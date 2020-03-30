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Все про:банки (367) ВР (7366) Зеленський (4948) МВФ (727) позачергове засідання (59) ринок землі (132)

 Зеленський - депутатам: нам дуже важливий меморандум із МВФ, дві головні умови - закон про землю і про банки

Президент Володимир Зеленський знову закликав депутатів підтримати законопроєкти, необхідні для підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Про це глава держави заявив, звертаючись до депутатів з трибуни Верховної Ради під час позачергового засідання в понеділок, 30 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для нас дуже важлива сьогодні підтримка саме економіки України, людей, які працюють на підприємствах. Для нас дуже важливо, щоб дійсно відбулося підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом, і ви прекрасно знаєте, що дві головні умови - це закон про землю і банківський закон", - сказав Зеленський.

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Президент попросив депутатів підтримати ці законопроєкти. "Від вас зараз залежить, чи буде підтримка нашої економіки або цього не станеться. Від кожного з вас це дійсно залежить. У мене теж багато питань до цієї ситуації. Але я вас дуже прошу підтримати ці законопроєкти. Вони важливі для українського народу", - заявив Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185469
 
 
 Топ коментарі
 
Абаждите, а нафига нам МВФ? В кине было совсем не так.

Опять обманули! Зеленский - депутатам: нам очень важен меморандум с МВФ, два главных условия - закон о земле и о банках - Цензор.НЕТ 9061
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Кароче звздц нам и без коронавируса земля уйдет жидым и ко
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Ми жы щасливые зебилы за тебя галасавали как ты сказал МВФ на фуй и сказал алегархав на фуй и сказал вайна ни будим стрилять и сказал я простой парень и сказал парашенко Шота украл и сказал всем дадим деньги....
А сам просил у буржуев доллары..
Проатвечался ты вовик...
Дырочку тебе...
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Спасибо Зеленскому и партии СЛуга Народа. Никогда не думал, что скажу это.
Опозорилась Тимошонка-высказалась за "независимость" нашего суда и в поддержку коломойского. Батькивщина-еще более слуга коломойского, чем собственно слуга народа. Не ожидал.
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Абаждите, а нафига нам МВФ? В кине было совсем не так.

Опять обманули! Зеленский - депутатам: нам очень важен меморандум с МВФ, два главных условия - закон о земле и о банках - Цензор.НЕТ 9061
 показати весь коментар
 
 
Кароче звздц нам и без коронавируса земля уйдет жидым и ко
 показати весь коментар
 
 
Ми жы щасливые зебилы за тебя галасавали как ты сказал МВФ на фуй и сказал алегархав на фуй и сказал вайна ни будим стрилять и сказал я простой парень и сказал парашенко Шота украл и сказал всем дадим деньги....
А сам просил у буржуев доллары..
Проатвечался ты вовик...
Дырочку тебе...
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Зєля! А як же Бєня? Якщо він виме свою руку з твоєї дупи, то ти ж ніколи більше не зможеш спілкуватись вживу, а не через "відосики", бо підгузки не встигатимеш міняти! Зеленский - депутатам: нам очень важен меморандум с МВФ, два главных условия - закон о земле и о банках - Цензор.НЕТ 2947
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Как только рот открывает, так и брешет. МВФ в последнее время не настаивал на рынке земли, оставил только безусловное требование о банках. Но зеленому нужно распродать землю поскорее, время не ждет, наступают нелегкие времена.
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главное вове, ермаку ещё немного пропетлять.
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У тебя скучное лицо - тебе никто денег не даст (С)
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А це зелене @банько в курсі, що три чверті українців ПРОТИ продажу землі? Чи зеленому @баньку НАСРАТИ на українців?
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Щодо антіколомойського закону, то це добре, але те що робить зелена пліснява більшість у Раді з земельним законом- це просто ДЕРІБАН ДЕРЖАВИ. ЦЕ ЗАСТІЛЛЯ ПІД ЧАС ЧУМИ. ВИ ВИРОДКИ, А НЕ СЛУГИ НАРОДУ. ВИ Ж ПЛЮНУЛИ В ОБЛИЧЧА НАРОДУ УКРАЇНИ, ВИ Ж ОБІЦЯЛИ ПРИПИНИТИ ОБГОВОРЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ НА ЧАС КАРАНТИНУ, А НАСПРАВДІ ЩО???? ТОДІ ЧОМУ ЛЮДИ МАЮТЬ ВИКОНУВАТИ УМОВИ КАРАНТИНУ, ЯКЩО ВАМ НЕ МОЖНА ВІРИТИ???? ЗРАДІЛИ, ЩО ЧЕРЕЗ КАРАНТИН ЛЮДИ НЕ МОЖУТЬ МАССОВО ВИХОДИТИ НА ПРОТЕСТИ??? ЩОБ ВИ, "СЛУГИ ДІДЬКА ЛИСОГО" ПОВИЗДИХАЛИ ЧЕРЕЗ ЧЕЙ ВІРУС. ЩИРО ВАМ ЦЬОГО БАЖАЮ!!!!
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Гора (Украина) родила мышь (Зеленского)
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Ще раз бубочці: МВФ не ставить однією з головних умов приймати саме такий, і саме зараз закон "про землю". Мова йшла про започаткування процесу впровадження ринку землі (зняття мараторію на продаж - це вже початок). Найголовніше, що вимагав МВФ - "антиколомойський " закон.
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Землю - под огурцы ! Банки - под закатку!
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как скулит это чмо, а год назад на стадионе такой герой был,
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