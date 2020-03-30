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Все про:ВР (7366) Мінфін (417) призначення (527) Марченко Сергій (4)

 Рада призначила Марченка міністром фінансів

Верховна Рада України призначила Сергія Марченка головою Мінфіну.

Призначення Марченка підтримали 256 народних депутатів за необхідних 226 голосів, передає Цензор.НЕТ.

Пізніше він склав з трибуни ВР присягу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада відмовилася призначити Степанова міністром охорони здоров'я, а Марченка - фінансів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185459
 
   
 Топ коментарі
 
Вот прямо щас в Раде выпустили мальчика, 42 года, не лох. с голосом гайморитника Рада назначила Марченко министром финансов - Цензор.НЕТ 9192
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З якого це перепою ЗЕ стало гетьманом? Такого пісєца ,як зараз ,у нас не було на всі часи незалежності....
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Зала сесійна аплодує презу одностайно, наче голові політбюро..
І це ж нові, молоді...а комуняцьке в них живе.
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Вот прямо щас в Раде выпустили мальчика, 42 года, не лох. с голосом гайморитника Рада назначила Марченко министром финансов - Цензор.НЕТ 9192
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Зала сесійна аплодує презу одностайно, наче голові політбюро..
І це ж нові, молоді...а комуняцьке в них живе.
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комуняки не зігуватимуть.
вони ховають баблішко тільки для себе....ті хоч Німеччину будували.
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Кто це? Расскажите про него. А то у нас скоро на улице вылавливать будут и назначать министрами прохожих.
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проголосовали видимо из за реплики, не хватит голосов подвезем депутатов с карантина.
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Рада назначила Стапнова министром здравоохранения.
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Народ, надо посмотреть кто это такой. Чуствую, щас вылезет на него куча компромата.. Ибо пока от ЗЕ только какахи были..
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Типаж смахивает на министра экологии Шевченко. Масончик, умеющий делать приятно своим патронам.
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О порошенковских начали брать, значит таки договорились два гетьмана
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Два гетьмана?)))))) Второй Моника чтоли? Свои бараны кончились, а жопа в стране все больше, конечно и к Гетьману на поклон пойдёшь, куда деваться)))
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Жопа в стране волнует Бубочку меньше всего.
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Жопа в стране начинает угрожать собственной, приходится
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З якого це перепою ЗЕ стало гетьманом? Такого пісєца ,як зараз ,у нас не було на всі часи незалежності....
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"Я держу кулаки за то, чтобы никого из вашего окружения в политике не было", - Зеленский о друзьях Порошенко. Это Зеленский заявлял на дебатах. Не прошло и года, как они спелись воедино ради захвата украинской земли иудолиберастической мафией.
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Оцениваем клоунаду иуд с высоты прожитого года.
youtu.be/S4v9sQ9uVRE?t=26
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треба було більше верещати "Юля фаровка!!!!
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у зебилов новый расколбас в мозгах. оказывается, это не зеленский единолично ведет в страну в жопу со своими попугаями, а это порошенко ему помагает.
***, причем тут порошенко к этому протеже зеленского? дебилы блеать.
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Так Порошенко вже вступив в коаліцію із Зеленським та голосує за його закони.
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У 2019 році Марченко балотувався до Верховної Ради за списком партії Українська Стратегія Гройсмана.
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для дефолта Украины, частая смена министров финансов самая подходящая волна... и не надо каких то других законов принимать ...Каое МВФ ,или другие кредиторы Украины ,захотят связыватся с аферистами,которые каждые три месяца ,меняют министра финансов ,словно грузин ежедневно носки с ноги на ногу...?
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Ну вот и закончились новые лица, показав себя во всей красе и доведя страну до полного краха.
Как и предсказывалось, вытягивать будут старые лица, работавшие при Порошенко.
И Марченко, и Степанов как раз из этой обоймы.
Степанов, если кто забыл, был председателем ОГА в Одессе. Нелох сменил его на какого-то своего импотента.
Степанов имеет медицинское образование, а Одесской областью руководил вполне успешно.
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Человек с опытом работы - очень важно для МВФ
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А ведь дедушка Крылов давно описал эту ситуацию:

"Проказница-Мартышка,
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет."

И далее так же описал финал сего действа:

"А вы, друзья, как ни садитесь;
Всё в музыканты не годитесь"."
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Ба,батенька,Сергей Батькович,рады вас видеть,все новие лица.
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Ну це вже хоч щось. Запахло смаженим і почали брати не профанів до Уряду, а людей із опитом.
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Клоун понял, что в его команде одни мудаки, потому начал назначать людей Порошенко...
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