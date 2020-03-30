 Грузія запровадила загальний карантин і комендантську годину

Про це оголосив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, передає Цензор.НЕТ із посиланням "Грузія Online".
За його словами, з 21:00 і до 6:00 забороняється пересування пішки та на транспорті в місті і по всій країні загалом.
"Ми ухвалили рішення значно посилити заходи в умовах надзвичайного стану. Ми оголошуємо про фактичний загальний карантин, який почнеться завтра о 8:00 ранку", - заявив Гахарія.
Зазначається, в рамках карантинного режиму також забороняється громадянам віком 70 і більше років виходити з дому окрім випадків, якщо вони йдуть у найближчий продуктовий магазин, аптеку або медичний заклад.
"У випадку, якщо наші громадяни 70 і більше років є самотніми, Мінекономіки, МОЗ та місцеві муніципалітети зобов'язані допомогти їм", - заявив Гахарія.
За даними американського університету Джонса Хопкінса, кількість інфікованих у Грузії станом на 30 березня становить 97 осіб, серед яких 18 видужали.
Треба шукати щось інше. Якісь засоби захисту.
Аппарати ШВЛ, запустити їх виробництво на 3D принтерах.
Протоколи лікування.
Поки, 100% знищує вірус МИЛО.
Не спирт.
У Закарпатській області коронавірусів можуть бути заражені "близько п'яти тисяч чоловік, які продовжують розносити інфекцію". Таку думку висловив голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс в коментарі в Facebook.
"Потрібно розуміти, що реально в області зараз близько 5000 інфікованих, які щомиті сіють вірус", - написав він.
Також Рівіс додав, що "районні лікарні не готові до масового надходження хворих і сподіваються обійтися зусиллями однієї інфекційної лікарні, в якій всього 70 ліжок".
бо ж зелена пліснява впустила вірус в країну в безлічі невідомих носіях.
от якого Х ????
Їсти потім що будемо?
в американського госпітального судна ескорт, як в авіаносця
https://mobile.twitter.com/sranysovok/status/1244637893538328580
В то же время на расее у которой китайцы проходили границу только после жесткого карантина не менее 2 недель (еще до начала инфекции)... и в москве коронавируса нет..ибо как только он пересек границы расеюшки под влиянием господней молитвы тут же мутировал в ОРВИ