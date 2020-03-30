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Все про:Мінздоров'я (1358) Степанов Максим (106)

 Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я

Верховна Рада призначила Максима Степанова на пост глави Міністерства охорони здоров'я України.

"За" проголосували 246 народних депутатів.

"Утрималися" під час голосування народні депутати від "Голосу", "Європейської Солідарності", "Батьківщини" і 16 нардепів від "Слуги народу".

Рада призначила Степанова міністром охорони здоровя 01

Кандидатуру Степанова ВР підтримала з другого разу. Раніше в понеділок за призначення Степанова проголосували лише 217 парламентаріїв за 226 необхідних.

Степанов з 2008 по 2010 роки був першим заступником голови Одеської ОДА, але після приходу Януковича до влади його звільнили. З 2011 по 2016 рік - очолював "Поліграфкомбінат "Україна". У січні 2017 року Степанов змінив Міхеіла Саакашвілі на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації, але між першим і другим турами президентських виборів був відправлений у відставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відмовилася призначити Степанова міністром охорони здоров'я, а Марченка - фінансів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185461
 
 
 Топ коментарі
 
надейся, а пока иди на присядь на бутылку, лапоть.
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витя, не кизди сильно, то что ты на полном подсосе у бабломойско-зеленожопых всем давно понятно. Особенно радует американский флаг. В кремле дали возможность покиздеть на цензоре? Сгинь, продажная мерзопакость. Не в восторге от степанова, но не тебе, шваль мАсковская тут рассуждать.
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Пустопорожній і продажний : на виборах Президента, як губернатор "завалив" свого шефа Порошенка на користь зеленого клоуна.Одесити це добре пам"ятають.
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Посмотрим как он будет работать. Внешность значения не имеет. Сейчас в медицине аховая ситуация и работы по горло. И как будет справляться с коррупцией, особенно фармакологической, они совсем отмороженные.
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Пустопорожній і продажний : на виборах Президента, як губернатор "завалив" свого шефа Порошенка на користь зеленого клоуна.Одесити це добре пам"ятають.
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Биография скромно умолчала про то, что этот господин - рыг, закончил Донецкий медицинский, был замглавы налоговой Украины (в 2003-2004гг - главой был Кравченко, который "застрелился"). Думаете, эти "милые" факты этого господина были так просто пропущены? Все решили толстенькие конверты с портретами американских президентов от бабы Бени и г-на Ахметова (союз ситуативный, но взаимовыгодный).
Так что, господа, ничего хорошего не произошло.
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ЗЕльоная влада інтенсивно насичується ШОКОЛАДОМ Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 7730

я не здивуюсь, якщо завтра Пороха призначать няькою-регентом малолєтнєго та морально не зрілого 42-річного Не-лоха

Ре́гент (від лат. rego - «правлю») - у монархічних державах тимчасово править замість монарха (під час неповноліття, хвороби дійсного монарха). Регент також призначався під час неможливості монарха виконувати свої обов'язки Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 7730
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как оказалось - управленченская бездарь. Кроме крышевания схем Труханова в Одессе, ничем не запомнился.
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За финансы дали голоса "Голос", значит Сорос запускает свои щупальца в украинскую экономику и дальше, за здравоохранение - рыги, значит им оттуда тоже что-то перепадет.
Остается надеяться что гетьман Пятро остался не при делах, и скоро им займутся в уголовном порядке.
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вне очереди и бесплатно, иначе покусают, скаженые
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надейся, а пока иди на присядь на бутылку, лапоть.
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витя, не кизди сильно, то что ты на полном подсосе у бабломойско-зеленожопых всем давно понятно. Особенно радует американский флаг. В кремле дали возможность покиздеть на цензоре? Сгинь, продажная мерзопакость. Не в восторге от степанова, но не тебе, шваль мАсковская тут рассуждать.
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Надежда умирает последней.Не боитесь,что может случится наоборот?. )
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Виктор Сухоруков, казламордый,запомни: Сорос-друг Украины,помогает нам выстоять в борьбе с ******
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насчет ролі гетьмана Пятро читай вище, йому уготована доля Регента Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 1603
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Тобі взагалі чучало коломойшине залишається лише сподіватися і молитися..
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Максим Владимирович Степанов. Родился в 1975-м в Сковородино, Амурская область.
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да вы всю биографию посмотрите, на этом подонке клейма ставить негде.
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А вы друзья, как не садитесь, всё в министры не годитесь.
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Петро забивает осиновый кол в вурдалака,
а черная вдова жЮлька рыдает над гробом упыря Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 2332
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Как одесский губернатор, показал себя хорошо.
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этого тоже на месяц? просто позже сравнить, что сделал Емец и что Степанов ... да и отчет Емца тоже бы надо бы послушать, а то хрень какая-то.
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Шкандаль на корабле всегда надо прикрыть чем либо.К примеру снижением цен на бензин,или за бочку нефти.... Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 9006
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Рыгня+титушки+остатки слуг урода... Куда делось монобольшинство, которое избрал мудрый нарид?
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Своїх кадрів немає, перебирають використаних попередніми владами, особливо подобаються "риги" і щоб обов*язкого були малоросами. Скоро справа і до Кілі Бімби дійде.
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Новому министру финансов сейчас срочно надо сказать народу,мы готовы поднять пенсии и субсидии на 1 % Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 441
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Новый министер охраны здаровья вернет маски из Испании,Германии и Китая.. Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 6148
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Читали когда нибудь сказку Пушкина "Царь Никита и 40 его дочерей?"
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Это прикол? Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 691 Он хоть что-то соображает в этой отрасли? Теперь я понимаю, что в нашей стране и собака может стать министром...
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Степанов имеет медицинское образование - в 1998 году окончил Донецкий государственный медицинский университет им. Максима Горького, но врачом работать не стал, найдя более "хлебные" места в нефтегазовой отрасли. А потом подразбогатев Степана понесло...
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Емелю снять с печи и назначить главным казначеем,а Ивана-Дурака министром обороны.... Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 6931РАБссиянцы РАБотящие справюцца Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 6931не верите...?... спросите у дважды не сидящих в тюрьме Индюковича и РАБиновича....
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Ждите, что эта **** гробанёт пару тыщ, приостановив подачу нового мед. оборудования в больницы, ибо она сочтёт это чьим-то пиаром.
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Полиграф Полиграфович? Зашибісь! Те шо треба! Ну, айда котів душити!
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Шариков заходит в кабинет Путлера и говорит : сЦарь не вели казнить,вели помиловать.горешен я..жру кокаин тоннами, а водку глушу литрами
Путлер нахмурился и говорит : дуй в Роснефть к Сечину,скажешь пошел вон,надо поднять бочку нефти до 100 баксов,справишься назначу министром....
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Принимаю ставки на тотализаторе - он продержится меньше трех недель и фамилию его не запомнят.Ставлю две гривны.
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В этой банде умные не могут продержаться и три недели ( как министр финансов), а такая никчёмность как Степанов может и на пенсию уйти с этой синекуры. Все равно ведь ничего не смыслит.
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Мысли зеленой сопли - если министра финансов менять раз в 3 месяца, а лучше раз в месяц тогда за дефолт не будет ответственных. То же самое с министром зравоохранения.
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Прогнозов много разных по Степанову. Поживём (я надеюсь) - увидим. Но я доволен, что Емеца отстранили.
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Могли бы возвратить Уляну. Хоть какой-то свет был бы в этом туннеле.
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Это тот чувак, который приостановил выплаты пенсий в Одессе на момент президентских выборов?
Да, Порох несет тоже за это ответственность. Но порох - это уже история. А его действия характеризуют его определенным образом. Характеризуют его нравственные приоритеты.

Этот убьет всех ради своей выгоды.
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так он же в медицине вообще ничего не шарит..
поменяли шило на мыло короче
у Зеленского что не кадр то пропасть
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Он мимо больничного морга в детстве проходил часто.
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