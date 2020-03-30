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Все про:мінські угоди (1779) Кулеба Дмитро (286) Тристороння контактна група (194)

 Формування "Консультативної ради" з ОРДЛО призупинили, - Кулеба

Процес формування Консультативної ради в рамках політичної підгрупи ТКГ за участю представників ОРДЛО поки не розвивається.

Про це дипломат заявив в інтерв'ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Був підписаний (11 березня в Мінську. - Ред.) протокол про результати засідання. Додаток (до протоколу, в якому йдеться про формат Консультативної ради. - Ред.) ніхто не підписував... Ситуація навколо Консультативної ради не розвивається", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що структура Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі залишилася незмінною.

"Там є держава, яка напала - Росія, держава, яка захищається - Україна, і ОБСЄ посередині. Позиція МЗС дуже чітка: і міністерство, і я особисто як міністр виступаємо проти будь-якого переформатування ТКГ", - підкреслив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні не ухвалюватимуть рішення про створення "консультативної ради" з ОРДЛО в межах ТКГ, - Резніков

Кулеба також повідомив, що коли він став міністром, питання створення Консультативної ради вже опрацьовувалося, і він опинився перед фактом, що "такий процес вже існує".

"Але, як я вже сказав, зараз ситуація навколо Консультативної ради не розвивається", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ у Мінську було підписано документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ було підписаний, зокрема, і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185483
 
   
 Топ коментарі
 
Чуваки,вы еще ХАМАС и Хезболла позовите,у Путлера этого гоффна валом....
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Какой же теперь "совет" без сивухи:
Формирование "Консультативного совета" с ОРДЛО приостановили, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3572
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Если днровцем корона нормально зацепит то возможно там уже скоро не с кем будет консультироваться Формирование "Консультативного совета" с ОРДЛО приостановили, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7255
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Чуваки,вы еще ХАМАС и Хезболла позовите,у Путлера этого гоффна валом....
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Украънїски гниди ПРокремлівських вош - це сьогоднішня дипломатія України
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Если днровцем корона нормально зацепит то возможно там уже скоро не с кем будет консультироваться Формирование "Консультативного совета" с ОРДЛО приостановили, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7255
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А надо проверить кацарылый кирюша, Вдруг рекорд побьете!
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Ответь на вопрос, о щирий українець! Почему проблематично перевести на украинский язык такую вот загадочку: "Кем приходится министру отец сына министра?"?
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Не проблематично, тільки відповідь стане очевидною.
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Вопрос был не Вам. Вы меня в кацапизме не обвиняли.
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Тут швидше є сподівання, що у рашки зовсім погано справи підуть - нафта + вірус. Тоді можна буде і самим розчистити те гівно. Воно без рашки особливо не буде там вийожуватися.
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Почему бы сивухе на "громадських засадах" не поехать в ордло насаждать там свои мирные инициативы? Формирование "Консультативного совета" с ОРДЛО приостановили, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3525 Он же там свояк,кумир. Любой мырный план протолкнет с "шахтерами" ,у него же есть опыт организационной работы! Договорится там со всеми!
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хрен бы вы приостановили-если б вам хайло не набили
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Ага, как голубь - гадит где придётся! Хотя, рождённый ссаться летать не может! Априори!
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Из любимчика народ ного в секунду превратится в кучу говна.
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Он всегда был кучей говна, а нарiд это только сейчас понял.
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Но "осадочек" до осени остался. Когда всю эту шоблу с помощью Майдана выпрем тогда может быть пройдёт.
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Кстати, а где колхозник Ляшко с сельхозинвентарём?
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Думаю что Майдана не будет. Будут зачистки в домах и дачах.. с отстранением некоторых категорий ( хотел написать граждан) нариду от избирательного процесса.
Да.. и кто попытается возглавить - такая же участь ждет.
Лично меня, такой вариант больше устраивает. Хватило опыта 2004 и 2014г.
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От і добре, що призупинили! А тепер всіх, хто до цього причетний - за ґрати по ст. 111
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И хто ж их посадит? Баканов, Венедиктова или Аваков? У всех тех, кто должен сажать, из опы торчат руки того, кого надо сажать...
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Вспомнил анекдот про руки. Один - "А ну вынь кулак!", второй - "А руки то вот они!". Так и с этими "хероями" - а руки то вот они!
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Тоді потрібно запрошувати пана Лінча, пані Гільйотину, пані Пенькову подружку з другом милом та шановне панство з роду Калібрів: від 5,45 і вище... Та всією компанією зайти в гості до особин, що захопили печерські пагорби в Києві...
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Згоден з вами на 100%.
Це ще у 14-му тре було робити...
...але нiколи не запiзно
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Призупинили, не означає - скасували.
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Мрази брехгливые - дважды умолчавши об этом( ОБСЕ заявили что еще в Париже на саммите его начинали готовить, Ермак- Козакначали воплощать и скрыли ... а теперь они приостановили ... СНОВА БРЕШУТ ГНИДЫ МОСКОВСКИЕ?
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надеюсь власть поняла что этот совет пахнет как обосцанные штаны Сивохи.
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вы вот это вот это затеваете-ведь с этого роя не выйдет ни......я
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а повністю відмовитися від цього ідіотизма не можете? чекаєте допоки вас ногами копати почнуть.
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Предлагаю консультантам пока полизать секель
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Вот что коронавирус делает животворящий. Многие до сих пор не поняли что именно коронавирус спас Украину
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Не верь козлу в капусте, а волку в овчарне.
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ЩО, всрались бобіки? Чи дурачками в черговий раз прикинулись?
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