 Перша пацієнтка, яка захворіла на коронавірус, видужала в Броварах Київської області, - мер міста

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

"Сьогодні прийшов результат повторного ПЛР-тесту на коронавірус 21-річної дівчини, яка проходила лікування в інфекційному відділенні ББКЛ. Другий тест також виявився негативним. Можемо говорити про перший випадок одужання від COVID-19 у Броварах!" - написав Сапожко на сторінці у Фейсбуці.

Мер додав, що станом на 30 березня у місті один випадок інфікування коронавірусом. "Чоловік, який повернувся з відпустки в Єгипті, також іде на поправку", - зазначив Сапожко.

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