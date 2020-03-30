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 Болгарія через коронавірус вирішила відкласти вступ в єврозону

Через пандемію коронавірусу Болгарія відкладає початок запланованого на липень процесу приєднання до Європейського механізму обмінних курсів (ERM-2) і до Європейського банківського союзу, що є першим етапом на шляху вступу країни в зону євро.

Про це 30 березня заявив глава Болгарського народного банку Димитр Радев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Тимчасові рамки для "цього першого кроку більше не є реалістичними", підкреслив він. При цьому Радев висловив упевненість, що, якщо робота буде продовжена на рівні політиків, а також інституційно - в тому числі і з боку БНБ - "незважаючи на дуже складні економічні умови, в яких ми перебуваємо, відстрочка до 2021 року не є фатальною".

При цьому, підкреслює глава Центробанку, відстрочка не означає відмову. За його словами, остання спричинила б за собою необхідність "прочекати ще цілий новий цикл", а він може розтягнутися на десять років, упродовж яких формула "відновлення економіки - стабілізація - низькі доходи" зберігатиметься. Така помилка була допущена під час фінансової кризи 2008 року.

"Ми не можемо повторити цю помилку ще раз, оскільки ціна для людей і бізнесу буде цього разу значно вищою", - упевнений глава БНБ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус: за добу кількість інфікованих у країні потроїлася

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185485
 
 
 Топ коментарі
 
Сказали, что во время эпидемии необходимо держать дистанцию 2 метра. Ширина нашей кровати 1,8 метра.
Муж отказывается спать на полу, что делать?
****
Чтобы не заболеть - перед сном нужно выпить 100 грамм водочки.
Вчера ложился спать ШЕСТЬ РАЗ!!!
****
Наступило время, когда запах спирта от собеседника вызывает доверие и уважение!
****
- Скажите, а после карантина дадут путёвку в санаторий для лечения алкоголизма?
****
Объявление:
Руки надо мыть не 20 секунд, а как минимум минут 15-20.
- Водоканал -
*
Если школы будут закрыты очень долго, то родители найдут вакцину от вируса гораздо раньше, чем учёные.
****
- А у вас в семье в магазин тоже ходит ТОТ, КОГО НЕ ЖАЛКО?
****
- Спасибо всем, кто скупил в магазине залежавшиеся продукты! Такой свежей сёмги из магазина, как вчера, я ещё не пробовала!!!
****
- 5 дней сидела на гречке. На 6-й стала слышать голоса.
Один прям, как голос Лукашенко, говорит: "Нажар картошачки, дура!!!"
****
Побыв несколько дней дома, - я понял почему мой кот постоянно просит жрать!
****
- Третий раз за неделю иду в магазин покупать еду на две недели!!!
****
- Ещё неделя карантина, и маска будет мала!!!
****
Совет дня:
Держитесь поближе к людям с перегаром - рядом с ними СТЕРИЛЬНО!
*
Японские учёные наконец-то придумали лекарство от вируса, называется "Сидисукадома"
****
- 27 марта - день святого Карантина! Мужчины и женщины ищут себе пару на 14 дней и дарят друг другу "карантинки".
****
- Вы куда планируете этим летом?
- В июне и июле будем дома, а в августе хотим выйти в магазин.

*хорошего вам настроения*
Чаще мойте руки и БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Возьмите нас вместо них в таком случае Болгария из-за коронавируса решила отложить вступление в еврозону - Цензор.НЕТ 337
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Лев і без цього є стабільною валютою. У болгар проблема з високими цінами і низькою заробітною платою.
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наши б уже укекались лишь бы куда-то влезть)))
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Все волюты европы просели к евро, кроме франка швейцарии. Имхо лучше в евро чем в нац валюте
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Лев і без цього є стабільною валютою. У болгар проблема з високими цінами і низькою заробітною платою.
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Болгарам сказали что бабла не получат и тогда они сказали - Нет бабла, тогда нафига нам идти в ЕС???
Логично!
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Убивает страх. Я знаю, в своё время поучаствовал. Кто боялся, тот погиб, быстро. Но это не значит что не нужно соблюдать осторожность. Происходит какая-то массовая истерия. Во всем мире! 1984 Оруэла, Мы Замятина, Хаксли О дивный новый мир.
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Сказали, что во время эпидемии необходимо держать дистанцию 2 метра. Ширина нашей кровати 1,8 метра.
Муж отказывается спать на полу, что делать?
****
Чтобы не заболеть - перед сном нужно выпить 100 грамм водочки.
Вчера ложился спать ШЕСТЬ РАЗ!!!
****
Наступило время, когда запах спирта от собеседника вызывает доверие и уважение!
****
- Скажите, а после карантина дадут путёвку в санаторий для лечения алкоголизма?
****
Объявление:
Руки надо мыть не 20 секунд, а как минимум минут 15-20.
- Водоканал -
*
Если школы будут закрыты очень долго, то родители найдут вакцину от вируса гораздо раньше, чем учёные.
****
- А у вас в семье в магазин тоже ходит ТОТ, КОГО НЕ ЖАЛКО?
****
- Спасибо всем, кто скупил в магазине залежавшиеся продукты! Такой свежей сёмги из магазина, как вчера, я ещё не пробовала!!!
****
- 5 дней сидела на гречке. На 6-й стала слышать голоса.
Один прям, как голос Лукашенко, говорит: "Нажар картошачки, дура!!!"
****
Побыв несколько дней дома, - я понял почему мой кот постоянно просит жрать!
****
- Третий раз за неделю иду в магазин покупать еду на две недели!!!
****
- Ещё неделя карантина, и маска будет мала!!!
****
Совет дня:
Держитесь поближе к людям с перегаром - рядом с ними СТЕРИЛЬНО!
*
Японские учёные наконец-то придумали лекарство от вируса, называется "************"
****
- 27 марта - день святого Карантина! Мужчины и женщины ищут себе пару на 14 дней и дарят друг другу "карантинки".
****
- Вы куда планируете этим летом?
- В июне и июле будем дома, а в августе хотим выйти в магазин.

*хорошего вам настроения*
Чаще мойте руки и БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Стоит под горою Алеша, в Болгарии - русский солдат...была такая песня..видимо не только вирус...
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Это да. Мы были молодыми, наивными, мечтателями. Жили тяжело, во всяком случае я. Пол жизни в коммуналке. Но всё таки, счастливое время было. Да читали Солженицына, слушали Голос Америки или Радио Свобода, но думали! Учились думать и сопоставлять факты. Аналитическое, самостоятельное мышление, нас этому учили и в школе и в универе. Будьте конечно осторожны...Лишняя бравада тоже опасна.
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