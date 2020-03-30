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 Київські новини, Здоров'я
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Все про:грип (222) Київ (7561) ГРВІ (111) Поворозник (51)

 Захворюваність на грип та ГРВІ в Києві на 54% нижче базового рівня, - КМДА

У столиці за 13 тижнів 2020 року зареєстровано 10 374 хворих на грип та ГРВІ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні і нижче базової лінії на 54,2%. Зараз показник захворюваності становить 351,6.

У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 30,3% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого і дитячого населення. Так, дітей захворіло - 4310 (зниження на 43,3%), дорослих - 6064 (зниження на 16,9%).

"У структурі захворюваності діти становлять 41,5%, а на попередньому тижні - 51%. Серед школярів захворюваність знизилася на 46,3% - зареєстровано 1906 випадків", - розповів Поворозник.

Він зазначив, що в медичні установи за 13-й тиждень госпіталізовано 96 осіб, з них 61 - діти.

"Від початку епідемічного сезону в прищепних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров'я вакцинацією проти грипу охоплено 51 580 осіб", - додав Поворозник.

Читайте також: За тиждень від грипу в Україні померли 2 людини, вони не були щеплені, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185487
 
 
 Топ коментарі
 
ГРВІ зараз не всі реєструють, бо все рівно вдома сидять.
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грипп+"коронагрипп"=сезонная простуда
как болели каждый год, так и болеют
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Ага! Обратись к врачу, дак всю семью вместе с соседями и друзьями на самоизоляцию посадят.
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Нынешняя власть во время войны с коронавирусом, предложила олигархам взять по области и на время эпидемии быть на правах губернатора.и не жалеть своих денег для подавления кризиса. Коломойский согласился как и раньше. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве на 54% ниже базового уровня, - КГГА - Цензор.НЕТ 6853
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грипп+"коронагрипп"=сезонная простуда
как болели каждый год, так и болеют
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так потому и уменьшилось,что на короновирус проверять стали.
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мабуть орви,но выделенный в отдельную строку.пока.до выяснения обстоятельств.
бо никто толком о нем ничего не знает,а он сам не говорит
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ГРВІ зараз не всі реєструють, бо все рівно вдома сидять.
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Я далекий від медицини, але хіба цей коронаВІРУС не є гострою расператорною ВІРУСНОЮ інфекцією? А якщо так, то про яку епідемію і пандемію ви кажете, якщо
"В столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 30,3%" Источник: https://censor.net.ua/n3185487

Поясніть, хто в темі, як це так?
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Ага! Обратись к врачу, дак всю семью вместе с соседями и друзьями на самоизоляцию посадят.
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Мальіе тащить заразу со школьі перестали.
У меня вечно как не один, так другой притащит.
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