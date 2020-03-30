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Все про:банки (367) ВР (7366) Зеленський (4948) позачергове засідання (59) ринок землі (132)

 Позачергове засідання Ради за участю Зеленського: на порядку денному банківський законопроєкт і ринок землі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Верховна Рада проведе сьогодні третє позачергове засідання.

У засіданні має взяти участь Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

На порядку денному 4 питання: призначення міністрів охорони здоров'я, фінансів, розгляд законопроєктів щодо функціонування банківської системи, а також законопроєкт щодо ринку землі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третє позачергове засідання Ради розпочнеться о 16:30, - "слуга народу" Качура (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185455
 
 
 Топ коментарі
 
Кто-нибудь заразите его уже коронавирусом раз импечмент нельзя сделать!!! Внеочередное заседание Рады с участием Зеленского: в повестке дня банковский законопроект и рынок земли - Цензор.НЕТ 2705
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ржака в том, что сейчас вислюк оманський даже в оставку подать не может.. ВР (его "рабы урода") не поддержит импичмент.. ибо зачем это бене)
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Депутат Папієв зробив заяву "в Раді відбувається злочин проти коронавірусу!"
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Імпічмент , президенту який знищив Україну !!!!
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Друзі, оцініть методи Зебільної влади. У 2014 році, після відомих подій в Україні були паралізовані державні органи, фактично тривав період безвладдя, що вчиниа росія? Анексувала частину Української території та розв*язала війну проти України.
Що робить Зебільна влада? Також скористалася ситуацією - слабкістю держави та пандемією коронавірусу. Законодавчо зобов*язали людей дотримуватися карантину, заборонили проведення акцій протесту... І також здійснює аннексію території всієї України олігархами та іноземним капіталом - узаконює розпродаж української землі. За безцінь.
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..при всем абсурде голосования за поправки к земельному закону, хорошо просмотриваются будующие выборы президента и парламента, где претенденту от партеи Зажоп, даже если она Илью -ст. майора выставит, конкурентов реальных не будет...Люля спалилась на Банковском законе, Порошок, по ходу палится на Земельном..песец,приплыли...только Пиночета искать срочно нужно!.... Позачергове засідання Ради за участю Зеленського: на порядку денному банківський законопроєкт і ринок землі - Цензор.НЕТ 3961..
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..Коломойський зможе отримати відшкодування у грошовій формі.. То чиї інтереси були порушені: олігарха, який довів банк до банкрутства, чи наші з вами? Доки ще олігархи будуть гвалтувати Україну через ЗЕвладу, і скільки ми це будемо терпіти?

..за це ПРОГОЛОСУВАЛИ СН ЄС ( порошенко-вальцман ) і ГОЛОС .. дві огстанні це ПРИТЕЖЕ Львівян .. то як Вас грають Галичани .. і НЕ соромно Вам ... ГАНЬБА
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..и шо ты мне ото понаписало, кому ганьба, ты читать то умеешь, или накатил уже? Позачергове засідання Ради за участю Зеленського: на порядку денному банківський законопроєкт і ринок землі - Цензор.НЕТ 9324..Беня получил давно компенсацию, может и пропил уже Позачергове засідання Ради за участю Зеленського: на порядку денному банківський законопроєкт і ринок землі - Цензор.НЕТ 9324 ..145 лярдов +50 и все из бюджета...и к чему тут играют галичане....блинн... поржал..кто такой вальцман?..старый баян, бред кремлевских упоротых пропагандонов мудозвонов и пр. скурвапеевых...Беня играет..пусть, посмотрим, но без банка точно на ближайший год останется а там поглядим..но обьективности ради Приват при нем, как швейцарские часы работал, не по наслышке знаю..сейчас не то совсем, бардак там только усиливается.. Позачергове засідання Ради за участю Зеленського: на порядку денному банківський законопроєкт і ринок землі - Цензор.НЕТ 9324..
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Імпічмент , президенту який знищив Україну !!!!
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Театр одного дебіла. Шуфріч сьогодні надірветься.
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Похоже на то,что клоун заёрзал на президентском кресле. Ещё бы---страх-- с одной стороны коронавирус, с другой дефолт--есть угроза быть прихлопнутым прямо в кресле со всеми своими регалиями, верней с бубенцами. Воспользовавшись карантином,прибежал протягивать спасительные "давалки" от МВФ.
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