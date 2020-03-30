Редактор Цензор.НЕТ 30.03.20 17:1130.03.20 17:15 Рада ухвалила в першому читанні "антиКоломойський" закон про банки, необхідний для співпраці з МВФ Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" в першому читанніПро це повідомляє Цензор.НЕТ. За відповідне рішення проголосували 267 нардепів Новина доповнюється ...Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185471 x Мені подобається 39
Але для нас реально немає виходу, давши іноземцям землю отримаємо від них щось більше чим занепокоєння в війні з РФ..
Він закріплює право НБУ вводити державну адміністрацію в будь-який банк, без можливості оспорення, та дозволяє Україні не виконувати будь-які рішення судів - українських чи міжнародних - в банківській сфері.
Грубо кажучи, він не стільки проти Коломойського, скільки для виведення з-під відповідальності Порошенка, Гонтаревої та Рожкової.
Проєкт не просто робить неможливими повернення комусь такого банку, а й визначає, що компенсація залежить від розміру "упущеної вигоди". Цю суму визначатиме аудиторська фірма, яку призначить суд, та яка буде діяти за міжнародними стандартами.
Тобто ексвласники банків вже не зможуть домовитись з кимось в уряді про великі суми компенсацій, наприклад, за "моральну шкоду".
Крім того, рішення суду про компенсацію колишнім власникам (приміром, "Приватбанку") не скасовуватиме розслідування про їхні ймовірні зловживання, сумнівні кредитування і виведення коштів.
..за це ПРОГОЛОСУВАЛИ СН ЄС ( порошенко-вальцман ) і ГОЛОС .. дві огстанні це ПРИТЕЖЕ Львівян .. то як Вас грають Галичани .. і НЕ соромно Вам ... ГАНЬБА
2) кроме методичек почитывай фейсбук бутусова и других адекватных людей.
3) молодец, батончик на ужин заработал.
4) не отвечай, я с альтернативно одаренными не дискутирую.
Или ты его так любишь что готов его везде трахать.
И все же, Богдан, вижу вы человек обознанный. Подскажите, пожалуйста,Тимошенко имела личный долг более $405 млн перед газовыми компаниями РФ и Минобороны РФ, который возник, когда она руководила компанией ЕЭСУ?
Да, можно не отвечать, вопросы риторические, потому что ответы дебилов-юлефобов, почерпнутые из методичек Манафорта, Пинчука и пр. врагов Украины мне неинтересны.
Спасибо заранее.
Ну шо взять с рестораторов , лицедеев , парикмахеров и мовознавцев ?!
Двоечники и "маниловы" .
Если сравнивать -- у Меркель 4-я ученная степень по физике .
А у Тетчер была 3-й по химии .
Конечно , пустослову-комику легко в голову вбить всякие байки ...
и шо, насмерть ?
Прокричи ещё раз "Юля наш президент", не стесняйся!
Популістка, проплачена Коломойський, оце і є твоя Юлька. Не дивно, що юлєботики заволали одними й тими ж словами з жополизами коломойши і пропагандонами московських телеаналів про "соросятину" і "сіоністів".
..за це ПРОГОЛОСУВАЛИ СН ЄС ( порошенко-вальцман ) і ГОЛОС .. дві огстанні це ПРИТЕЖЕ Львівян .. то як Вас грають Галичани .. і НЕ соромно Вам ... ГАНЬБА
Закон передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку у грошовій формі.
При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.
Коломойський щасливий.
Незабаром мільярди перетечуть з держбюджету в його кишеню !
Цьому перешкоджала тільки ЮВТ, на яку скоро почнуть лити бруд недалекі виборці слуг.
А когда Украину хотели делить на двоих (совместная коалиция Януковича и Юли) с согласия Путина - договаривалась об этом Юля на яхте Медведчука подальше от украинских глаз в Средиземном море вместе со своим любовником Шуфричем и другом Медведчуком