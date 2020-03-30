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 На Київщині від коронавірусу померли дві людини

За вихідні від коронавірусу померли дві людини в Київській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"Змушений повідомити, що за вихідні в цій щоденній довідці додалвся сумний рядок. Це люди, які померли від коронавірусу. Таких в області двоє чоловіків - 49-річний житель Макарівського району та 47-річний житель міста Біла Церква", - сказав Володін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чернівчанин похилого віку помер від COVID-19, - мер Каспрук

Всього в Київській області, за даними Міністерства охорони здоров'я, коронавірусом інфіковані 49 українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185457
 
 
 Топ коментарі
 
Выходит, что у 80 летнихстариков в Италии такое же здоровье как у наших 45 летних... На Киевщине от коронавируса умерли два человека - Цензор.НЕТ 4716
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Тут и без детей патологий хватает...
На Київщині від коронавірусу померли дві людини - Цензор.НЕТ 6667
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Щодо кількості тих, хто захворіли у районах столиці: Голосіївський район - 14 людей, Дарницький - 13, Деснянський - 4, Дніпровський - 2, Оболонський - 6, Печерський - 27, Подільський - 5, Святошинський - 8, Солом'янський - 16, Шевченківський - 7.
Співчуваю всім, хто захворів... і не лише в Києві, Україні, чи інших іноземних державах, але...
На першому місці по захворюванням в Києві - саме "крутий" Печерський район!!!
Це абсолютно не ті, люди що їздили в Італію чи Португалію на важкі заробітки... денно і ношно гнули спини, шоб якось прокормити сім'ї в Україні. Це, скоріше, ті - хто в тій чи іншій мірі причетний до вигнання людей в вимушену трудову еміграцію.. Хто бездумно викидає громадні суми, щоб денно і ношно п'янствувати і веселитися та збагачувати своїх колег - іноземних власників...
В своїй більшості, вони ті, кому "все пофіг" і не лише в Україні, Вони ті, які веселяться "під час чуми". і вважають, що й інфекційні хвороби їм також "профіг" - "не посміють" вчепитися (як і мєнти) до "недоторканних" небожителів А тому навіть під час пандемії - роз'їжджають по крушевелях, італіях, балі... де і влаштовують небачені балі ... і не лише з родичами, але й з ворогами... навіть - з улюбленими їх собачками... Але, в першу чергу, - в Слуг Народу бабломойського , в їх главаря - ЗЕ .... рятують саме таких.... І на їх порятунок кидають все (народне) - все знаходять... для них - ніщо не в дефіциті... щоб спасти в першу чергу саме їх...
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Зато рассылка от ЕВА:чашки со скидкой,посуда со скидкой,рюкзачки со скидкой....Запрет на продажу товаров не первой необходимости ?нет...не слышали...
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Выходит, что у 80 летнихстариков в Италии такое же здоровье как у наших 45 летних... На Киевщине от коронавируса умерли два человека - Цензор.НЕТ 4716
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нет. у нас просто нет такого количества стариков. особенно богатых.
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Так и есть. У нас много очень много бухающих и курящих одновременно
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Вопрос в другом: от каких заболеваний умерли эти двое? Сам по себе вирус не убивает. Была ли у них вирусная пневмония? Также важно знать были ли у них серъёзные хронические заболевания. Дело ведь не только и не столько в возрасте, а в слабости организма к сопротивлению.

У нас в NYC умерла женщина 46 лет, но у неё были и диабет, и ожирение.
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Когда сам по себе вирус убивает это и называется вирусная пневмония.
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Убивает. Вирусная пневмония, которая есть осложнением вируса. Не пишите муть! Да и потом, не знаю, как у вас в США, а у нас в Украине АБСОЛЮТНО здоровых людей практически НЕТ. Даже среди молодых.
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Щодо кількості тих, хто захворіли у районах столиці: Голосіївський район - 14 людей, Дарницький - 13, Деснянський - 4, Дніпровський - 2, Оболонський - 6, Печерський - 27, Подільський - 5, Святошинський - 8, Солом'янський - 16, Шевченківський - 7.
Співчуваю всім, хто захворів... і не лише в Києві, Україні, чи інших іноземних державах, але...
На першому місці по захворюванням в Києві - саме "крутий" Печерський район!!!
Це абсолютно не ті, люди що їздили в Італію чи Португалію на важкі заробітки... денно і ношно гнули спини, шоб якось прокормити сім'ї в Україні. Це, скоріше, ті - хто в тій чи іншій мірі причетний до вигнання людей в вимушену трудову еміграцію.. Хто бездумно викидає громадні суми, щоб денно і ношно п'янствувати і веселитися та збагачувати своїх колег - іноземних власників...
В своїй більшості, вони ті, кому "все пофіг" і не лише в Україні, Вони ті, які веселяться "під час чуми". і вважають, що й інфекційні хвороби їм також "профіг" - "не посміють" вчепитися (як і мєнти) до "недоторканних" небожителів А тому навіть під час пандемії - роз'їжджають по крушевелях, італіях, балі... де і влаштовують небачені балі ... і не лише з родичами, але й з ворогами... навіть - з улюбленими їх собачками... Але, в першу чергу, - в Слуг Народу бабломойського , в їх главаря - ЗЕ .... рятують саме таких.... І на їх порятунок кидають все (народне) - все знаходять... для них - ніщо не в дефіциті... щоб спасти в першу чергу саме їх...
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Ну, справедливости ради сказать, "куршавеливские" в маршрутках не ездят. Для этого у них есть ВИП-тачки. За продуктами не ходят. Для этого у них есть челядь. Так что заразить они могут в основном свои семьи и себе подобных. Это вам не черниговский (!!!) жлоб, ломающий киевский автобус- потому, что его не пустили без маски.
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Соответственно, и заразились они там, где с живыми людьми впервые за несколько месяцев столкнулись.
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Надо меньше бухать и курить, будет здоровье намного лучше.
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еще хороший вопрос: а точно ли умерли))
это все такое же фуфло, как болезнь принца Чарльза... за недельку дед исцелился от смертоносного вируса На Київщині від коронавірусу померли дві людини - Цензор.НЕТ 3799
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А вирусные обычно так и проходят, если не осложняются бациллами.
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Та умирают всё время, но сейчас модно ставить дигноз - от корововируса. Надбавки всем охота. В прошлых годах подобные смерти отмечались - пневмания усугублённая ОРВИ.
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Ну если человек бухает, курит имеет хронические заболевания, то и в 20 лет в группе риска
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Про наркоту забыли упомянуть. Особенно, кто часто нюхает.
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а смешного в этом мало
еще есть и дети, которые рождаются уже больными с разными генетическими сбоями
так что возраст здесь почти ни при чем
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47 i 49 let eto ne 80 let.Znacit u nix organizm byl slabi.Tolko silni organizm mozet vyderzyt poskolku lekarstv ot virusa poka net
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прикинь, в мире вообще не существует никаких лекарств от вирусов, кроме симптоматических
вот против бактерий есть антибиотики, а против вирусов подобного зелья до сих не придумали
так же и вакцины весьма низкоэффективны
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Net poka lekarstv.Tolko aparati lioxkix pomogajet tak govoriat,eto neoobizatelno jesli podkliucyli aparat sto uze umer.Oni ubyvajet bakteriji.
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Пора бы тебе съездить в Укмерге к друзьям.
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Ukmerge u menia net druzej.Da tam pomerli 3 celoveka nu i sto?Maskve tysiaci pomrut uvides,mozet daze desiatki tysiac
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pik Maskve budet kak raz na parade,tak skazat veteranov vojni uze neostanetsia
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******* tut vraci lucije i bolnicy otlycnyje.Tolko respublikanskoj klinike 20000 rabotajet personala.Ukmerge eto ne pokazatel Litvi
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Ne odin korono bolnoj poka neumer Vilniuse ili *******.U menia takix danix
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Я родился в Риге, это моя Родина: Рига Латвия. А Укмерге 70 км от Каунаса и Укмерге город твоей Родины Литвы. Да и в Каунасе у вас тоже много больных и мертвых, в моей Латвии и Риге ноль погибших от вируса.
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Nebyl ne razu Ukmerge a Ryge byl.Bolnix jest vezde no vse zyvi *******.Jesli ja zboleju tak vet ne v Ukmerge budet lecyt?Vot ****** xorosaja medicina eto ja znaju s Moskvi jedut tut lecitisia i iz Sveciji delajut zdes operaciji
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Ukmerge eto proval vracel ja uze pisal odin medik ostalsia,no molodec rabotal za 300 celovek.Oni byli pervyje po korone,dumaju drugyje vyvodi zdelali
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Ukmerge eto derednia 20 tysiac zytelej zyvut.Konecno xotelos sto i derevniax byli mediki lucego kacestva no poka tak net
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Скажи спасибо российской авиокомпании Волга-Днепр, которая на своих грузовых самолетах в Каунас доставила медикаменты из коммунистического Китая.
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****** polucil s Germaniji i Angliji testi.Nenado spasibo govorit za uslugi oni proplacyvajetsia,ne oni nasi by privezli u nas jest svoji Spartani
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Spartani vot nedavno testi privezli s Angliji,eto nasi samolioti
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testi uze v etoj nedeli budet nasi.Tut amerikanskaja kompanija zapustila proizvostsvo ta samaja sto pervaja amerike ix izobrela.U nas ixni filial i v Latviju budem dostavliat takze.
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ну не совсем так. против очень многих вирусов есть эффективные лекарства. ацикловир от герпеса, ингибиторы транскриптазы от ВИЧ, рибавирин, энтекавир, даклатасвир от гепатитов, ну и пресловутый озельтамивир от гриппа..
вакцины тоже очень эффективны от вирусов - только благодаря вакцинам преодолены такие вирусные заболевания как полиомиелит, корь, дифтерия, столбняк, оспа и многие другие. на финише разработка высокоэффективной вакцины от малярии.

а от короны пока действительно нету ни лекарства ни вакцины
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Вакцина от полиомиелита - единственный возможный источник заражения полиомиелитом. Это все, что нужно знать о вакцинах.
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Столбняк и дифтерия вот нифига не вирусные заболевания. Учите матчасть.
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согласен, палочка и бактерия, но вакцина все равно эффективна
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Не придумали еще чем можно убить хронь типа герпеса.
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Есть от коронавируса лекарство, японское! Называется ************...
На Київщині від коронавірусу померли дві людини - Цензор.НЕТ 8981
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Вы должны помнить,что с вирусом может справиться только ваш организм и никто другой. С первых дней болезни пить Регидрон ведрами и запретите себе есть. Никаких лекарств кроме парацетамола симптоматические! Любые фуфломицины и еда помогают вирусу и вредят вам. Не лежать, спать на боку или животе, лёгкие ударчики по спине ( бронхам). Категорически нельзя отхаркивающие! На пятый день должно быть улучшения. Если нет улучшения или ухудшение после улучшения то это наверняка бактериальная пневмония. Тут нужен антибиотик уже. Рекомендую амоксициллин с клавулановой кислотой. Когда нужно срочно в больницу - синюшный цвет лица, недостаток кислорода ощущается. Всем удачи!
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У любого врача спроси, он тебе то же самое скажет, только антибиотики могут быть те, которые выгодней впарить.
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овцы побегут вакцинироваться, как только вакцина будет готова (примерно через 6-8 месяцев)
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А чому в кінці не підписали : Клячко?
Как ви ето любітє ©
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За минулий тиждень,тільки в пожежах загинуло більше 40 людей.
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