 Рада призначила Марченка міністром фінансів

Призначення Марченка підтримали 256 народних депутатів за необхідних 226 голосів, передає Цензор.НЕТ.
Пізніше він склав з трибуни ВР присягу.
Призначення Марченка підтримали 256 народних депутатів за необхідних 226 голосів, передає Цензор.НЕТ.
Пізніше він склав з трибуни ВР присягу.
І це ж нові, молоді...а комуняцьке в них живе.
вони ховають баблішко тільки для себе....ті хоч Німеччину будували.
youtu.be/S4v9sQ9uVRE?t=26
***, причем тут порошенко к этому протеже зеленского? дебилы блеать.
Как и предсказывалось, вытягивать будут старые лица, работавшие при Порошенко.
И Марченко, и Степанов как раз из этой обоймы.
Степанов, если кто забыл, был председателем ОГА в Одессе. Нелох сменил его на какого-то своего импотента.
Степанов имеет медицинское образование, а Одесской областью руководил вполне успешно.
"Проказница-Мартышка,
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет."
И далее так же описал финал сего действа:
"А вы, друзья, как ни садитесь;
Всё в музыканты не годитесь"."