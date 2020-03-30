 На Київщині від коронавірусу померли дві людини

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.
"Змушений повідомити, що за вихідні в цій щоденній довідці додалвся сумний рядок. Це люди, які померли від коронавірусу. Таких в області двоє чоловіків - 49-річний житель Макарівського району та 47-річний житель міста Біла Церква", - сказав Володін.
Всього в Київській області, за даними Міністерства охорони здоров'я, коронавірусом інфіковані 49 українців.
У нас в NYC умерла женщина 46 лет, но у неё были и диабет, и ожирение.
Співчуваю всім, хто захворів... і не лише в Києві, Україні, чи інших іноземних державах, але...
На першому місці по захворюванням в Києві - саме "крутий" Печерський район!!!
Це абсолютно не ті, люди що їздили в Італію чи Португалію на важкі заробітки... денно і ношно гнули спини, шоб якось прокормити сім'ї в Україні. Це, скоріше, ті - хто в тій чи іншій мірі причетний до вигнання людей в вимушену трудову еміграцію.. Хто бездумно викидає громадні суми, щоб денно і ношно п'янствувати і веселитися та збагачувати своїх колег - іноземних власників...
В своїй більшості, вони ті, кому "все пофіг" і не лише в Україні, Вони ті, які веселяться "під час чуми". і вважають, що й інфекційні хвороби їм також "профіг" - "не посміють" вчепитися (як і мєнти) до "недоторканних" небожителів А тому навіть під час пандемії - роз'їжджають по крушевелях, італіях, балі... де і влаштовують небачені балі ... і не лише з родичами, але й з ворогами... навіть - з улюбленими їх собачками... Але, в першу чергу, - в Слуг Народу бабломойського , в їх главаря - ЗЕ .... рятують саме таких.... І на їх порятунок кидають все (народне) - все знаходять... для них - ніщо не в дефіциті... щоб спасти в першу чергу саме їх...
это все такое же фуфло, как болезнь принца Чарльза... за недельку дед исцелился от смертоносного вируса
еще есть и дети, которые рождаются уже больными с разными генетическими сбоями
так что возраст здесь почти ни при чем
вот против бактерий есть антибиотики, а против вирусов подобного зелья до сих не придумали
так же и вакцины весьма низкоэффективны
вакцины тоже очень эффективны от вирусов - только благодаря вакцинам преодолены такие вирусные заболевания как полиомиелит, корь, дифтерия, столбняк, оспа и многие другие. на финише разработка высокоэффективной вакцины от малярии.
а от короны пока действительно нету ни лекарства ни вакцины
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