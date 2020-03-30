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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Від початку доби 30 березня загинув один воїн, трьох поранено, один зазнав бойової травми, ворог 14 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поруч із Павлополем окупанти випустили 15 мін із мінометів 82 калібру і вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

По позиціях Об'єднаних сил в районі Водяного і двічі поблизу Лебединського ворог застосовував 82-мм міномети, загалом випустивши 22 міни.

Захисників Пісків ворог обстріляв двічі - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

По околицях Невельського окупанти вели вогонь зі снайперської зброї, а неподалік Мар'їнки - зі стрілецької зброї.

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Захисників Авдіївки загарбники обстріляли тричі - з 82-мм міномета і гранатометів різних систем.

Наші захисники негайно відреагували на ворожі збройні провокації і відкрили прицільний вогонь по позиціях противника.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції військовослужбовців Об'єднаних сил неподалік Новолуганського з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Хутір Вільний ворог застосував 82-мм міномет, автоматичний гранатомет і стрілецьку зброю.

По захисниках Шумів ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Військовослужбовці Збройних Сил України на кожен обстріл дали окупантам гідну відсіч.

Сьогодні, 30 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє зазнали поранень і один - бойове ураження.

Випадків захворювання коронавірусною інфекції серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185506
 
 
 Топ коментарі
 
Царство Небесне загиблому Герою. Одужання пораненим захисникам. Що там сьогодні мололи плісняві про допомогу ордло і договорняки з сепарами
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Olduser@travel_ANDdream





Коментар з приводу падіння цін на роснафту до 16,2 $/барель:
"Миролюбний радянський нарід, мабуть, буде змушений йти на війну"
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І знову країну рятують ЗСУ на фронті и тилу Порошенко і його команда
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Olduser@travel_ANDdream





Коментар з приводу падіння цін на роснафту до 16,2 $/барель:
"Миролюбний радянський нарід, мабуть, буде змушений йти на війну"
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Царство Небесне загиблому Герою. Одужання пораненим захисникам. Що там сьогодні мололи плісняві про допомогу ордло і договорняки з сепарами
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Донецьк. ПЗДЦ орки розходилися важким
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Донецк 17-52 Сити чего то очень громко прилетает в районе ДАП?
18.04 Киевский проспект(Вильнюс) очень громко с севера одиночные с интервалом меньше минуты.нифигасе бахают...
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Повстанцы «постреливают « «янелох « каждый день видит мир и любовь в глазах педофила путлера …
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Сєпари просто не знають про "платформу примирення" сивохи! Зара він без роботи, то ж треба його відрядити на окуповані території для пропаганди та розповсюдження своєї програми! Тоді, стопудово, настане той самий мир, який бубочка бачив в очах вбивці путлєра! Ну якщо сивоха повернеться звідти живим, а не в целофановому мішку
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Та программа сивохи ( до этого таскали курву надюху -за нее уже и вспоминают) и какие то советы ОРДЛО не нужна . Это задумки путина хла как избавиться от санкций. Всех советы пойдут на подвал только кто проявить хотелку.
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Всем кто отчаянно наяривает на "всемогущество Каломойского" ("он всех купит") - не оторвите пиписьки.
Первого чтения для МВФ достаточно. Для Игоря Валерьевича это плохой знак, бо следующий этап - собственно этапирование подозреваемого в США.
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Я так понимаю , кроме масок и тестов , им еще и патроны по гуманитарке дать от Украины С начала суток 30 марта погиб один воин, трое ранены, один получил боевую травму, враг 14 раз нарушил перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6804
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Может и так просто хло не успевает завозить в Сирию и Ливию, там все сразу плавиться почему то.
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...надо ещё раз заглянуть в глаза кремлёвскому ненасытному крокодилу...а заглянуть в глаза крокодилу можно, только один раз, потому что после
этого ваш взгляд уже будет скользить по его пищеводу…
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І знову країну рятують ЗСУ на фронті и тилу Порошенко і його команда
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Ливия.
Турецкие дроны уничтожили целую группу танков Хафтара на фроне в р-не Вашака.

путин хло завози новые .... Від початку доби 30 березня загинув один воїн, трьох поранено, один зазнав бойової травми, ворог 14 разів порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5998
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З кремлівською демагогією тобі до московії, уславлювати сцаря *****.
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Спроси у людей на улице имена врачей которые своими жизнями останавливали пидеми, ученых и инженеров, которые совершали невероятные открытия радикально изменивших жизнь людей, пожарных которые первыми тушили саркофаг ЧАЭС и никто их особо не вспомнит. Такая у людей природа - не особо вспоминать тех , кто из защищает и оберегает. Кстати после второй мировой, ветеранов тоже не особо помнили и чествовали, это потом уже в 70-х-80-х началось победобесие, переросшее в современный дурдом на кацапстане.
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Ты кацапский фашист забыл еще предложить теплую еду и хорошее отношение, ну все как в классических фильмах про фашистов и партизан.
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Когда россияне говорят, что Никита Хрущёв украинец, то с россиянами следует согласится. Хрущёв родился на территории Курска, а Курск, как и Кубань это этническая территория Украины. Россияне это прекрасно знают, говоря что Хрущёв это украинец и родился на территории Украины.
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в Москве должны быть установлены памятники маршалам Советского Союза, большая часть из которых украинцы. На памятнике маршалам СССР, украинцам К.С. Москаленко и П.Ф. Батицкому должна быть надпись "Они арестовали и прикончили подонка Берию".
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нащо тобі тая скотобаза..хай там поздихають завтра всі.не засирай нам мозги своімі беріями і сралинимі.. нам не потрибен ні фашизм ні большевізм ні пуиінізм..
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вся ваша ******** рада разом з жидом президентом не стоять ні однеі жизні наших воінів...жид віддав бліндажі сепарам а хлопців вивів в чисте поле...
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Космические силы США представили новейшую систему наблюдения Радиолокационная станция космического наблюдения, известная как Space Fence, после пяти лет строительства начала свою роботу. Об этом объявили в пресс-релизе космические силы США
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Даже пандемия коронавируса не останавливает барыгу от наживы на войне! Від початку доби 30 березня загинув один воїн, трьох поранено, один зазнав бойової травми, ворог 14 разів порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9421
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Обстріли не припиняються ні на день... Вічна пам'ять загиблому... Шо там Малорос, на коли заплановане нове відведення військ?
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Від початку доби 30 березня загинув один воїн, трьох поранено, один зазнав бойової травми, ворог 14 разів порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1201

Убей ********!
Від початку доби 30 березня загинув один воїн, трьох поранено, один зазнав бойової травми, ворог 14 разів порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 982
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зеленского, ярмака , эту как ее, хереального прокурвора в окопы, а сивУха их прикрывать будет, жопой.
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