пока 0.06 смертей на 1млн жителей. Но зараженных там в 5 раз больше. Из рисунка видно, что они просто тестируют в 100раз больше на 1млн населения.
Да, Россия имеет большую проблему, особенно Москва , но Украина это что-то ....
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ярко светит солнце , зелёная трава ,
газ по 90 , нефть по 22 !
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А що там казав товаріщ Жюков? "Чим більше здохне тим менше депортувати!" Окупанти приховують від населення реальну картину захворюваності COVID-19, - Мінреінтеграціі - Цензор.НЕТ 8767
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