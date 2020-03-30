 Перша пацієнтка, яка захворіла на коронавірус, видужала в Броварах Київської області, - мер міста

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.
"Сьогодні прийшов результат повторного ПЛР-тесту на коронавірус 21-річної дівчини, яка проходила лікування в інфекційному відділенні ББКЛ. Другий тест також виявився негативним. Можемо говорити про перший випадок одужання від COVID-19 у Броварах!" - написав Сапожко на сторінці у Фейсбуці.
Мер додав, що станом на 30 березня у місті один випадок інфікування коронавірусом. "Чоловік, який повернувся з відпустки в Єгипті, також іде на поправку", - зазначив Сапожко.
Из штатов в Бровары уже летят учиться!
Вам это мешает?
Лично мне нет,но мои дети недоумевают,откуда они взялись...
А то сразу вспомнился "демотиватор" :
"Воскрес первый китаец, умерший от короновируса, . Началось..."
конечно хорошая новость для мужчины......а если он успел заразить еще некоторое кол-во людей?
Источник: https://censor.net.ua/n3185513