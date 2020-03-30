 Захворюваність на грип та ГРВІ в Києві на 54% нижче базового рівня, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні і нижче базової лінії на 54,2%. Зараз показник захворюваності становить 351,6.

У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 30,3% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого і дитячого населення. Так, дітей захворіло - 4310 (зниження на 43,3%), дорослих - 6064 (зниження на 16,9%).

"У структурі захворюваності діти становлять 41,5%, а на попередньому тижні - 51%. Серед школярів захворюваність знизилася на 46,3% - зареєстровано 1906 випадків", - розповів Поворозник.

Він зазначив, що в медичні установи за 13-й тиждень госпіталізовано 96 осіб, з них 61 - діти.

"Від початку епідемічного сезону в прищепних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров'я вакцинацією проти грипу охоплено 51 580 осіб", - додав Поворозник.

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