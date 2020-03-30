 ОПЗЖ і "Батьківщина" не підтримали "антиКоломойський" закон про банки, - результати голосування

Про це свідчать результати поіменного голосування, опубліковані на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Всього за законопроєкт проголосували 267 депутатів, проти - 17, утрималися 31 і не голосували 29.

У фракції "Слуга народу" за проголосували 198 депутатів, це 80% складу фракції.

Проти проголосував один депутат від СН - Олег Воронько. Утрималися п'ятеро: Олег Арсенюк, Максим Березін, Ольга Василевська-Смаглюк, Олександр Дубінський і Аліна Загоруйко.

Були присутні в залі, але не натиснули на кнопку під час голосування за цей законопроєкт 11 "слуг народу": Роман Бабій, Олексій Красов, Олександр Куницький, Вадим Струневич, Олександр Ткаченко, Олександр Трухін, Денис Герман, Олег Дунда, Артем Ковальов, Дмитро Чорний, Богдан Яременко.

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Ще 33 "слуги народу" не з'явилися на голосування.

Ось як розподілилися голоси народних обранців із інших фракцій.

- Опозиційна платформа - за життя, 44 депутати: за 0, проти 4, утрималися 19, не голосували 16, відсутні 5.

- Європейська Солідарність, 27 депутатів: за 25, проти 0, утрималися 0, не голосували 0, відсутні 2.

- Батьківщина, 24 депутати: за 0, проти 10, утримався 1, не голосували 0, відсутні 13.

- Депутатська група "За майбутнє", 22 депутати: за 2, проти 1, утрималися 3, не голосував 1, відсутні 15.

- Голос, 20 депутатів: за 17, проти 0, утрималися 0, не голосували 0, відсутні 13.

- Довіра, 17 депутатів: за 15, проти 0, утрималися 0, не голосували 0, відсутні 2.

- Позафракційні, 21 депутат: за 10, проти 1, утрималися 3, не голосував 1, відсутні 6.

У понеділок, 30 березня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Законопроєкт передбачає заборону на повернення націоналізованих банків їхнім колишнім господарям.