 Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я

"За" проголосували 246 народних депутатів.
"Утрималися" під час голосування народні депутати від "Голосу", "Європейської Солідарності", "Батьківщини" і 16 нардепів від "Слуги народу".
Кандидатуру Степанова ВР підтримала з другого разу. Раніше в понеділок за призначення Степанова проголосували лише 217 парламентаріїв за 226 необхідних.
Степанов з 2008 по 2010 роки був першим заступником голови Одеської ОДА, але після приходу Януковича до влади його звільнили. З 2011 по 2016 рік - очолював "Поліграфкомбінат "Україна". У січні 2017 року Степанов змінив Міхеіла Саакашвілі на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації, але між першим і другим турами президентських виборів був відправлений у відставку.
Так что, господа, ничего хорошего не произошло.
я не здивуюсь, якщо завтра Пороха призначать няькою-регентом малолєтнєго та морально не зрілого 42-річного Не-лоха
Ре́гент (від лат. rego - «правлю») - у монархічних державах тимчасово править замість монарха (під час неповноліття, хвороби дійсного монарха). Регент також призначався під час неможливості монарха виконувати свої обов'язки
Остается надеяться что гетьман Пятро остался не при делах, и скоро им займутся в уголовном порядке.
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а черная вдова жЮлька рыдает над гробом упыря
Путлер нахмурился и говорит : дуй в Роснефть к Сечину,скажешь пошел вон,надо поднять бочку нефти до 100 баксов,справишься назначу министром....
Да, Порох несет тоже за это ответственность. Но порох - это уже история. А его действия характеризуют его определенным образом. Характеризуют его нравственные приоритеты.
Этот убьет всех ради своей выгоды.
поменяли шило на мыло короче
у Зеленского что не кадр то пропасть