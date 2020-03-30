Редактор Цензор.НЕТ 30.03.20 17:1630.03.20 17:18 Рада продовжила розгляд законопроєкту про ринок землі Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня продовжила розгляд законопроєкту №2178-10 про ринок землі.Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Рада почала розгляд з 3299 поправки до другого читання законопроєкту з 4018 внесених. Також читайте: Рада ухвалила в першому читанні "антиКоломойський" закон про банки, необхідний для співпраці з МВФИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3185473 x Мені подобається
Показует какой ОН "позитивный" слуга народа для проплаченої тимчасової позиції своей фракции. БАНДУ ГЕТЬ!!!
Ради спасения экономики нужно было прибрать к ногтю олигархов, с выводом денег в оффшоры
Китайские крупные компании сбросились по 100 млн баксов, Ахметов только виллу из выведены не понятно как денег за 200 млн купил
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Вместо того, чтобы прижать ахметовых, продаёт страну в эпидемию, это гос измена.
...ЗАХИСТИМО Україну...
..ГОТУЙТЕСЯ Українці до ЖОРСТОКОЇ війни з цими сіоністами-УБЛЮДКАМИ... озброюватися ВСІМА легальними можливостями ..знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ ...
......ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду....поки пропонуємо МИРНО ..не вступляться .. тоді це ЇХ ВИБІР...
А ведь опыт ликвидации таких гандонов по всему миру никуда не делся после развала совка...
youtube.com/watch?v=8rGVNxHfWLs
youtube.com/watch?v=BJCWaWXOMEI
События вокруг банка Коломойского это продолжение американской политики. Иллюминатское крыло иудоглобализаторов (демпартия, Сорос, МВФ) считает белых англо-саксонских протестантов, Ватикан и вошедших с ними в союз хабадских ортодоксов своими врагами в борьбе за мировую гегемонию, угрозой продвижению гендеризации, цифровизации и трансгуманизма. Их гегемония начинается с контроля ресурсов на планете, в т.ч. земельных.
youtu.be/S4v9sQ9uVRE?t=26