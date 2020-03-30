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Все про:ВР (7366) ринок землі (132)

 Рада продовжила розгляд законопроєкту про ринок землі

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня продовжила розгляд законопроєкту №2178-10 про ринок землі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рада почала розгляд з 3299 поправки до другого читання законопроєкту з 4018 внесених.

Також читайте: Рада ухвалила в першому читанні "антиКоломойський" закон про банки, необхідний для співпраці з МВФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185473
 
 
 Топ коментарі
 
Продавать ЗЕМЛЮ есть ЗЛО АБСОЛЮТНОЕ ...наши ДЕТИ, ВНУКИ и ПРАВНУКИ на это своего разрешения не давали ...это ошибка которая может оказаться ФАТАЛЬНОЙ !!!
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это не ошибка, это преступление.
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8 млрд не спасут экономику Украины, деньги вывозятся в оффшоры, мутки с курсом и овгз.

Ради спасения экономики нужно было прибрать к ногтю олигархов, с выводом денег в оффшоры

Китайские крупные компании сбросились по 100 млн баксов, Ахметов только виллу из выведены не понятно как денег за 200 млн купил
.

Вместо того, чтобы прижать ахметовых, продаёт страну в эпидемию, это гос измена.
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Сейчас 18.25 спикер вру узаконенный недоуукраинец, лоббирует только за ЗЕ о рынке земли!
Показует какой ОН "позитивный" слуга народа для проплаченої тимчасової позиції своей фракции. БАНДУ ГЕТЬ!!! Рада продовжила розгляд законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 8877 Рада продовжила розгляд законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 8877 Рада продовжила розгляд законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 8877
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Вот прикол будет , если примут и то другое, а МВФ прокатит.
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Так и будет. В МВФ не любят когда их дурят. Если Закон о земле надувательство народа, то закон о банке-надувательство МВФ. То есть банк не возвратят, а деньги за банк Коломойскому планируют выплатить из того же бюджета.
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Они все правки будут рассматривать? Судя по тому, что все правки отметают, рынок будет принят?? 450 человек хотят решить нашу с вами судьбу??
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Продавать ЗЕМЛЮ есть ЗЛО АБСОЛЮТНОЕ ...наши ДЕТИ, ВНУКИ и ПРАВНУКИ на это своего разрешения не давали ...это ошибка которая может оказаться ФАТАЛЬНОЙ !!!
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Да разгоним эту быдлоту еврейскую и отменим этот закон через суды. А всех, кто голосовал за этот закон придётся под суд отдать. НЕ ИМЕЕТ ПРАВО БЕЗ РЕФЕРЕНДУМА РАДА ПРИНИМАТЬ ТАКОЙ ЗАКОН ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ.
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Да отмена такого закона опять будет связана с имиджевыми потерями для страны. Но наверное это будет единственный правильный выход.
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Якщо земля буде продана, відмінити це буде вкрай важко, бо право власності в західному світі священне.
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8 млрд не спасут экономику Украины, деньги вывозятся в оффшоры, мутки с курсом и овгз.

Ради спасения экономики нужно было прибрать к ногтю олигархов, с выводом денег в оффшоры

Китайские крупные компании сбросились по 100 млн баксов, Ахметов только виллу из выведены не понятно как денег за 200 млн купил
.

Вместо того, чтобы прижать ахметовых, продаёт страну в эпидемию, это гос измена.
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А если у них нет задачи спасти эконмику Украины??? Да и что может спасти?? Только инвестиции западных стран. А в таких условиях как сейчас никто не будет рисковать своими деньгами
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Страну спасут не займы, а смена системы. Их все равно украдут безжалостные хапуги олигархи. И нас даже не должно интересовать, будет это Коломойский, Фирташ, Порошенко или Ренат. Надо нацеливаться народу на смену системы. Без Майдана это не сделать.
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Пока куйней занимаются, киевская канализация по дну Днепра прорвалась. Всё говно выливается в Днепр.
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..ВВАЖАЮ на підставі АНАЛІЗУ діяльності Зе- банди ( фіктивна-віруальна "партія БЕЗ орг-штат---структури .. фінансування...)..... ОСОБОЮ - ДІЯЛЬНІСТЬ котрої має ознаки ЗЛОЧИНЦЯ що підлягає Суду Військового трибуналу - іде ВІЙНА ...афериста і зрадника ...котрий СВІДОМО обзивав Нашу Батьківщину - УКРАЇНУ з майданчиків 95 кварталу ...
...ЗАХИСТИМО Україну...
..ГОТУЙТЕСЯ Українці до ЖОРСТОКОЇ війни з цими сіоністами-УБЛЮДКАМИ... озброюватися ВСІМА легальними можливостями ..знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ ...
......ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду....поки пропонуємо МИРНО ..не вступляться .. тоді це ЇХ ВИБІР...
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Рада продовжила розгляд законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 8676судя потому как блок шуфрича рабиновича медведчука против закона. я даже незнаю что и думать.. Рада продовжила розгляд законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 9092
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Я тоже на сторонник ЖОППОБЛОКА,но то что творят "новые"...
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не рассмотрение законопроекта а разгребание спам поправок от опзж и юльки))
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Цуки продажные, не уймутся никак. Даже инстинкт самосохранения не может заглушить жажду бабла за просерание Украины у этих тупых скотов.
А ведь опыт ликвидации таких гандонов по всему миру никуда не делся после развала совка...
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Акция Нацкорпуса против либерастического рвынка земли.
youtube.com/watch?v=8rGVNxHfWLs

youtube.com/watch?v=BJCWaWXOMEI
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Всем зебилам по участку земли !!! Размером 2 х 1 х 2 м.
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МВФ и Сорос это ********** и трансгуманизм.
События вокруг банка Коломойского это продолжение американской политики. Иллюминатское крыло иудоглобализаторов (демпартия, Сорос, МВФ) считает белых англо-саксонских протестантов, Ватикан и вошедших с ними в союз хабадских ортодоксов своими врагами в борьбе за мировую гегемонию, угрозой продвижению гендеризации, цифровизации и трансгуманизма. Их гегемония начинается с контроля ресурсов на планете, в т.ч. земельных.
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Кто будет контролировать земельный ресурс, православный козак или вавилонский либераст это вопрос борьбы Сатаны за мировое господство, за власть над разумом и чувствами человеческого рода.
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Вот поглядим , как проголосуют ЕС ,Голос , СН , Батькивщина . ОПЗЖ не в счет с ними все понятно ( баба Яга против )
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Схоже, сьогодні остаточно закріпиться статус України як бананової республіки. Вирішили піти латинноамериканською моделлю з могутніми властителями латифундистами (за якими все, гроші, суди, влада) та безправними кріпаками. Багато людей на селі непотрібні - гарні хохлушкі поїдть в великі міста обслуговувати іноземних секс туристів, інших просто закопають. Так, як це відбувається в країнах Латинської Америки. Не можу сказати що це несправедливо, бо народ який обирає президентом героя телесеріалу не можна назвати сильно мудрим (це якраз рівень тих самих країн). Але все ж таки прикро за багато мільйонів притомних українців, реально кваліфікованих, які поїдуть піднімати економіки Польщі, Чехії, США, Канади... Ще з 90-х мене була надія що тут буде нормальна європейська країна, потім був перший Майдан, потім другий. Зараз ця надія практично згасла. Вперше за моє життя. Навіть при Януковичі не було так погано. Зараз суспільство спить. Цей ринок землі який проголосують не буде відчутний зараз - як вірус ВІЛ буде знищувати нас тихо, дуже тихо, але мабутнього в нас вже не буде. Без землі, без ресурсів, без підприємств. Населення буде далі виїздити, народжувати нема ніякого сенсу. Українці тихо зникають. А потім цю землю заселять більш підприємливі нації, провідну роль серед яких буде відігрувати звичайно - єврейська нація. Пережили вже багатьох, гої-хохли не перші та не останні.
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Пришла весна. Будут ли посадки неизвестно а вот что на деревьях будет висеть зелень это точно.
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Мародери навіть в умовах епідемії хочуть вкрасти українську землю.
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У этой гадости руки загребущие, даже после смерти делают хватательные движения.
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"Я держу кулаки за то, чтобы никого из вашего окружения в политике не было", - Зеленский о друзьях Порошенко. Это Зеленский заявлял на дебатах. Не прошло и года, как они спелись воедино ради захвата украинской земли иудолиберастической мафией.
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Оцениваем клоунаду иуд с высоты прожитого года.
youtu.be/S4v9sQ9uVRE?t=26
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