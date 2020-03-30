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 ОПЗЖ і "Батьківщина" не підтримали "антиКоломойський" закон про банки, - результати голосування

Фракції "Слуга народу", "ЄС", "Голос", "Довіра" і позафракційні депутати підтримали законопроєкт. Група "За майбутнє" вирішила за краще не з'явитися.

Про це свідчать результати поіменного голосування, опубліковані на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Всього за законопроєкт проголосували 267 депутатів, проти - 17, утрималися 31 і не голосували 29.

У фракції "Слуга народу" за проголосували 198 депутатів, це 80% складу фракції.

Проти проголосував один депутат від СН - Олег Воронько. Утрималися п'ятеро: Олег Арсенюк, Максим Березін, Ольга Василевська-Смаглюк, Олександр Дубінський і Аліна Загоруйко.

Були присутні в залі, але не натиснули на кнопку під час голосування за цей законопроєкт 11 "слуг народу": Роман Бабій, Олексій Красов, Олександр Куницький, Вадим Струневич, Олександр Ткаченко, Олександр Трухін, Денис Герман, Олег Дунда, Артем Ковальов, Дмитро Чорний, Богдан Яременко.

Дивіться також: Позачергове засідання Ради за участю Зеленського: на порядку денному банківський законопроєкт і ринок землі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Ще 33 "слуги народу" не з'явилися на голосування.

Ось як розподілилися голоси народних обранців із інших фракцій.

- Опозиційна платформа - за життя, 44 депутати: за 0, проти 4, утрималися 19, не голосували 16, відсутні 5.

- Європейська Солідарність, 27 депутатів: за 25, проти 0, утрималися 0, не голосували 0, відсутні 2.

- Батьківщина, 24 депутати: за 0, проти 10, утримався 1, не голосували 0, відсутні 13.

- Депутатська група "За майбутнє", 22 депутати: за 2, проти 1, утрималися 3, не голосував 1, відсутні 15.

- Голос, 20 депутатів: за 17, проти 0, утрималися 0, не голосували 0, відсутні 13.

- Довіра, 17 депутатів: за 15, проти 0, утрималися 0, не голосували 0, відсутні 2.

- Позафракційні, 21 депутат: за 10, проти 1, утрималися 3, не голосував 1, відсутні 6.

У понеділок, 30 березня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Законопроєкт передбачає заборону на повернення націоналізованих банків їхнім колишнім господарям.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185516
 
   
 Топ коментарі
 
Рыги, Юля и банда коломойши во главе с дубиной.
Думаю им надо создать партию "РыгЙульская дубина", будут в опозиции к "Демократычна Сокыра" ну и к Украине
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Особенностью Юлии -это держать нос по ветру,использовать актуальный вопрос и говорить ожидаемое. Цель всей её жизни -кресло на Банковой ! Причем, любой ценой ! Нужно -утопит самого преданного,сговориться с непримиримым врагом. пойдет на самое страшное... Днепрянская мадонна всегда кормилась с рук тамошних олигархов ,а беня первый кормилец. Её спикеры забыли о сговоре с шапкокрадом ,а зря....Даже этот прохвост сообразил .что верить ей нельзя!
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Тоже стойкое мнение,что цель тимошенко-только ВЛАСТЬ. Это хуже пуйла мигера с претензией
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Законопроект предусматривает запрет на возврат национализированных банков их бывшим хозяевам. - но ведь их родственикам или наследникам таки можно возвращать.
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Нет . Нет оснований , так как они к банку никакого отношения не имели , дарственных , завещаний и прочего не имеют и тд.
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лікбез для тих хто в танку , мокрий порох разом з леркою золотою ручкою будучи крепко при владі рішили віджати у коломойші банк , збанкрутувати а тоді забрати за копійки .А коломойша їх нагрів ,взяв кредити в своєму банку собі ,вові оманському і іже з ними, і мокрому порошку залишилась шкарлупа ,і щоб не впасти мордою в г о в н о він банк ніби приватизував для держави , тобто за наш з вами рахунок ,через те і голосує щоб коломойша не вернув , бо там не так все просто . Просто осел оманський дійсно осел і точно ні з чим не розбереться .я не фанатка коломойші але любий би захотів вернути своє .хоча там не так все просто , по правильному треба сісти і порахувати все правильно .
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Напомню , что по 32,5% в Приватбанке имели каломойша и касап боголюбов , это голосование было также и против мацковии в первую очередь
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Юля боїться того, що загнаний та "обіжений" кримінальний щур почне зливати компру і на неї в тому числі...Впевнений, що там є дуже багато цікавого, виходячи навіть з єдиного запису привітання бабою Ю коломойші з днюхою....Думаю, що карабас ставив на 2-х своїх пригодованих "фаворитів":Юля, зєля....Перемога останнього була несподіванкою, що підтверджує повну відсутність напред заготовленої команди ...А от Ю була заряджена повним списком кабміну і інших ключових посад в державі...То й НЕ голосувала ...Бєня не пробачить і почне зливати компру і на цю одвічну опозиціонерку...
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