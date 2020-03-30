 Український воїн загинув від кулі снайпера найманців РФ на Донбасі, ще один – зазнав поранення, - штаб ОС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб Операції Об'єднаних сил.
"На жаль, сьогодні, 30 березня Україна втратила ще одного мужнього захисника. На одній із позиції, що на Донеччині, від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Також, на Луганщині внаслідок ворожого обстрілу із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї осколкове поранення отримав один український захисник.
Евакуаційною технікою його доставлено до військово-медичного закладу та оперативно надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.
Для придушення вогню противника підрозділи операції Об’єднаних сил застосували наявне озброєння. Втрати противника уточняються.
лозина січе, та не стане мечем!... а в нас навіть і не лозина...а так...перекотиполе
На жаль, практично ніхто не оцінить цю жертву.
Одужання всім пораненим українським бійцям.
Царство Небесне загиблому Воїну..
Ещё один ушел, с передовой,
Не помахав рукою на прощанье,
Он был такой же, как и мы с тобой,
"Вернусь живым" давал он обещание.
Но не сбылось, не удалось, не получилось!!!
Теперь его уже никто нам не вернет.
Скажи Господь, ну как так получилось,
Что никогда домой он больше не зайдет. ??
Осталось только рамка с фото,
Осталась память, сохраненная в сердцах,
А те кто не жалел ни сил, ни крови с потом
Теперь спокойно спят на Небесах.
Автор: Олег Федотов (АТО)