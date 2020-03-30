 Позачергове засідання Ради за участю Зеленського: на порядку денному банківський законопроєкт і ринок землі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У засіданні має взяти участь Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
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Ринок землі, зміни до Держбюджету і банківський законопроєкт, - нардеп від "ЄС" Геращенко щодо порядку денного позачергового засідання ВР. ФОТО
Позачергове засідання Ради: на порядку денному боротьба з коронавірусом, зміни Держбюджету і призначення нових міністрів. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Рада розглядає законопроєкти про ринок землі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Законопроєкт про ринок землі стоїть на порядку денному Ради на четвер, - Разумков
Переговори Зеленського з МВФ про екстрену допомогу виявилися безуспішними. Рада відмовилася вносити до порядку денного законопроєкт про ринок землі. , - Бутусов
+12
Кто-нибудь заразите его уже коронавирусом раз импечмент нельзя сделать!!!
+10
ржака в том, что сейчас вислюк оманський даже в оставку подать не может.. ВР (его "рабы урода") не поддержит импичмент.. ибо зачем это бене)
+8
Імпічмент!
Що робить Зебільна влада? Також скористалася ситуацією - слабкістю держави та пандемією коронавірусу. Законодавчо зобов*язали людей дотримуватися карантину, заборонили проведення акцій протесту... І також здійснює аннексію території всієї України олігархами та іноземним капіталом - узаконює розпродаж української землі. За безцінь.
..за це ПРОГОЛОСУВАЛИ СН ЄС ( порошенко-вальцман ) і ГОЛОС .. дві огстанні це ПРИТЕЖЕ Львівян .. то як Вас грають Галичани .. і НЕ соромно Вам ... ГАНЬБА