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 Відкрито 33 кримінальні провадження за порушення санітарних правил і карантинних заходів, - МВС

За час карантину поліцейські склали 2967 адміністративних протоколів за порушення правил карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал із посиланням на дані МВС.

"На території України діє режим надзвичайної ситуації. Для забезпечення карантинного режиму щодня на службі перебуває 18 тис. правоохоронців - 14,6 тис. поліцейських і майже 3,3 тис. військовослужбовців Національної гвардії", - сказано в повідомленні.

За час карантину поліцейські склали 2967 адміністративних протоколів за порушення правил карантину людей (стаття 44 Адміністративного кодексу України).

Відкрито 33 кримінальних проваджень - 19 за порушення санітарних правил (за статтею 325 Кримінального кодексу України) і 14 за порушення карантинних заходів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185494
 
 
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Я знаю одного поца, который завёз в Украину толи 150 толи 170 тысяч людей в нарушение карантина. Уголовку возбуждать будут?
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у него еще голос такой хриплый, как будто болеет гайморитом? Ну точно он Открыто 33 уголовных производства за нарушения санитарных правил и карантинных мер, - МВД - Цензор.НЕТ 2172
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Странно, что мама не следила за здоровьем своего чада и ему вовремя не удалили полипы. Удивительно, в еврейской семье и мама не мама и сын полудурок. Редчайший случай, должен вам сказать.
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Не согласен с вами. Впрочем если вы имеете за место рождения то таки да. За остальное СПАСИБО ДЯТЛЫМ ВСЕЙ СТРАНЫ......
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а збитків для бюджету чез цей самий карантин -сотні міліонів щодня!
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А по Борисполю, по "вьетнамским фашистам", открыли?
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