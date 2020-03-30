 Справу Гандзюк буде доведено до кінця - це наша принципова позиція, - Венедіктова на зустрічі з ТСК Ради з нападів на активістів

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора, про це вона заявила в понеділок, 30 березня, на зустрічі з керівництвом Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років.

Зокрема Венедіктова представила свого заступника Олексія Симоненка, якого включено до складу групи прокурорів, які наглядають за розслідуванням справи Гандзюк.



"Розслідування справи Катерини Гандзюк буде доведене до кінця і не втратить темпу - це наша принципова позиція. У кримінальному провадженні змінився куратор - це мій заступник Олексій Симоненко. Однак група прокурорів і група слідчих СБУ залишаються ті ж, які здійснили прорив у слідстві. Всі налаштовані на реальний результат і скерування обвинувальних актів до суду. Водночас ми відкриті і вітаємо парламентський контроль та контроль громадськості, і нам буде про що звітувати і надалі. Наше завдання діяти в рамках закону, щоб якнайшвидше встановити істину і покарати всіх винних", - заявила Венедіктова.

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Водночас заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко наголосив, що вживатиме усіх заходів як прокурор у кримінальному провадженні і як керівник органу прокуратури, наділений координаційними повноваженнями, та поінформував про останні новини провадження.



Зокрема він нагадав, що сьогодні слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк запобіжного заходу Олексію Левіну, якого раніше екстрадували з Республіки Болгарія в Україну.

Також судом продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 29 липня 2020 року.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

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24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

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16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).