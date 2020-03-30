 Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я

"За" проголосували 246 народних депутатів.

"Утрималися" під час голосування народні депутати від "Голосу", "Європейської Солідарності", "Батьківщини" і 16 нардепів від "Слуги народу".

Кандидатуру Степанова ВР підтримала з другого разу. Раніше в понеділок за призначення Степанова проголосували лише 217 парламентаріїв за 226 необхідних.

Степанов з 2008 по 2010 роки був першим заступником голови Одеської ОДА, але після приходу Януковича до влади його звільнили. З 2011 по 2016 рік - очолював "Поліграфкомбінат "Україна". У січні 2017 року Степанов змінив Міхеіла Саакашвілі на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації, але між першим і другим турами президентських виборів був відправлений у відставку.

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