 Порошенко: ми голосуємо за банківський закон, тому що це момент істини: або ми рятуємо Україну від дефолту, або один олігарх отримує собі банк

Про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії, п’ятий Президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"В опозиції завжди є велика кількість питань до законопроектів влади. Але я хотів би, щоб всі чітко розуміли, що поставлено на карту. На карту поставлено дефолт України. Як ми до цього прийшли – це питання третє. Але дефолт – це інфляція, це знецінення національних грошей, інший курс національної валюти, різкий ріст безробіття, дестабілізація банківської системи. І заплатить за все це український народ. Найменш захищені верстви населення. Лише для того, щоб одному олігарху зберегти банк або повернути банк", – наголосив Порошенко.
"На сьогоднішній день – це час істини. І саме тому "Європейська Солідарність" і я як її лідер будемо голосувати за цей закон. Закликаю всіх слідувати прикладу "Європейської Солідарності", – наголосив Порошенко.
Та же Йуля, только в мужском виде - его устраивает статус-кво. Он сильно за народ переживал, когда оставил 1/3 зарплат и пенсий?
наверное те самые 5.5 млрд.долларов - которые вывел беня через счета своего друга вовы зелюка - в офшоры на Кипре?)
Жадность его погубила, а не окружение. Затмила все его + до нуля...
выворачивай, зебил, повертай бене украденные тобою деньги - с прОцентами)
В июле 2015 года рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг банка до уровня «С», сопроводив это сообщением о том, что, по мнению агентства, дефолт банка по еврооблигациям в настоящее время является почти неизбежным. Аналитики Fitch ожидают, что рейтинг банка будет опущен до «RD» (ограниченный дефолт)[13].18 сентября 2015 года рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «С» до «RD». Рейтинговое действие последовало за проведением сделок по продлению сроков выпуска еврооблигаций и субдолга, выпущенных банком. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте и краткосрочный рейтинг банка также понижены до «RD»[14].23 сентября 2015 года рейтинговое агентство Standard&Poor's понизил долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «СС» до «SD». Такая техническая процедура является обязательной в связи с заключением между банком и инвесторами соглашения о продлении срока выпуска еврооблигаций в размере 200 млн долларов. S&P отмечает, что Приватбанк выступил с предложением о продлении сроков обращения еврооблигаций в связи с очень сложной экономической ситуацией в стране. Также был снижен долгосрочный рейтинг банка в национальной валюте с «СС» до «SD». Рейтинг «SD» означает, что эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам[15].
А парашні розраховували на дефолт і кризу в Україні, не вийшло!!!
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Кто молодец? Петя - молодец. Но фабрика не его, он же обещал продать бизнес, он не может врать...
Миха Чаплыга
1 ч. ·
ЧТО ПРОИСХОДИТ?
1. Происходит семибоярщина - Зеленский отдал власть "боярам" олигархам, кои и владеют всеми политическими шапито.
2. Почему такая война за минздрав и за минфин?
Потому, что эти две структуры при окончательном распиле страны есть ее венозная и артериальная системы (в плане денег и потоков).
Ранее Порошенко создал идеальную схему выкачки денег из бюджета через "минФронт" - все на армию... Теперь Зеленский создает систему выкачки через "минВирус" - все на медицину...
Суть та же... последствия те же...
А через МинФин пойдет распил транша, который уже все бояре справедливо поделили... Ибо он должен попасть в бюджет... сладкий бюджет... ручного режима ибо вирус...
Раньше все списывали на войну, а теперь на вирус... А кто против - тот рука коломойского, дефолтчик и враг народа.
3. А что земля?
А землю "бояре" и сами скупят, чтоб потом быть "продовольственными компрадорами" у внешних.
По-сути вместо команды реаниматологов у тела Украины собрались трансплантологи...
Вместо спасения тела, они поделили его на органы пока еще оно до осени дышит...
И в два потока сливают кровь...
Еще вопросы есть?
П.С.: на ранее написанные сценарии от Анархиста это НИКАК не влияет. В большом пределе это никак не изменит Пророчество.
Кто-то мешал ЗАКОННО оформить покупку за 1 гр(не национализацию!!!) Привата?
Кто-то мешал расследовать не шокиными-яремами-луценками махинации коломойского и многих других?
Ложь парашенки будет преследовать нас, пока не покажем ему на выборах его место, или не вымрем, как нация. Нас уже не так много среди малоросов осталось.
И еще, для тупорылых ботов: зельц ничуть не лучше, уже наверстал по брехливости парашенку.
Навіть назву придумали для зазомбованних - антиколомойський закон!!!
https://www.youtube.com/watch?v=6rfsKwO-xpI
Ну кому радостно, тот пускай радуется, а я - обильно блевать. Стока дохрена Тошнотворного Порош(ен)ка мне не снести. Потому - блевать, причём, обильно.