 Зробимо все можливе, щоб захистити військових від COVID-19, але вжиті заходи не мають вплинути на боєздатність, - Зеленський

Про це заявив президент Володимир Зеленський на селекторній нараді з міністром оборони України, Головнокомандувачем ЗСУ та командувачами видів, родів Збройних сил, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Нарада була присвячена питанням запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 та забезпечення обороноздатності України. Глава держави заслухав інформацію про стан справ щодо заходів, яких вживає командування задля нерозповсюдження COVID-19 у військах, а також щодо участі військових у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

"Ми зробимо все можливе, щоб наші військові залишалися здоровими. Це наше першочергове завдання. Однак усі заходи, які вживаються заради безпеки від коронавірусу, не повинні вплинути на бойову готовність наших військовослужбовців. Тут усе просто: вони захищають нас, а ми – їх", – зазначив Президент.

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Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак запевнив, що ЗСУ готові до відсічі агресору та оборони України. У робочому порядку була заслухана інформація про основні проблеми із забезпеченням та дані всі необхідні доручення. Міністр оборони України Андрій Таран доповів, що ситуація контрольована, оскільки пріоритет для Міністерства оборони – людиноцентричність і піклування про відповідне та повне забезпечення кожного військовослужбовця ЗСУ.

Нагадаємо, станом на ранок 30 березня випадків коронавірусної інфекції серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.