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Все про:Грузія (656) комендантська година (5)

 Грузія запровадила загальний карантин і комендантську годину

Через поширення коронавірусу в Грузії запроваджується загальний карантин і комендантська година.

Про це оголосив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, передає Цензор.НЕТ із посиланням "Грузія Online".

За його словами, з 21:00 і до 6:00 забороняється пересування пішки та на транспорті в місті і по всій країні загалом.

"Ми ухвалили рішення значно посилити заходи в умовах надзвичайного стану. Ми оголошуємо про фактичний загальний карантин, який почнеться завтра о 8:00 ранку", - заявив Гахарія.

Зазначається, в рамках карантинного режиму також забороняється громадянам віком 70 і більше років виходити з дому окрім випадків, якщо вони йдуть у найближчий продуктовий магазин, аптеку або медичний заклад.

"У випадку, якщо наші громадяни 70 і більше років є самотніми, Мінекономіки, МОЗ та місцеві муніципалітети зобов'язані допомогти їм", - заявив Гахарія.

За даними американського університету Джонса Хопкінса, кількість інфікованих у Грузії станом на 30 березня становить 97 осіб, серед яких 18 видужали.

Читайте також: Надзвичайний стан запроваджено на 1 місяць у Грузії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185495
 
   
 Топ коментарі
 
Кто-то объяснит мне, в чем запрет на ночные вылазки поможет в борьбе с эпидемией?
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Ночью менты спят и им лень отслеживать страшных преступников, которые пробираются на спортплощадки... Грузия ввела всеобщий карантин и комендантский час - Цензор.НЕТ 1573
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Цей вірус, назавжди.
Треба шукати щось інше. Якісь засоби захисту.
Аппарати ШВЛ, запустити їх виробництво на 3D принтерах.
Протоколи лікування.
Поки, 100% знищує вірус МИЛО.
Не спирт.
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Для чого апарати ШВЛ? Вони не потрібні для лікування пневмонії.
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скорее наоборот. Дженнер был смелым человеком.
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Тебе ночью прививки делают? Как Штирлицу? Грузія запровадила загальний карантин і комендантську годину - Цензор.НЕТ 7555
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Не знаю, это у тебя такие ассоциации с ночью и комендантский часом ))) Шиза наверное ))
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Ну так это ты их связал - Штирлица, ночь и прививки. Так что шиза у тебя. Смирись.
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Глава Закарпаття про "реальні цифри": в області до п'яти тисяч заражених

У Закарпатській області коронавірусів можуть бути заражені "близько п'яти тисяч чоловік, які продовжують розносити інфекцію". Таку думку висловив голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс в коментарі в Facebook.
"Потрібно розуміти, що реально в області зараз близько 5000 інфікованих, які щомиті сіють вірус", - написав він.
Також Рівіс додав, що "районні лікарні не готові до масового надходження хворих і сподіваються обійтися зусиллями однієї інфекційної лікарні, в якій всього 70 ліжок".
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Кто-то объяснит мне, в чем запрет на ночные вылазки поможет в борьбе с эпидемией?
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Ночью менты спят и им лень отслеживать страшных преступников, которые пробираются на спортплощадки... Грузия ввела всеобщий карантин и комендантский час - Цензор.НЕТ 1573
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Коронавірус вночі виходить на полювання. А вдень сидить тихо під каналізаційними люками.
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комендантська година-вона проти мародерів
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нам би теж комендантський час не завадив.
бо ж зелена пліснява впустила вірус в країну в безлічі невідомих носіях.
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з китайцями піяр влаштували, карантин з міністром, а потім стали пускати всіх поспіль
от якого Х ????
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А нічого що зараз посівна?
Їсти потім що будемо?
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у человека в панике логика отключается. не совсем, но сильно. ему ни одна мера не кажется достаточной.
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Да? Чтобы каламойши распродали Украину за это время?
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От суки... И там не дают помайданить порохобітам. Мож им резервацию какую запилить - пусть там сутками тусят...
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колония госдепа, сидите тихо
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все серйозно
в американського госпітального судна ескорт, як в авіаносця

https://mobile.twitter.com/sranysovok/status/1244637893538328580
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Именно - война. Но пока что крошечные ублюдки наступают, а человечество сдаёт позиции.
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Ага придуманная федеральным резервом...))) при этом весь земной шарик превратили клоунаду...
В то же время на расее у которой китайцы проходили границу только после жесткого карантина не менее 2 недель (еще до начала инфекции)... и в москве коронавируса нет..ибо как только он пересек границы расеюшки под влиянием господней молитвы тут же мутировал в ОРВИ
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