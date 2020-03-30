 На Київщині від коронавірусу померли дві людини

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"Змушений повідомити, що за вихідні в цій щоденній довідці додалвся сумний рядок. Це люди, які померли від коронавірусу. Таких в області двоє чоловіків - 49-річний житель Макарівського району та 47-річний житель міста Біла Церква", - сказав Володін.

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Всього в Київській області, за даними Міністерства охорони здоров'я, коронавірусом інфіковані 49 українців.