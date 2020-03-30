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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:Зеленський (4948) карантин (1582) Міноборони (3242) Таран (3) ЗСУ (488) Хомчак (103) COVID-19 (2384) коронавірус (1116)

 Зробимо все можливе, щоб захистити військових від COVID-19, але вжиті заходи не мають вплинути на боєздатність, - Зеленський

Будь-які заходи, пов'язані з недопущенням коронавірусної інфекції, не повинні впливати на високий рівень готовності Збройних сил України виконувати покладені на них завдання.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на селекторній нараді з міністром оборони України, Головнокомандувачем ЗСУ та командувачами видів, родів Збройних сил, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Нарада була присвячена питанням запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 та забезпечення обороноздатності України. Глава держави заслухав інформацію про стан справ щодо заходів, яких вживає командування задля нерозповсюдження COVID-19 у військах, а також щодо участі військових у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

"Ми зробимо все можливе, щоб наші військові залишалися здоровими. Це наше першочергове завдання. Однак усі заходи, які вживаються заради безпеки від коронавірусу, не повинні вплинути на бойову готовність наших військовослужбовців. Тут усе просто: вони захищають нас, а ми – їх", – зазначив Президент.

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Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак запевнив, що ЗСУ готові до відсічі агресору та оборони України. У робочому порядку була заслухана інформація про основні проблеми із забезпеченням та дані всі необхідні доручення. Міністр оборони України Андрій Таран доповів, що ситуація контрольована, оскільки пріоритет для Міністерства оборони – людиноцентричність і піклування про відповідне та повне забезпечення кожного військовослужбовця ЗСУ.

Нагадаємо, станом на ранок 30 березня випадків коронавірусної інфекції серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185462
 
   
 Топ коментарі
 
і як це стосується теми даної новини ? Сделаем все возможное, чтобы защитить военных от COVID-19, но предпринимаемые меры не должны повлиять на боеготовность, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7844
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ПРАВО НА ВЛАДУ
18 апреля 2019 г. ·
Якщо я не впораюсь - я піду сам. Саме тому перший закон, який я запропоную на посаді - закон про імпічмент президента. Про це в прямому ефірі «Право на владу» заявив кандидат на пост Президента України Володимир Зеленський.

Очікуємо?
Ні... Бо чи не головна рисаі ознака упоротого зебіла (і клована, в т.ч.) - нагла і цинічна брехня
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Нужно делать пули с коронавирусом и стрелять ими по донецким
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22:41 11.11.2019
Ермак заявил, что никогда не обвинял Порошенко в начале войны на Донбассе, а только говорил о возможной причастности экс-президента к коррупционным скандалам Сделаем все возможное, чтобы защитить военных от COVID-19, но предпринимаемые меры не должны повлиять на боеготовность, - Зеленский - Цензор.НЕТ 514
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і як це стосується теми даної новини ? Сделаем все возможное, чтобы защитить военных от COVID-19, но предпринимаемые меры не должны повлиять на боеготовность, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7844
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Волкер свидетель - обвинял и показывал фото своего "убиенного" братца барыги
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ПРАВО НА ВЛАДУ
18 апреля 2019 г. ·
Якщо я не впораюсь - я піду сам. Саме тому перший закон, який я запропоную на посаді - закон про імпічмент президента. Про це в прямому ефірі «Право на владу» заявив кандидат на пост Президента України Володимир Зеленський.

Очікуємо?
Ні... Бо чи не головна рисаі ознака упоротого зебіла (і клована, в т.ч.) - нагла і цинічна брехня
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Очередная благоглупость от зе: меры не могут не снизить боеготовность. Лично убедился сегодня, сходив в магазин в маске, купленной по одуренно завышенной цене... 73%! ораторию про мародёров запевай! Сделаем все возможное, чтобы защитить военных от COVID-19, но предпринимаемые меры не должны повлиять на боеготовность, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2699
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Ще місяць тому треба було чухатись
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Опять, как всегда - много красивых и правильных слов, а на деле всё наоборот! Месяц, как гуляет "корона" по белому свету, а маски ребята похоже только на картинках видят. Получается, что в силе остаётся прежний вариант достижения мира по "the" - сдаться на милость врагу! Тут тебе сразу и мир, и сохранение жизней воинов ("человекоцентричность" - это прелестно!!!), и количественное сбережение техники, и возвращение территорий России (правобережной и оставшейся части левобережной Украины). Ан нет, на, выкуси предатель!
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В одном выпуске новостей у нас: Додон ПОКУПАЕТ 100 000 тестов в Китае. Евросоюз предоставляет помощь в 180 млн евро на преодоление проблем с эпидемией коронавируса -это снаряжение,оборудование и др. Правда интересные цифры?
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И сразу у меня проблемы с подключением к Цензору. Совпадение?
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Предпринимаемые меры....????? Я вообще думаю, что это даже не вирус!!!! это нечто новое....среди инструментов кодирования доступа. Ну вот собственно симптомы..факт.

Как сообщили медики, у коронавируса появились новые симптомы, которые были зафиксированы у заболевших. Европейская система наблюдения (TESSY) проанализировала жалобы пациентов и составила список симптомов, которые наблюдались у пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-2019.Основные симптомы:
Высокая температура тела - 47% пациентов
Озноб, лихорадка - 27% пациентов
Сухой кашель - 25% пациентов
Боль в горле -16% пациентовКроме того, у больных с коронавирусом были зафиксированы такие симптомы:
Одышка - у 31% больных
Диарея - у 14% больных
Головокружение - у 14% больных!!!!!?????
Снижение обоняния или вкуса - у 5%
Сухость в глазах - 21%
Размытое или затуманенное зрение - у 13% пациентов!!!!!
Ощущение инородного тела в глазу - у 12% больных!!!!!?????
Из более редких симптомов, которые были зафиксированы у больных с коронавирусом: боль в грудной клетке, которая очень похожа на сердечную недостаточность или инфаркт!!!!????. Такая боль может появится без кашля!!!!! или повышения температуры тела, или других более выраженных симптомов COVID-2019!!!!!?????
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''Знаєте ,у кого розчарування? У ТУПИХ. Розумна людина розуміє, що Вова-чесна людина.....Які люди розчаровані? Ця БІОМАСА?" Це цитата Олександра ЗЕЛЕНСЬКОГО з його інтервю від 17.12 2019р. То ж як Ви вважаєте?
1 Ці хеніальні перли проффессора додали рейтингу сину?
2 А скільки ж таких людей є зараз в УкраЇні за версією ЗЕЛЕНСЬКОГО?
І можете не сумніватися, син по іншому не думає.
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