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 Glovo може припинити доставку через коронавірус

Компанія Glovo не виключає можливості припинення доставки, якщо возити товар буде небезпечно через високий рівень епідемії.

Про це генеральний менеджер компанії в Україні Дмитро Расновський заявив в інтерв'ю ThePage, інформує Цензор.НЕТ.

"Що гірше розвиватиметься епідемія, то більше падатимуть усі сфери. Тому що купівельна спроможність знижуватиметься, а возити товар буде небезпечно. Для нас же безпека передусім. Якщо в якийсь момент ми зрозуміємо, що з таким рівнем епідемії возити товар буде небезпечно, ми припинимо всі операції", - сказав він.

Расновський зазначає, що поки попит на їхні послуги зростає, особливо це стосується доставки продуктів і медикаментів.

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"Частково це пов'язано з панікою, частково з тим, що люди просто намагаються знизити кількість соціальних контактів (а це загальна рекомендація для зниження ризику захворюваності). Те ж саме з супермаркетами. Є черги, деяких продуктів немає. І тут або паніка, або бажання скоротити ті самі контакти", - пояснив він.

При цьому менеджер вважає, що якщо епідемія затягнеться, попит на доставку падатиме.

"Проблема в тому, що скорочується купівельна спроможність: грошей у людей більше не стає. І що довше буде карантин, то більше це позначатиметься на всьому ринку, зокрема на доставці", - додав Расновський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185491
 
 
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я тоже был под впечатлением, когда надыбал эту новость... а цены на маски в аптеке в 15 раз меньшие жлобы подняли?
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Это страшный удар для населения, как дальше жить?
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А в барселоні Глово розвозить наркоту під видом замовлення їжі. При чому- массово.
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