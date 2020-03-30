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 Рада ухвалила в першому читанні "антиКоломойський" закон про банки, необхідний для співпраці з МВФ

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" в першому читанні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 267 нардепів

Новина доповнюється ...

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185471
 
   
 Топ коментарі
 
Опозорилась Тимошонка-высказалась за "независимость" нашего суда и в поддержку коломойского. Батькивщина-еще более слуга коломойского, чем собственно слуга народа. Не ожидал.
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Тимошонка по сути выступила за дефлолт. Тварь сраная......
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У Бені мандраж? Чи ще здатний переломити ситуацію?
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Сейчас появятся пуесосы ваны,типа сулимы,и будут вещать,как их бахиня спасает Украину. А потом,слабоумные,уверены,что это пиаром враги топят их толстозадую царыцю,а не продажность и *лядовитость их вороватой бабушкиЮ
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итак, против юля,медведчук ну бенины холопы типа палицы и дубинского))
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Проститутки Дубинская и Куницкая негодуют?
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В законі лишилась норма про компенсацію))) Всі в шоколаді, мвф дасть гроші на компенсацію в замін іноземці отримають доступ до землі...
Але для нас реально немає виходу, давши іноземцям землю отримаємо від них щось більше чим занепокоєння в війні з РФ..
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Проголосований законопроект по факту порушує принцип верховенства права, робить НБУ державою-в-державі, а також порушує десять статей Конституції.
Він закріплює право НБУ вводити державну адміністрацію в будь-який банк, без можливості оспорення, та дозволяє Україні не виконувати будь-які рішення судів - українських чи міжнародних - в банківській сфері.
Грубо кажучи, він не стільки проти Коломойського, скільки для виведення з-під відповідальності Порошенка, Гонтаревої та Рожкової.
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кому Вы это объясняете? люди на работе, их задача убедить всех, что закон хороший.Их расчет на то что все читают только заголовки.Вот еслиб раздел о привате вынесли отдельно, то как тогда протащить остальное?
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А НБУ не должен контролировать деятельность банков? По сути так любой владелец частного банка может вывести деньги и помахать вкладчикам ручкой. Сколько уже таких случаев было что банки банкротились. Люди же потом с государства будут спрашивать и требовать вернуть их деньги.
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баба юля-ссучена крємльовська бльдь.
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А мне кажется, что это ты имеешь в виду свою мамашу.
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Первое чтение это мелочи, а вот Земельку во втором проголосуют, вот тут и прокинули всех.
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Суть закону зводиться до того, щоб максимально ускладнити процес виплат компенсацій колишнім власникам банків, якщо суд вирішить, що держава несправедливо націоналізувала чи вивела з ринку якийсь банк. А також зменшити можливі суми цих компенсацій.
Проєкт не просто робить неможливими повернення комусь такого банку, а й визначає, що компенсація залежить від розміру "упущеної вигоди". Цю суму визначатиме аудиторська фірма, яку призначить суд, та яка буде діяти за міжнародними стандартами.
Тобто ексвласники банків вже не зможуть домовитись з кимось в уряді про великі суми компенсацій, наприклад, за "моральну шкоду".
Крім того, рішення суду про компенсацію колишнім власникам (приміром, "Приватбанку") не скасовуватиме розслідування про їхні ймовірні зловживання, сумнівні кредитування і виведення коштів.
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До чого тут "антиколомойський"? Беня тут ні до чого. Вірніше до чого, це закон "антиукраїнський. Про знищення банковської системи України.
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...Коломойський зможе отримати відшкодування у грошовій формі? То чиї інтереси були порушені: олігарха, який довів банк до банкрутства, чи наші з вами? Доки ще олігархи будуть гвалтувати Україну через ЗЕвладу, і скільки ми це будемо терпіти?

..за це ПРОГОЛОСУВАЛИ СН ЄС ( порошенко-вальцман ) і ГОЛОС .. дві огстанні це ПРИТЕЖЕ Львівян .. то як Вас грають Галичани .. і НЕ соромно Вам ... ГАНЬБА
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Там про беню пол-страницы, основное о чем ВСЕ здесь молчат, что теперь гонтарева порох и другие неподсудны за кражу денег.
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1) я писал не тебе, но ты суешь нос куда собака х№№ не сунет.
2) кроме методичек почитывай фейсбук бутусова и других адекватных людей.
3) молодец, батончик на ужин заработал.
4) не отвечай, я с альтернативно одаренными не дискутирую.
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дорогуша, а я тебя то же не понял!!!!!! может пояснишь с какой тут стороны Порошенко?????.
Или ты его так любишь что готов его везде трахать.
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Дорогуша! закон который обсуждаем, пробеги хоть по диагонали, почитай отзывы специалистов,там правда о бене с приватом ДВА!! абзаца, остальное неограниченные права нацбанка , в т ч и по поводу банкопада гонтаревой, ну а чей личный бухгалтер гонтарева, думаю сам знаешь, может тогда и поймешь с какой стороны здесь порох.Опять же, если песы проголосовали, то это ЖЖЖЖ не спроста.
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А коли вони його збираються проголосувати у другому читанні? Бо якщо це буде колись у майбутньому,то від цього голосування нема ніякого сенсу і кредит ніхто не дасть.
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антисоевая зрада.
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Кожен 5-й депутат Слуги народу не прийшов на засідання, а 50 з тих слуг що прийшли не проголосували за закон. Зеленський втратив вплив на фракцію.
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..Шановні ..зверніть УВАГУ ..скільки тролів ШАКАЛІВ ЗЛОДІЙСЬКОГО племені + паРаші в УНІСОН гавкають проти Лідера Українців Ю.В.Тимошенко ... робіть ВИСНОВКИ - сіоністська БАНДА соросятини= паРаша об"єднані одною МЕТОЮ знищити Україну і ЗАХОПИТИ Наші РЕСУРСИ - Св.Землю , стратегічні підприємства .. ЗНИЩИТИ Людей любими способами ..а тепер огляніться скільки Агентури ПРОДАЖНИХ ублюдків .. та КОРИСНИХ ідіотів їм підігрують .. БУДЬТЕ ПИЛЬНІ
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...з ТРОЛЯМИ паРаші .. навіть через ПРОКСІ ноу спіік .. андестенд..
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Ой как неудобно то вышло у юледрочера соскочить с неудобного вопроса
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Я тролль? Вы не в адеквате, Богдан? Успокойтесь. Х@йло с Тартарией наши враги, что ясно уже всем, даже 73-м % зебилов.

И все же, Богдан, вижу вы человек обознанный. Подскажите, пожалуйста,Тимошенко имела личный долг более $405 млн перед газовыми компаниями РФ и Минобороны РФ, который возник, когда она руководила компанией ЕЭСУ?
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Ну, есть такие долбойобы, которые путают личные долги с долгами предприятия. Это раз. Хочу в свою очередь спросить у знатока - имели ли отношение к разорению и банкротству ЕЭСУ некие господа Микола Яныч Пахло-Бимба и Лёнька Чучма со своим зятьком? И еще интересный вопрос, в чьих липких руках после разорения концерна оказались его активы и пассивы?
Да, можно не отвечать, вопросы риторические, потому что ответы дебилов-юлефобов, почерпнутые из методичек Манафорта, Пинчука и пр. врагов Украины мне неинтересны.
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Богдан, вижу вы человек обознанный. Подскажите, пожалуйста,Тимошенко имела личный долг более $405 млн перед газовыми компаниями РФ и Минобороны РФ, который возник, когда она руководила компанией ЕЭСУ?

Спасибо заранее.
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Ви що з голодного Поволжжяя ..з ТРОЛЯМИ паРаші .. навіть через ПРОКСІ ноу спіік .. андестенд..
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Баба жЮлька не проголосувала за антиколомойський закон, і цим підтвердила, що вона за повернення Приватбанку каломойському.
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Зал проголосовал за переименование Украины в МВФию .

Ну шо взять с рестораторов , лицедеев , парикмахеров и мовознавцев ?!
Двоечники и "маниловы" .
Если сравнивать -- у Меркель 4-я ученная степень по физике .
А у Тетчер была 3-й по химии .
Конечно , пустослову-комику легко в голову вбить всякие байки ...
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Віддати коломойшу США для заспокоєння совісті.Досить йому грабити Україну.
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тем временем брент пробила 22 долл - по 21,98 на сейчас
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Ну все, дубинскому за плохо выполненную работу очко беня растарабанит.
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всегда за юльку голосовал, усе юлька в говне выше макушки, говно ылитное колопомойное
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Ваня, Сулима, где ты, покажи личико!
Прокричи ещё раз "Юля наш президент", не стесняйся!
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Это вам,юлеботам надо повторять по 2 раза.
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Я к тебе не хочу,гнида. Сиди сам на своих мокшанских болотаз за поребриком. И методичку смени,с этой уже обосрался.
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Скучно будет жить, не будет дефолта
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Відать в Укараіне сітуація с фінансамі совсем хреновая, раз паукі начінают междуусобную грызню. Бубочка решіл, што своя жопа дороже Беніной.
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..суды и суды впереди...Беня боец Рада ухвалила в першому читанні "антиКоломойський" закон про банки, необхідний для співпраці з МВФ - Цензор.НЕТ 6828 ...а вот, что кинул на 5 лярдоа зелени народ-вкладчик, засранец ...вернул бы бабки, получил бы банк, но бабок то нету уже, друганы, на счета которых упали бабосики, по ходу Беню кинули...бывает, что небедные тоже плачут.. Рада ухвалила в першому читанні "антиКоломойський" закон про банки, необхідний для співпраці з МВФ - Цензор.НЕТ 7772
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В очеоредной раз аферистка тимошенница показала свое гнилое совковое нутро, пора на свалку.
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У чиєму страшному сні Тимошенко - лідер українців?
Популістка, проплачена Коломойський, оце і є твоя Юлька. Не дивно, що юлєботики заволали одними й тими ж словами з жополизами коломойши і пропагандонами московських телеаналів про "соросятину" і "сіоністів".
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Это тупое в третий раз методичку строчит фсбешную,по отмазыванию своего толстожопого агента москвы
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..Коломойський зможе отримати відшкодування у грошовій формі.. То чиї інтереси були порушені: олігарха, який довів банк до банкрутства, чи наші з вами? Доки ще олігархи будуть гвалтувати Україну через ЗЕвладу, і скільки ми це будемо терпіти?

..за це ПРОГОЛОСУВАЛИ СН ЄС ( порошенко-вальцман ) і ГОЛОС .. дві огстанні це ПРИТЕЖЕ Львівян .. то як Вас грають Галичани .. і НЕ соромно Вам ... ГАНЬБА
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Еще,старайся еще,кричали удивленные зрители
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высмыкает кудри себе беня возле стены плача, шекели вы мои щекели
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"АНТИКОЛОМОЙСЬКИЙ ЗАКОН" ВИЯВИВСЯ ПОВНІСТЮ КОЛОМОЙСЬКИМ !
Закон передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку у грошовій формі.
При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.
Коломойський щасливий.
Незабаром мільярди перетечуть з держбюджету в його кишеню !
Цьому перешкоджала тільки ЮВТ, на яку скоро почнуть лити бруд недалекі виборці слуг.
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Богдан поменялся методичками с соседом по ботоферме?
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Юля уже давно работает на РФ. Даром что-ли там закрыли все уголовные дела против нее, связанные с ЕЭСУ?
А когда Украину хотели делить на двоих (совместная коалиция Януковича и Юли) с согласия Путина - договаривалась об этом Юля на яхте Медведчука подальше от украинских глаз в Средиземном море вместе со своим любовником Шуфричем и другом Медведчуком
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отакої ...Шановні ..зверніть УВАГУ ..скільки тролів ШАКАЛІВ ЗЛОДІЙСЬКОГО племені + паРаші в УНІСОН гавкають проти Лідера Українців Ю.В.Тимошенко ... робіть ВИСНОВКИ - сіоністська БАНДА соросятини= паРаша об"єднані одною МЕТОЮ знищити Україну і ЗАХОПИТИ Наші РЕСУРСИ - Св.Землю , стратегічні підприємства .. ЗНИЩИТИ Людей любими способами ..а тепер огляніться скільки Агентури ПРОДАЖНИХ ублюдків .. та КОРИСНИХ ідіотів їм підігрують .. БУДЬТЕ ПИЛЬНІ
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Коломойша двигай на землю обетованную со своими цепными пуделями, подонок
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