 Болгарія через коронавірус вирішила відкласти вступ в єврозону

Про це 30 березня заявив глава Болгарського народного банку Димитр Радев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
Тимчасові рамки для "цього першого кроку більше не є реалістичними", підкреслив він. При цьому Радев висловив упевненість, що, якщо робота буде продовжена на рівні політиків, а також інституційно - в тому числі і з боку БНБ - "незважаючи на дуже складні економічні умови, в яких ми перебуваємо, відстрочка до 2021 року не є фатальною".
При цьому, підкреслює глава Центробанку, відстрочка не означає відмову. За його словами, остання спричинила б за собою необхідність "прочекати ще цілий новий цикл", а він може розтягнутися на десять років, упродовж яких формула "відновлення економіки - стабілізація - низькі доходи" зберігатиметься. Така помилка була допущена під час фінансової кризи 2008 року.
"Ми не можемо повторити цю помилку ще раз, оскільки ціна для людей і бізнесу буде цього разу значно вищою", - упевнений глава БНБ.
Логично!
Муж отказывается спать на полу, что делать?
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Чтобы не заболеть - перед сном нужно выпить 100 грамм водочки.
Вчера ложился спать ШЕСТЬ РАЗ!!!
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Наступило время, когда запах спирта от собеседника вызывает доверие и уважение!
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- Скажите, а после карантина дадут путёвку в санаторий для лечения алкоголизма?
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Руки надо мыть не 20 секунд, а как минимум минут 15-20.
- Водоканал -
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Если школы будут закрыты очень долго, то родители найдут вакцину от вируса гораздо раньше, чем учёные.
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- А у вас в семье в магазин тоже ходит ТОТ, КОГО НЕ ЖАЛКО?
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- Спасибо всем, кто скупил в магазине залежавшиеся продукты! Такой свежей сёмги из магазина, как вчера, я ещё не пробовала!!!
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- 5 дней сидела на гречке. На 6-й стала слышать голоса.
Один прям, как голос Лукашенко, говорит: "Нажар картошачки, дура!!!"
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Побыв несколько дней дома, - я понял почему мой кот постоянно просит жрать!
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- Третий раз за неделю иду в магазин покупать еду на две недели!!!
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- Ещё неделя карантина, и маска будет мала!!!
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Совет дня:
Держитесь поближе к людям с перегаром - рядом с ними СТЕРИЛЬНО!
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Японские учёные наконец-то придумали лекарство от вируса, называется "************"
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- 27 марта - день святого Карантина! Мужчины и женщины ищут себе пару на 14 дней и дарят друг другу "карантинки".
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- Вы куда планируете этим летом?
- В июне и июле будем дома, а в августе хотим выйти в магазин.
*хорошего вам настроения*
Чаще мойте руки и БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!