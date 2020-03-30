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 Політика України
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Все про:ВР (7366) держбюджет (347) Порошенко (11628) Європейська Солідарність (313)

 Секвестр бюджету, запропонований урядом, знищує місцеве самоврядування, яке перебуває в епіцентрі боротьби з коронавірусом, - Порошенко

Фракція "Європейська Солідарність" не підтримала урядовий законопроект про зміни до бюджету, оскільки в ньому урізані видатки на місцеве самоврядування. При цьому саме органи місцевої влади, громади сьогодні перебувають в епіцентрі боротьби з коронавірусом.

Про це після позачергового засідання заявив лідер партії "Євроейська Солідарність", п’ятий Президент Петро Порошенко. Він також назвав неприйнятним запропоноване скорочення видатків на освіту та культуру, передає Цензор.НЕТ.

"Ми категорично були проти запропонованого варіанту секвестру бюджету. Коли вони говорять про те, щоб підтримувати економіку державними інвестиціями – і при цьому 7,5 мільярдів забирають з Фонду регіонального розвитку, 2 мільярди забирають з підтримки об’єднаних територіальних громад. Це є руйнація реформи децентралізації, яку я ініціював у 2014 році. І, звичайно, це разом з іншими законопроектами не дало нам можливості голосувати за бюджет, він не пройшов і спрямований на доопрацювання", – зазначив Порошенко.

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Він нагадав, що однією з умов було також скорочення заробітних плат з бюджету всім, окрім медиків та військових. "Я наголошую на тому, щоб було прийняте рішення, щоб в умовах пандемії коронавірусу ми обмежили заробітну платню державних службовців, всіх, хто отримує заробітню платню за рахунок коштів державного бюджету – максимум 10 мінімальних заробітних плат. На сьогоднішній день це 47 тисяч. На нашу думку, це більш ніж достатньо для того, щоб перерозподілити зекономлені кошти і спрямувати їх на боротьбу з коронавірусом", – зазначив Порошенко.

"На жаль, ці вимоги не увійшли до державного бюджету. Певним чином обмежили зарплати, наприклад, народним депутатам, міністрам, державним службовцям. А таким, як прокурори, слідчі ДБР, інші позиції, які не пов’язані із захистом людей, залишили старі зарплати. Єдині, кому не можна обмежувати заробітну плату – це лікарі, які стоять на фронті захисту українців від пандемії коронавірусу і наші солдати, наші воїни, які боронять країну проти російської агресії", – вкотре наголосив Петро Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185467
 
   
 Топ коментарі
 
Владимир Зеленских обосрался и должен покинуть пост президента. Порошенко возьмет руль и спасет Украину. Пока не совсем позно!!!
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Секвестр бюджета, Алексеевич зачем такие обидные слова говоришь они теперь совсем в зашквар уйдут.
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Секвестр бюджета, Алексеевич зачем такие обидные слова говоришь они теперь совсем в зашквар уйдут.
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Владимир Зеленских обосрался и должен покинуть пост президента. Порошенко возьмет руль и спасет Украину. Пока не совсем позно!!!
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Вот это самое забавное.Вся эта старая замусоленная хрень (пети,юли,вити,сени и т.д.)реально думают,что это игра с нулевой суммой.Проигрывает Зеленский-выигрывают они.Но нет.Уже нет
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на дороботку так на дороботку, но что прочёл - вот подсматривая за ОМ ТВ и читаю, сруские ищет какого то пилота какой то рухневшой сушки, это что, пилот выпал из летака, он что, не пристёгивалься - 9:25 titri.

https://youtu.be/nfgk3l64K3I?t=565
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Нет там про самолёт, только ботоксная плешивая рожа, а пилот был легче самолёта и упал на небо, там его и искать надо...
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под видео в титрах есть инфо, а так что получаеться, они ищет в воде а он испарилься, ну нифига себе , летучии однако
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О Свыня вылезла, что бы всем своим свынячим кодлом проголосовать за воровство нашей украинской земли. ВОРЮГА!!!!!
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Дуже добре, що ви визнаєте власні помилки.
Але досить лаятися на дзеркало!
Краще подумайте, що тепер робити з тим, за що ви з 73% кодлом разом наголосували...
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"Слуги народа" хотят перекроить Конституцию вопреки местному самоуправлению и Евросоюзу, - Филатов о законопроекте Зеленского по децентрализации

https://censor.net.ua/news/3169979/slugi_naroda_hotyat_perekroit_konstitutsiyu_vopreki_mestnomu_samoupravleniyu_i_evrosoyuzu_filatov_o
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Вы дебилы Филатова тоже соей назовёте?
Секвестр бюджету, запропонований урядом, знищує місцеве самоврядування, яке перебуває в епіцентрі боротьби з коронавірусом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7136
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Чому цей спадковий злодій і мародер і брехун досі на волі?
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