EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
  1928  39
Матеріали за темою:
Все про:Гандзюк (456) Венедіктова (89)

 Справу Гандзюк буде доведено до кінця - це наша принципова позиція, - Венедіктова на зустрічі з ТСК Ради з нападів на активістів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова обіцяє довести до кінця справу про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора, про це вона заявила в понеділок, 30 березня, на зустрічі з керівництвом Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років.

Зокрема Венедіктова представила свого заступника Олексія Симоненка, якого включено до складу групи прокурорів, які наглядають за розслідуванням справи Гандзюк.

"Розслідування справи Катерини Гандзюк буде доведене до кінця і не втратить темпу - це наша принципова позиція. У кримінальному провадженні змінився куратор - це мій заступник Олексій Симоненко. Однак група прокурорів і група слідчих СБУ залишаються ті ж, які здійснили прорив у слідстві. Всі налаштовані на реальний результат і скерування обвинувальних актів до суду. Водночас ми відкриті і вітаємо парламентський контроль та контроль громадськості, і нам буде про що звітувати і надалі. Наше завдання діяти в рамках закону, щоб якнайшвидше встановити істину і покарати всіх винних", - заявила Венедіктова.

Читайте також: Суд на 2 місяці залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна

Водночас заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко наголосив, що вживатиме усіх заходів як прокурор у кримінальному провадженні і як керівник органу прокуратури, наділений координаційними повноваженнями, та поінформував про останні новини провадження.

Зокрема він нагадав, що сьогодні слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк запобіжного заходу Олексію Левіну, якого раніше екстрадували з Республіки Болгарія в Україну.

Також судом продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 29 липня 2020 року.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Також читайте: Не бачу сенсу їхати на шоу для депутатів, - батько загиблої активістки Гандзюк щодо пропозиції Венедіктової про візит до Києва

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

Також читайте: Суд взяв під варту фігуранта справи Гандзюк Левіна

16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185498
 
 
 Топ коментарі
 
То же самое говорили и про Гонгадзе, Шеремета...
 показати весь коментар
 
та это понятно - это выпускание пара ... что по мегааферисте бЭнЕ, что по тем "бирюлтклвлму" - какие еще експертизы нужны....- чна наконец по этому "прокурору" - хОзпожа карманно-назначенная...
живые фото...

Експрокурор Сергій Нечипоренко, якого близько 4 років судять за хабар у 150 тисяч доларів, досі не отримав вирок та нині вільно подорожує світом

Дело Гандзюк будет доведено до конца - это наша принципиальная позиция, - Венедиктова на встрече с ВСК Рады по нападениям на активистов - Цензор.НЕТ 5087

не хило да - вЕнедиХтова тоже за таким пришла

Дело Гандзюк будет доведено до конца - это наша принципиальная позиция, - Венедиктова на встрече с ВСК Рады по нападениям на активистов - Цензор.НЕТ 13
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
То же самое говорили и про Гонгадзе, Шеремета...
 показати весь коментар
 
 
Тут проблема із надуманою кваліфікацією. Якби вони не вигадували "умисного вбивства" для замовника, справа давно була би у суді.
 показати весь коментар
 
 
будет /Любимое слово слуг народа Коломойского.Ответом на вопрос Когда? лучше всего подходит испанское слово «маньяна» - «завтра». Произнося это слово, испанец может подразумевать вовсе не завтрашний день, а «потом», «когда-нибудь», а то и вовсе «никогда». Понять, что имел в виду собеседник в конкретный момент, практически невозможно.
 показати весь коментар
 
 
Бла бла бла. Где то я уже это слышал. Ах да, от гениального плокулола
 показати весь коментар
 
 
только -за, но извините, по сто раз на дню про ганзюк-это перебор
 показати весь коментар
 
 
Так от чому немає ніякої реакції на роботу "зомбі", що є братом такого собі мінського зрадника Єрмака! В них часу, напевно, немає аби збуджуватись на державну зраду, бо розслідують цю гучну справу! А про справу Шеремета вже всьо, сдулись? Забули? Та й справи Гонгадзе та Чорновола треба завершити... Але ж то не збуджує проКУРВОршу...
 показати весь коментар
 
 
та это понятно - это выпускание пара ... что по мегааферисте бЭнЕ, что по тем "бирюлтклвлму" - какие еще експертизы нужны....- чна наконец по этому "прокурору" - хОзпожа карманно-назначенная...
живые фото...

Експрокурор Сергій Нечипоренко, якого близько 4 років судять за хабар у 150 тисяч доларів, досі не отримав вирок та нині вільно подорожує світом

Дело Гандзюк будет доведено до конца - это наша принципиальная позиция, - Венедиктова на встрече с ВСК Рады по нападениям на активистов - Цензор.НЕТ 5087

не хило да - вЕнедиХтова тоже за таким пришла

Дело Гандзюк будет доведено до конца - это наша принципиальная позиция, - Венедиктова на встрече с ВСК Рады по нападениям на активистов - Цензор.НЕТ 13
 показати весь коментар
 
 
"Это наша принципиальная позиция!" А "Вы" это кто?
 показати весь коментар
 
 
А когда будет доведено до конца дело о нападениях на Стерненка? Известны исполнители, организаторы и заказчик. Шо мешает?
 показати весь коментар
 
 
Все преступники будут наказаны! А убийца - садовник!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Наворовав деньги и разворовав казну она преспокойно гуляет в Англии и жрёт от пуза.
Дело Гандзюк будет доведено до конца - это наша принципиальная позиция, - Венедиктова на встрече с ВСК Рады по нападениям на активистов - Цензор.НЕТ 1869
 показати весь коментар
 
 
Ага, англійці з американціями зачекались
 показати весь коментар
 
 
и против Бени и против нее доказательств хватает..
 показати весь коментар
 
То де ж докази проти Гонтаревої? Тільки не "розлідування" Г+Г, а факти
 показати весь коментар
 
Она на каждом закрытом банке (их было 140) от владельцев имела. Это был договорняк, в результате которого пострадали не владельцы банков а их вкладчики.
 показати весь коментар
 
Хто повинен розслідувати справу "трубу прорвало"?
 показати весь коментар
 
 
У неё язык без костей, наобещает ещё больше чем шмаркля и барыга вместе взятые, и ничего не выполнит.
 показати весь коментар
 
 
Этой власти уже не верит даже последний идиот.
 показати весь коментар
 
 
Вы хотели наверно так написать она барыга желает продаст ДЕЛО №***, но у нее уже никто не купить, портов не получить своей доли.. как раньше...от ГБР
 показати весь коментар
 
 
Подивився я сюжети, оприлюднені Андрієм Богданом…перепрошую,Гео Лерусом
-там, де брат Єрмака торгує посадами. Впізнаю руку-НСРД відносно Дениса Єрмака у серпні-жовтні 2019 р за вказівкою Богдана проводили ті ж самі люди,що й підсовували гроші Юрію Гримчаку
 показати весь коментар
 
Попытка сорвать голосование по антиколомойскому закону не удалась из-за тривиальной жадности пациента коломойского , кидок еще тот..
 показати весь коментар
 
 
"Брат Ермака о прослушке:
Думал, я не лох, а оказалось, что лох"

"САП розпочала кримінальне провадження за заявою народного депутата Гео Лероса, який оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави ОПУ Андрія Єрмака - Дениса Єрмака - домовляється про працевлаштування зацікавлених осіб на певні посади в органах влади."
 показати весь коментар
 
 
Там просто идет покупка за сколько папа продаст дочь.
 показати весь коментар
 
 
Поздравляем Андрея Ермака. Он теперь на страницах мировых СМИ.
Дальше будет больше. Интересно, а это та слава о которой мечтал Зеленский?
 показати весь коментар
 
 
Клоуни труби взагалі тупые ?
Відколи це брат єрмака став держвним діячем і відколи це викриття афериста стало державною таємницею?
 показати весь коментар
 
 
Дело Гандзюк будет обязательно уничтожено до конца, и это наша принципиальная позиция, - сепаратистка Винодиктова на встрече с ВСК Рады по нападениям на активистов

 показати весь коментар
 
 
То ли дочь степей калмыцких, то ли крокодил- улыбашка, то ли просто прокурор наш генеральный! Вовун, уколись и опомнись, кого ты тычешь в свое окружение?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору