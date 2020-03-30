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Все про:ДБР (967) Лерос Гео (38) Бабіков (27) Єрмак Денис (8)

 Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Кримінальне провадження за фактом відеозаписів, на яких нібито фігурує брат глави ОП Андрія Єрмака Денис Єрмак, зареєстровано Офісом генпрокурора. Вести розслідування доручено ДБР.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков.

"Ми розуміємо, що відео не могло з'явитися з нізвідки. Відпрацьовується декілька версій щодо того, за яких обставин було зроблено ці записи, зараз перевіряємо їх", - сказав Бабіков.

"Призначено експертизу, яка має визначити, чи містять опубліковані записи ознаки монтажу, обробки чи інші ознаки підробки, а також встановити технічні засоби й умови здійснення записів", - додав він.

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Відповідаючи на запитання про те, чи могли ці записи бути зроблені в рамках оперативно-розшукової справи чи справи контррозвідувального пошуку, Бабіков сказав, що така інформація перевіряється. "Ми не виключаємо, що їх могли вести якісь оперативні підрозділи", - зазначив він, підкресливши, що в рамках якої справи могли вестися записи, йому невідомо.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

За даними джерела Цензор.НЕТ, ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185464
 
   
 Топ коментарі
 
Не то ,что в записях, а кто сделал. Красавцы.
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а вот и прокладка-адвокатик януковоща всплыло..
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Так, что Мудака, пардон, Ермака посадят? Я имею в виду воскресшего от ЗЕленёх мощей брата завхоза Офиса Президента?
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Можете проконсультироваться у майора Мельниченко. Тот вам раскажет что, где и когда Отрабатывается несколько версий того, при каких обстоятельствах были сделаны записи, - первый замдиректора ГБР Бабиков о "записях Лероса" - Цензор.НЕТ 469
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в Раде хоронят Беню.
черная вдова жЮлька вся в черном рыдает Отрабатывается несколько версий того, при каких обстоятельствах были сделаны записи, - первый замдиректора ГБР Бабиков о "записях Лероса" - Цензор.НЕТ 2550
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вы реально верите, что владимир зеленских, кукла у которой в жопе рука коломойского пойдет против своего хазяина?
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Уже нет, поздно. Он еще имел вариант спрыгнуть сразу после парламентских выборов, но не захотел. Сейчас уже поздно. Беня держит его в узде делами в канцлерском суде штата Делавэр США. Держит за жабры и крепко.
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т.е. ГБР не волнуют факты на записях, их волнует только - КАК это записали и опубликовали..
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Идет полный полураспад Зеленой власти.
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факти на записах це компетенція НАБУ, а не ДБР - все, що в їх компетенції, це встановити чи законним було стеження
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Не то ,что в записях, а кто сделал. Красавцы.
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Ну и зебанат этот Скоробогатый - мало того, что проголосовал за писькограя, так еще до сих пор верит ему!! Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса" - Цензор.НЕТ 2519
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а вот и прокладка-адвокатик януковоща всплыло..
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Спасти рядового Райана» (англ. «Saving Private Ryan») - американская эпическая военная драма 1998 года режиссёра Стивена Спилберга
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Так, что Мудака, пардон, Ермака посадят? Я имею в виду воскресшего от ЗЕленёх мощей брата завхоза Офиса Президента?
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"Мы понимаем, что видео не могло появится из ниоткуда, вот это подход к делу, раскроют за день максимум два.
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вот смотрю на это упитанное вылизаное **...лицо ..и хочется сказать -"верю" ..но не можется.
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Т.е. следствие интересует происхождение записей, а не те факты которые на них, связанные с коррупцией в высших эшелонах власти! Это все, что нам нужно знать о "непредвзятости" следствия...
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То есть, не Ермака отстранить на время разбирательства и не импичмент Потерпевшему Нелошарику за коррупцию на высшем уровне, а - срочно найти и покарать "негодяя", который помог обнародовать преступление.
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А , что на записях и не Интересно ,- А вот кто Это Сделал их кожи вон Лезуть Узнать и наказать , что бы другим не повадно Было Блин.
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Ще один РИГ голос подав - що ***** премію видав???
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теперь булет пять лет экспертиза длиться(((
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тобто, зміст записів - пофігу. головне встановити, яка ж сволота це знімала...
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ДБР до цих записів ніяким боком, прийняли до розгляду - порушили Закон. Це справа виключно НАБУ.
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Отрабатывается несколько версий того, при каких обстоятельствах были сделаны записи, - первый замдиректора ГБР Бабиков о "записях Лероса"



а услышанный текст от ентага ермака не отрабатывается ГБР??

продолжайте ермаки в том же духе деребанить,

только без прослушки

ахахаха



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не туда смотрят и видно сознательно.
тк нужно отрабатывать версии как и кто страну продаёт,
а они как были сделаны записи. да не пох как?
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всех кто на записях ,уволить с госслужбы ,без права быть на госслужбе пожизненно...вот и весь хрен
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У зеленої влади "дивний" підхід до правосуддя. Вони не звертають увагу на злочини можновладців, а шукають тих, хто викрив корупціонерів. Як там з "трубу прорвало"? Всіх покарали?
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шкуры, давайте не скавчите, а пакуйте чемоданы, люди хотят судить вас по законам военного времени! Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса" - Цензор.НЕТ 7775
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Головним в ДБР став Бобіков, а казали, що Шаріков ніби був проти?
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статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий)Источник: https://censor.net.ua/n3185464
ГБР можна утилізувати.

Бажано зробити як робили це в ссср...
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А пам'ятаєте як перший раз з'явилися плівки Мельниченка. Сенсація. А зараз, ну записали так записали. Всьо нормально.
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хе-хе-хе,чем порнушка отличается от полиции - полиция смотрит что сделали, а порнушка как.
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Какая циничная мразь этот лерос как он посмел усомниться. Так что ли надо понимать ГБР
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Судячи з викладеного, відкрили справу ПО ЗАЯВІ ЄРМАКА..? А Заява Лероса ?? Фахівці знають, що зараз буду висновок експертизи - встановити щось, без ОРИГІНАЛЬНИХ записів, без первинних пристроїв, на якіх були зроблені записи...- нічого не можливо, таким чином не виключається монтаж та підробка...таким чином фонографична експертиза не може бути призначена....Таким чином - Брат 1 та Брат 2 - СВЯТІ ЛЮДИ!! Чекаємо висновків експертизи, як по генералу НАЗАРОВУ - 3 роки! Потім, чи Бай помре, чи Ішак заговорить!
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Прохожий снял на видео как карманник чистит другого прохожего. Дело завели, нет не на карманника, а на того кто снял видео. Просто карманник работает на тех кто потом даёт указания на кого заводить дела, а на кого не заводить...
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