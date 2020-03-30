 Від початку доби 30 березня загинув один воїн, трьох поранено, один зазнав бойової травми, ворог 14 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поруч із Павлополем окупанти випустили 15 мін із мінометів 82 калібру і вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

По позиціях Об'єднаних сил в районі Водяного і двічі поблизу Лебединського ворог застосовував 82-мм міномети, загалом випустивши 22 міни.

Захисників Пісків ворог обстріляв двічі - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

По околицях Невельського окупанти вели вогонь зі снайперської зброї, а неподалік Мар'їнки - зі стрілецької зброї.

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Захисників Авдіївки загарбники обстріляли тричі - з 82-мм міномета і гранатометів різних систем.

Наші захисники негайно відреагували на ворожі збройні провокації і відкрили прицільний вогонь по позиціях противника.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції військовослужбовців Об'єднаних сил неподалік Новолуганського з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Хутір Вільний ворог застосував 82-мм міномет, автоматичний гранатомет і стрілецьку зброю.

По захисниках Шумів ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Військовослужбовці Збройних Сил України на кожен обстріл дали окупантам гідну відсіч.

Сьогодні, 30 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє зазнали поранень і один - бойове ураження.

Випадків захворювання коронавірусною інфекції серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано".