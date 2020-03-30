 Рада продовжила розгляд законопроєкту про ринок землі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рада почала розгляд з 3299 поправки до другого читання законопроєкту з 4018 внесених.

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