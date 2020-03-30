EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Здоров'я
  1295  22
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1582) тестування (68) Південна Корея (73) тест (57) Офіс Президента (290) COVID-19 (2384) коронавірус (1116)

 100 тисяч ПЛР-тестів прибуло в Україну з Південної Кореї, - ОП

З корейського Сеула в Україну прибув літак зі 100 тис. ПЛР-тестів для виявлення COVID-19.

Після проходження митних процедур з оформлення тестсистеми доставлять в інфекційні лабораторії всіх областей країни, в яких є належні умови для зберігання, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що вантаж доставлений в Україну з ініціативи Офісу Президента, координацію здійснювало Посольство України в Республіці Корея.

"Постачання здійснила компанія Caremille для потреб системи охорони здоров'я України. Набір тестсистеми компанії SolGent містить всі необхідні компоненти для полімеразної ланцюгової реакції. Тому при його використанні немає необхідності в додаткових реагентах. Тестування триває від 105 до 120 хвилин", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенсу в ПЛР-тестуванні всіх прибулих в Україну немає, єдине рішення - обсервація, - головний санлікар Ляшко

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я закликали лікарів діяти відповідно до алгоритмів, прописаних у стандарті надання медичної допомоги за чіткими критеріями, за якими люди потрапляють під підозру на наявність коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, людям з ознаками гострого вірусного захворювання повинні проводити тест на COVID-19. Про відмову просять повідомляти на гарячу лінію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185479
 
   
 Топ коментарі
 
Кличко выделил 100 000 000 грн на борьбу с эпидемией в Киеве
Шмыгаль выделил 100 000 000 грн на борьбу с эпидемией в Украине
Вопрос: кто из них идиот?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
судя по тому, шо их нигде нет - это такие же виртуальные.

Они есть только в смартфоне.
 показати весь коментар
 
 
Кличко выделил 100 000 000 грн на борьбу с эпидемией в Киеве
Шмыгаль выделил 100 000 000 грн на борьбу с эпидемией в Украине
Вопрос: кто из них идиот?
 показати весь коментар
 
 
ты зебил ?

ты смеёшься над шутками 95 квартала ?
 показати весь коментар
 
 
https://interfax.com.ua/news/pharmacy/645934.html
13000 смертей в Украине от острых респираторных заболеваний в 2018 году.
А вы слышали что-либо о карантине, масках, дистанцировании тогда, два года назад?
 показати весь коментар
 
Если бы не ввели карантин, то от это вируса погибло бы 130000. Он передается на много большему количеству людей от одного человека, то есть он более заразен
 показати весь коментар
 
скинуть фото места, где я вчера с семьей отдыхал? и сколько там людей не в карантине?)
то, что ты пишешь, в одинаковой мере касается любого респираторного заболевания
 показати весь коментар
 
 
Нет не любого, у этого заразность намного выше, а то что люди отдыхают, ну вот и псмотрим сколько у нас умрет от этого вируса......
 показати весь коментар
 
главное верить, что власть имущим совсем не пофиг на умирающих от сезонной простуды хроников =)
 показати весь коментар
 
так ты же ещё не посмотрел, а уже выводы выкладываешь
 показати весь коментар
 
 
Мы это уже не проверим, карантин ввели..... То что есть отдыхающие такое, на улицах людей намного меньше чем обычно, многие в масках и тд итп
 показати весь коментар
 
Ты понимаешь значение слова "Карантин" ?
 показати весь коментар
 
 
"Отмечается, что груз доставлен в Украину по инициативе Офиса Президента..." ...а этим не Минздрав должен заниматься?....
 показати весь коментар
 
 
и лично дорогому товарищу Леониду Ильичу Брежневу......
 показати весь коментар
 
 
В Украине президенты танки и автобусы передают, остановки и пару километром дороги открывают, могут все что угодно, патамуша рейтинг надо прокачивать
 показати весь коментар
 
Если бы эти фуфлотесты, которые разошлись по миру в огромном количестве, назывались "тест на бубонную чуму", планета сейчас боролась бы с "пандемией бубонной чумы".
 показати весь коментар
 
Отмечается, что груз доставлен в Украину по инициативе Офиса Президента, координацию осуществляло Посольство Украины в Республике Корея.Источник: https://censor.net.ua/n3185479

Подобным заявлением, офис президента ставит себя в довольно глупое положение.
Если все это приобреталось за счет бюджета офиса президента, то во первых это означает что профильное министерство не выполняет свои функции, а во вторых, что бюджет офиса президента раздут.
А если нет, то на каком основании офис президента распоряжается средствами государственного бюджета?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору