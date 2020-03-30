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 Перша пацієнтка, яка захворіла на коронавірус, видужала в Броварах Київської області, - мер міста

У м.Бровари Київської області одужала від коронавірусу 21-річна пацієнтка

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

"Сьогодні прийшов результат повторного ПЛР-тесту на коронавірус 21-річної дівчини, яка проходила лікування в інфекційному відділенні ББКЛ. Другий тест також виявився негативним. Можемо говорити про перший випадок одужання від COVID-19 у Броварах!" - написав Сапожко на сторінці у Фейсбуці.

Мер додав, що станом на 30 березня у місті один випадок інфікування коронавірусом. "Чоловік, який повернувся з відпустки в Єгипті, також іде на поправку", - зазначив Сапожко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": COVID-19 підтвердили у 21-річної мешканки Броварів, - мер Сапожко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185513
 
 
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Ні, через кажанів. Мочити їх всіх треба.
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автор явно себе льстит насчёт "патологически спокойный"
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Это ***, достижение!
Из штатов в Бровары уже летят учиться!
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Це просто одужала дівчина, кому подобається, хтось критикує.
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Доктор,мне уже 43 года и я девственник.
Вам это мешает?
Лично мне нет,но мои дети недоумевают,откуда они взялись...
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Лечение прикладыванием на грудь - веществ изотопа йода-131, цезия-137, плутония-241 приводят к 100% выздоровлению. Депутатов так лечат. Простым смердам - высушенный подорожник, остальное платно
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А що там по нежиті? Чому немає новин, що в Жмеринській лікарні вилікували пацієнта від нежиті? 😁
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Не сразу понял, что вы написали "нежить" на украинском.

А то сразу вспомнился "демотиватор" :
"Воскрес первый китаец, умерший от короновируса, . Началось..."
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Твітер видалив твіти проезидента Бразилії Болсонару де він називав короновірус "звичайними соплями"
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"Мужчина, вернувшийся из отпуска в Египте, также идет на поправку", - отметил Сапожко.
конечно хорошая новость для мужчины......а если он успел заразить еще некоторое кол-во людей?
Источник: https://censor.net.ua/n3185513
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наверное если он идет на поправку важнее, чем то, сколько он успел заразить
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