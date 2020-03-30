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 Український воїн загинув від кулі снайпера найманців РФ на Донбасі, ще один – зазнав поранення, - штаб ОС

На одній з позицій у Донецькій області від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб Операції Об'єднаних сил.

"На жаль, сьогодні, 30 березня Україна втратила ще одного мужнього захисника. На одній із позиції, що на Донеччині, від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Також, на Луганщині внаслідок ворожого обстрілу із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї осколкове поранення отримав один український захисник.

Евакуаційною технікою його доставлено до військово-медичного закладу та оперативно надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

Читайте також: Найманці РФ обстріляли позиції ОС поблизу н.п. Шуми, поранено двох воїнів, - штаб ОС

Для придушення вогню противника підрозділи операції Об’єднаних сил застосували наявне озброєння. Втрати противника уточняються.

Український воїн загинув від кулі снайпера найманців РФ на Донбасі, ще один – зазнав поранення, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185484
 
 
 Топ коментарі
 
Вічна пам'ять, вічна слава герою!
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Земля пухом герою! Відповідь за цей злочин буде.
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Хлопці віддають найдорожче, за землю, яку зібрались дерибанить. Царство Небесне Герою. Одужання пораненому бійцю
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«Постреливают»🤡🤢🎪-клоуны им средства защиты передают ,свои семьи в Швейцарию вывозят !
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Земля пухом герою! Відповідь за цей злочин буде.
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нема такого батька нації , як у Туреччині... нема того, хто б наказав...
лозина січе, та не стане мечем!... а в нас навіть і не лозина...а так...перекотиполе
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Хлопці віддають найдорожче, за землю, яку зібрались дерибанить. Царство Небесне Герою. Одужання пораненому бійцю
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патріоти гинуть, цвіт облітає...а кубло гаюче новою шкірою обростає
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Бажаю усім кацапським покидькам отримати "взад" рівно стільки, скільки вони (і що) заподіяли іншим. Не більше і не менше. І усім "москалям" за поребриком: най переживуть і отримають усього рівно стільки, скільки пережили люди у нашій країні - їм вистачить.
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Шкода людське життя.
На жаль, практично ніхто не оцінить цю жертву.
Одужання всім пораненим українським бійцям.
Царство Небесне загиблому Воїну..
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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Ось результат односторонього перемиря ,кожен день загиблі і поранені і навіть епідемія не зупиняє чортів, вони не заспокоятся доки не буде гідної відповіді з нашої сторони .
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Спочивай з миром, Воїн України ((( Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Пораненному воїну України скорішого одужання!!! смерть клятой расії та путін-*****!!!!
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Треба всіх російських окупантів знищити.
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С трусом-предателем шутом зеленским ? Это невозможно … получили и ВОЙНУ И ПОЗОР
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**
Ещё один ушел, с передовой,
Не помахав рукою на прощанье,
Он был такой же, как и мы с тобой,
"Вернусь живым" давал он обещание.
Но не сбылось, не удалось, не получилось!!!
Теперь его уже никто нам не вернет.
Скажи Господь, ну как так получилось,
Что никогда домой он больше не зайдет. ??
Осталось только рамка с фото,
Осталась память, сохраненная в сердцах,
А те кто не жалел ни сил, ни крови с потом
Теперь спокойно спят на Небесах.
Автор: Олег Федотов (АТО)
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в глазах этого снайпера мы тоже надеемся увидеть мир ???
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И как обычно ни слова про ответку. Посмотрите, однотипные новости: обстрелы наших позиций, ранения, смерти. И почти никогда, что ВСУ ответили. Это уже норма?
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