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 Ажіотаж на іноземну валюту спав, - Нацбанк

Національний банк України констатує суттєве падіння попиту на іноземну валюту на валютному ринку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці пресслужба НБУ за підсумками робочого дня на валютному ринку.

Надлишкового та ажіотажного попиту на валюту 30 березня не було, тому НБУ не доводилося продавати валюту з резервів для "гасіння" зростання курсу валют.

"Як і минулого тижня, ринок балансувався без нашої участі близько позначки 28 гривень за долар США. Попит і пропозиція валюти з боку бізнесу загалом урівноважений", - зазначають у Нацбанку.

Там зазначають, що попит на іноземну валюту впав не тільки у бізнесу, а й серед громадян. Більш того, українці почали продавати валюти більше, ніж купувати.

Офіційний курс долара за підсумками 30 березня знизився з 28,18 гривні до 28,06 гривні.

Минулого тижня НБУ продав із резервів 76,8 мільйона доларів для підтримки курсу гривні.

Читайте також: Офіційний курс долара впав на 34 копійки

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185518
 
   
 Топ коментарі
 
то Порох тарився баксами на минулому тижні..... буде знову втікати з України Ажиотаж на иностранную валюту спал - Нацбанк - Цензор.НЕТ 111
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у людей нема грошей. Самі здали останні доляри, бо їх не мона їсти, коли магазини зачинені
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то Порох тарився баксами на минулому тижні..... буде знову втікати з України Ажиотаж на иностранную валюту спал - Нацбанк - Цензор.НЕТ 111
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НУ сока ВАМ гаварить: денег нету, но ВЫ держитесь...скора землю прададут, и ВСЕ галодные будут в зеленом шоколаде Ажиотаж на иностранную валюту спал, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 6796
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у людей нема грошей. Самі здали останні доляри, бо їх не мона їсти, коли магазини зачинені
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а хто попривозив з Європи.Заїхало 200 тис заробітчан
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Наивные люди. Люди покупали доллары, чтоб просто потом заработать, во время их скинув.

Таких людей было много. Кроме того некоторые меняли напрямую связаны с банками и делят потом прибыль. Вы как с Луны упали
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некоторые? все! и краша ментовская или сбушная..
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Некоторые форумчане наверное думают , что меняли просто оперируют туда-сюда деньгами из бабушкиного наследства )
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ага и нельзя с доларовой карты снять доллары наличные в в кассе мол закон приняли только обмен в приват 24 потом перекидываеш на гривн карту и снимаеш в банкомате или кассе гривни а потом можеж купитьтеже доллары при этом теряеш понятно доллары хитрожопые хрен им больше будет в долларовой карте
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як знав - зняв всю налічку - долари, руплі, гривні. Лишив тіко гроші на крєдітці
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Не ругайтесь, вы оба правы. Объясню. На русском правильно писать "в Украину". Это единственно правильно. Но вы пишете на украинском, потому правильно и "на" и "в"

Митрополит Іларіон дослідив мову Шевченка і знайшов 42 рази форму "в Україні" і 33 рази - "на Україні"
"Не заревуть в Україні вільнії гармати"

"Я й тут чужий, одинокий, і на Україні"

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Як Шевченко писав в 18хх то і писав.
Наразі ж ми маємо що звернення "на Україну" це характерна риса "рускага міра". "В Україну" ж, використовується виключно Українцями. Тому апеляція до "Шевченко писав" недоречна.
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в часи Шевченка Україна не була державою, а просто територією
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Ажиотаж на иностранную валюту спал, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 4364поэт-не учитель,как и клоун-не управленец!есть правила у каждого языка,но если рубли капнули,то тебе насрать,да,лишнехромосмный скрепоноосец? Ажиотаж на иностранную валюту спал, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 4364хоть переводчики освоили и то хорошо...
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а что, где-то есть доллары, чтоб купить?!
в Киеве что-то последние 3 недели не видел...
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Ну якщо з валютою все окей, то чого Бубочка побіг в Парламент вимагати прйиняття закону про продаж землі здаля отримання кредиту МВФ? Тим більше що от-от підвалять іноземні "інвестиції", та так що може навіть "інвестиційних нянь" не вистачити...
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Просто у людей денег нет. Да и из за карантина никто не ходит по магазинам
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То есть 28 это нормально? А, ну теперь можно спать спокойно.
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Звісно що долар впаде, заїхал млн заробітчан, якщо в кожного по 2 000 євро, це 2 млрд.
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Они то заехали. Но скорее всего на етом поток валюты и закончится. Ближайший год вряд ли заробитчаны обратно по валюту в Европу поедут
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будуть продавати по 150-200 євро в місяць, щоб прожити
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Raboatajet tut vasi daze segodnia videl centre lozit plitki gde pesexodi xodit.po ukrainski govorili.
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Так само закінчиться і попит на валюту. Тепер народ всі свої заощадження буде витрачати виключно на харчі, а не на всякий ширпотреб з Китаю.
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они и до этого пересылали..., а сейчас остались без работы...
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Если учесть что вливание тринионов долларов в виде помощи гражданам, обвалит доллар по отношению к другим валютам. То наверно, это не очень хорошее сохранение.
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А інші уряди ляскатимуть вухами і не друкуватимуть
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Сейчас начнут все скидывать валюту. Люди набрали быстрых гривневых кредитов в последние дни перед карантином, чтоб заработать , когда доллар будет по стописят, а тут такой очередной облом. Украине не светит никакой дефолт, гривна стабилизируется, полиция работает, воины нас защищают, медики в больницах, тесты Украина массово закупает, средства защиты тоже - очередная зрада отменяется. Барыги опять пролетели, потому как нужно не быть чмошниками, а помогать государству. Не можете помочь, так хотя бы СИДИТЕ ДОМА!!!! Не разносите заразу. Две недели карантина , и мы не дадим этой чуме шансов.
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Вы с Луны свалились? В новый бюджет заложен курс 29,5. Все прогнозируют падение ВВП. Заробитчане, перечислявшие ежегодно более 10 млрд долларов налички в Украину, сидят дома без работы. Производства останавливаются, экспорт упал. Цены на метал на дне. Так с чего бы гривне стабилизироваться? Я помню, как один иксперд говорил, что люди зря доллар по 26 закупили. Что-то мне подсказывает, что те люди сейчас радуются и сливать не собираются.
А барыги не пролетели. Они спихнули на Запад тысячу тонн масок дорого, а потом продадут помощь из Китая (снова дорого), а потом закупят фуфломицин в Индии и снова наварятся.
И не нужно бредить про две недели. Все страны будут рады, если удастся справится за 2-3 месяца, а Вы рассказывает о двух неделях? Кстати, наш экономический кризис связан с короной лишь отдаленно. У нас кризис начался в конце ноября. Тогда еще даже Китай об эпидемии не догадывался. Так что спихнуть все на вирус никак не получится.
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вот в 18-м году это бы более правдоподобно звучало, а так читал и ждал последнюю фразу типа "а потом собака захотел срать и я проснулся".
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Сейчас банки зажрались совсем. Между продажей и покупкой разница 1 гривня
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Ну шота я не понял, пачему тута злотый стоит... шо эта за маржа...шо за диверсия?
Ежи Польська не згинела...
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скоро ажиотаж не только на валюту, но и на еду спадет....
и на шмотки, и на технику и на все где нужны деньги ....
месяца через 3 погромы и грабежи....
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Ну звісно. Коли у нас керманичем Найвеличніший Лідер ********** то звісно такого не дочекаються.
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Не буде цього Лео, можливо щось в промислових центрах, якщо влада не впорається.
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если станет нечем содержать детей, то обязательно будет...
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"Ажиотаж на иностранную валюту спал, - Нацбанк" - а шо такое? У зебуинов "деньги зароботанные барыгой на крови" закончились?
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Это не достижение нацбанка,а достижение народом финансового дна,заначки на исходе.. Ажиотаж на иностранную валюту спал, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 9849
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Понятно всех аферистов баксами затарили по-дешёвке официально, а теперь можно и опустить гривну до 40-50 гривен за бакс. Ждём очередной афёры со стороны Нацбанка.
Зебил и Порошенко в помощь.
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Три місяці карантину і валюту купуватимуть ще менше.
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А я только засобирался мешок долларов прикупить - чи даже два, а тут ажиотаж и спал. Не успел.
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Арбитражный трибунал в Стокгольме вынес окончательное решение по арбитражному разбирательству PGNiG vs Газпром по делу о так называемом Ямальском контракте. С изменением формулы цены, Газпром должен возместить польской компании $1,5 млрд.
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Кстати по моим скромным подсчётам в мире на борьбу с корововирусом и его последствиями с его компинсациями выделено в мире порядка трёх триллионов долларов. По моему розумению бакс должен или рухнуть, или точно подешеветь.
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Терміново біжи купляти фублі. Озолотишся.
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Это прикол?! Я уже неделю не могу забрать валюту из Привата. Ответ каждый день один - нет долларов в Украине.
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"Ажиотаж на валюту спал..." Вот ведь удивительно?
Всё "золотое" украинское сообщество уже долларами затарилось задолго до, и под самую завязку. А люди сейчас не знают шо будет дальше и прижимают каждую копейку. На наше государство, как впрочем и всегда, надежды никакой нет, как обычно спасаемся сами.
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Выше вон Олег Анатолиевич пишет, что надо подождать, бакс скоро рухнет, как бревно, и резко подешевеет до невозможности. надо только запастись попкорном и немного подождать. Ажіотаж на іноземну валюту спав, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 5545
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тепер можна курс гривня підняти і долляри дешевше скупити.
Років 20 з населенням грають в цю гру, а населення ніяк не навчиться.
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Олег Анатолиевич прав, только это будет при продаже земли. Тогда будут сдавать бакс по 14.
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Ну, тык пиндосы-то дохнут, да... Карту Дж. Хопкинса обманывают, раскидывая трупы по штатам и не говоря общей цЫфры, но - у нас есть китайские калькуляторы!
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Був 28.18, став 28.06 -ажіотаж спав, долар рухнув, гривня зміцнилась, а коли долар з 23 грн став 28 грн, шо то було ?
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