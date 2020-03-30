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 Політика України
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Все про:банки (367) дефолт (41) Коломойський (815) Порошенко (11628) Європейська Солідарність (313)

 Порошенко: ми голосуємо за банківський закон, тому що це момент істини: або ми рятуємо Україну від дефолту, або один олігарх отримує собі банк

"Європейська Солідарність" підтримала так званий "антиколомойський закон" і закликала інші фракції парламенту проголосувати за цей документ, щоб вберегти Україну від дефолту.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії, п’ятий Президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"В опозиції завжди є велика кількість питань до законопроектів влади. Але я хотів би, щоб всі чітко розуміли, що поставлено на карту. На карту поставлено дефолт України. Як ми до цього прийшли – це питання третє. Але дефолт – це інфляція, це знецінення національних грошей, інший курс національної валюти, різкий ріст безробіття, дестабілізація банківської системи. І заплатить за все це український народ. Найменш захищені верстви населення. Лише для того, щоб одному олігарху зберегти банк або повернути банк", – наголосив Порошенко.

"На сьогоднішній день – це час істини. І саме тому "Європейська Солідарність" і я як її лідер будемо голосувати за цей закон. Закликаю всіх слідувати прикладу "Європейської Солідарності", – наголосив Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОПЗЖ і "Батьківщина" не підтримали "антиКоломойський" закон про банки, - результати голосування

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185508
 
   
 Топ коментарі
 
не скули, с сегодняшнего дня
- ЗЕля под крышей у Пороха!
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А он не знает значения этого слова и последствий самого дефолиа. ЗеДятел, что с него взять?
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Если бы не Гонтарева,сейчас бы инфляция была 800 тысяч процентов как в Венесуэле Мадуры...ыксперты блин... Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк - Цензор.НЕТ 352
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"антиколомойський закон" / Не случайно командированный из Израиля для мародёрства заводов и земли воюющей Украины Коломойский требует: Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский.
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Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем меня от тюрьмы, или я, вор и олигарх, получу себе реальный срок.
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как у вас в Германии чаще всего называют аквариумных рыбок?
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Неужели лещ?
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кстати йуля и против продажи земли очень усердно выступает Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк - Цензор.НЕТ 6011.бо боится ,что все арендодатели могут сбежать к тому,кто больше предложит
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Подейкують, що Зєля вивіз родину в Швейцарію...Думаю, хлопчик зрозумів , в який "серіал" він "встряг".... Найрозумнішим виходом було б віддати коломойшу правосуддю США, в якого є купа "запитань" до цього персонажа...Там точно розберуться з ним по закону!!! За цей час продажні суди "простили" йому мільярдні борги, що він має перед бюджетом...Виходить, зєля або тупо закривав на це очі, намагаючись відкупитися від шефа за отриману булаву, або таки намацав у власних штанях хоч якийсь натяк на "фаберже"...Але апетити цієї бородатої бабушки навіть такого сцикуна змусили трохи "ошкіритися" у відповідь проштовхуванням закону про неповернення банку...Тепер уявляю, скільки компри витягне на світ Божий цей бородатий маньяк....Запасаємося поп корном...Загнаний у глухий кут щур, що роками звик царювати і тирити,- так просто не здасться...Впевнений, що про зєлю ми також скоро почуємо багато "цікавинок"...І про інших- також!!! Його подєльнік портнов разом з коломойшею- дуже небезпечна зв'язка, яка має купу своїх шестірок-табакі, гроші і озброєних головорізів, зв'язки в правоохоронних і силових структурах, яких вони "пригодували"...
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Не допускайте дефолт,потому что это будет бедствие для всего народа! У нас кажется начинают трогать резервный фонд,потому что лей сегодня начал падение по отношению к евро и доллару.
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С начала эпидемии коронавируса он падал,но медленно,-а сегодня пошел резче.
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Ты не лей чтобы падал. Ты -падаль,советская.
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Вот ты тварь рашистская ,и трется и трется тут подонок фсбэшный постоянно
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Готовь свой язык,-в случае если у тебя поменяется власть,чтобы был готов лизать новую жопу!
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у нас злотый просел уже как пару недель.
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Слова не шута горохового якогось, а державного мужа.
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Слова не шута горохового якогось, а державного мужа.
Та же Йуля, только в мужском виде - его устраивает статус-кво. Он сильно за народ переживал, когда оставил 1/3 зарплат и пенсий?
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кацапские боты ВСЕГДА истерят с использованием скрепных слов, описывающих их повседневность и увлечения Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк - Цензор.НЕТ 6760 Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк - Цензор.НЕТ 7720
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а действительно - СКОЛЬКО?)) давай сумму и пруф!)
наверное те самые 5.5 млрд.долларов - которые вывел беня через счета своего друга вовы зелюка - в офшоры на Кипре?)
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Пеця, вкрадене треба повернути власнику
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Кол и так бы приват не получил никогда. А пес проголосовал за закон в обмен на послабление уговоловного преследования для потужного.
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В этом вопросе Петя молоток.Убедительно выступил,как в старые добрые времена.Жаль свое президентство провел не так как Лех Валенса в Польше.Кумовья и люби друзи его рейтинг на ноль умножили.
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Валенса на свої другі вибори президента в другий тур не вийшов, між іншим.
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Кумовья и люби друзи его рейтинг на ноль умножили.

Жадность его погубила, а не окружение. Затмила все его + до нуля...
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Надо бы и Рошен продать и кузню и Богдан и погасить все долги тогда будет справедливо
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Парашенко 5лет работал на кремль соответственно и ботва облизывающая его вещает оттуда
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Так работал ,что кацарылые типа тебя,до сих пор ссутся при одном упоминании о нем!
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ты больной **** зедебил
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Чё, барыгу обидели? Так ты сразу на личности переходишь, он же тебя не оскорблял, порохоботина.
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Що характерно- модератор матов и оскорблений со стороны порохоботов не видит в упор...
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Ау, лизуни соєвої дупи! Зєля вже свій пацик, чи ще - зелена шмаркля? Що там ваш сивочолий вам наспівав? Методички нові отримали? А момент істини вже зовсім поруч. Ось землю продадуть скоморохи при підтримці цинічного бариги і все, тушіть світло! Ні, брехло всій своєю шоблою за цю зраду України, продаж Землі Української, голосувати не буде, це - "палєво", а певну, потрібну кількість голосів "ПЕС" дасть. Круто він гонтарєву відмазав, може їхати в Україну, все - нормальок!
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сколько же тебе откатили с того банка ??
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Пеця, вкрадене треба повернути власнику
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из твоего кармана... Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк - Цензор.НЕТ 8060
выворачивай, зебил, повертай бене украденные тобою деньги - с прОцентами)
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расскажи Фитч и другим - про "украденное" :D
В июле 2015 года рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг банка до уровня «С», сопроводив это сообщением о том, что, по мнению агентства, дефолт банка по еврооблигациям в настоящее время является почти неизбежным. Аналитики Fitch ожидают, что рейтинг банка будет опущен до «RD» (ограниченный дефолт)[13].18 сентября 2015 года рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «С» до «RD». Рейтинговое действие последовало за проведением сделок по продлению сроков выпуска еврооблигаций и субдолга, выпущенных банком. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте и краткосрочный рейтинг банка также понижены до «RD»[14].23 сентября 2015 года рейтинговое агентство Standard&Poor's понизил долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «СС» до «SD». Такая техническая процедура является обязательной в связи с заключением между банком и инвесторами соглашения о продлении срока выпуска еврооблигаций в размере 200 млн долларов. S&P отмечает, что Приватбанк выступил с предложением о продлении сроков обращения еврооблигаций в связи с очень сложной экономической ситуацией в стране. Также был снижен долгосрочный рейтинг банка в национальной валюте с «СС» до «SD». Рейтинг «SD» означает, что эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам[15].

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Порошенко правильно зробив що проголосував фракцією за закон про банки!
А парашні розраховували на дефолт і кризу в Україні, не вийшло!!!
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1,5 миллиарда гривен - бюджет новой фабрики в Броварах. Сами знаете, кого. 2015-2017 год.
Кто молодец? Петя - молодец. Но фабрика не его, он же обещал продать бизнес, он не может врать...
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И это заявляет человек который умудрился за пару часов протолкнуть мовный закон и толкнуть Ахметову два облэнерго.. Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк - Цензор.НЕТ 2338
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Миха Чаплыга
1 ч. ·

ЧТО ПРОИСХОДИТ?
1. Происходит семибоярщина - Зеленский отдал власть "боярам" олигархам, кои и владеют всеми политическими шапито.
2. Почему такая война за минздрав и за минфин?

Потому, что эти две структуры при окончательном распиле страны есть ее венозная и артериальная системы (в плане денег и потоков).
Ранее Порошенко создал идеальную схему выкачки денег из бюджета через "минФронт" - все на армию... Теперь Зеленский создает систему выкачки через "минВирус" - все на медицину...
Суть та же... последствия те же...
А через МинФин пойдет распил транша, который уже все бояре справедливо поделили... Ибо он должен попасть в бюджет... сладкий бюджет... ручного режима ибо вирус...
Раньше все списывали на войну, а теперь на вирус... А кто против - тот рука коломойского, дефолтчик и враг народа.
3. А что земля?
А землю "бояре" и сами скупят, чтоб потом быть "продовольственными компрадорами" у внешних.
По-сути вместо команды реаниматологов у тела Украины собрались трансплантологи...
Вместо спасения тела, они поделили его на органы пока еще оно до осени дышит...
И в два потока сливают кровь...
Еще вопросы есть?
П.С.: на ранее написанные сценарии от Анархиста это НИКАК не влияет. В большом пределе это никак не изменит Пророчество.
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Ну шо скажете порохоботы? Зеленский ваш президент, Петя это показал.
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Зелёнка в аптеках в дефиците не будет и скоро надо будет оттирать глазки от Зелёной сказки Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк - Цензор.НЕТ 1740
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Петя сказал, что или дефолт, или закон - все и поверили. Никто и не подумал проверить. Как и с высказыванием Супрун про маски, что они защищают только два часа. Теперь в очереди я от любителя попить упаренную мочу выслушиваю, что маски носит это фигня. Это мне то говорить, когда я в маске 20 лет работаю и бывает одну маску по три месяца ношу и никакого пророста в культуре не наблюдаю.
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Я так понял только банковский закон они голосуют Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк - Цензор.НЕТ 2390
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Для тех кто выживал в 90х, это пройденный этап.А вот для адептов пришествия Зелёной плесени и его соплей,стрес-тренинг по пустому кошельку и пустых полках в магазинах не помешает Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк - Цензор.НЕТ 1030Халявы не будет Думай те!
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Єдина партія яка думає про державу, майбутнє людей. Респект.
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Потрох, сначала ответь на вопрос: где делись 6 млрд зелени. А потом будешь скулить о другом. Ты голосуешь за этот закон не из-за дефолта. Ты, прежде всего боишься за свою задницу, и только потом, за задницы своей подельников гонтаревой и рожковой. И сейчас, вы, вместе с зеленью, решили ввести население в обман который сводится к одному "абинеюлька" в случае внеочередных выборов, т.к знаете, что если Тимошенко изберут, то всех вас ожидает минимум тюрьма. И с позором и сконфискацией
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Не 6 а 5,5 миллиардов. Нужно быть справедливым и называть точную цифру украденных Беней из Привата денег.
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соевый воспрял духом. а хе позор за сговор с преступником
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Ти падло, голосуєш за цей недолугий "закон" лише тому, що у тебе самого банк-"відмивочна", і на тебе Зелень "шиї справи" кримінальні. От ти Свинюка і сереш з переляку під себе.
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Какая наглость! парашенке кто-то мешал реформировать правосудие, искоренить кучмо-киваловщину с портновщиной?
Кто-то мешал ЗАКОННО оформить покупку за 1 гр(не национализацию!!!) Привата?
Кто-то мешал расследовать не шокиными-яремами-луценками махинации коломойского и многих других?
Ложь парашенки будет преследовать нас, пока не покажем ему на выборах его место, или не вымрем, как нация. Нас уже не так много среди малоросов осталось.
И еще, для тупорылых ботов: зельц ничуть не лучше, уже наверстал по брехливости парашенку.
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ермаки, зеленские, порошенко, одно кодло.
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А ,хтось очікував чогось іншого від агента російських спецслужб Порошенко?
Навіть назву придумали для зазомбованних - антиколомойський закон!!!
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даже ваш Глав-зебил понимает, что после дефолта его будут долбить в очко
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я думаю, Зеля упоротый, и никуда семью не будет вывозить, как Чаушеску. А просто стоила эта блажь Вофки, всех трупов коронавируса
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Спас Украину! Сидя в шкафу под толстым слоем нафталина "отставной козы барабанщик"© Порохатый Шоколатье спас Украину. Из шкафа спас! От прямо из шкафа взял и спас. Никто не спас, а он спас. Причём, из шкафа!
Ну кому радостно, тот пускай радуется, а я - обильно блевать. Стока дохрена Тошнотворного Порош(ен)ка мне не снести. Потому - блевать, причём, обильно.
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