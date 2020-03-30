 СБУ викрила 79 осіб в поширенні фейків про коронавірус і заблокувала понад тисячу інтернет-спільнот

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Фахівці Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки викрили діяльність проросійських "кіберактивістів" з Одеси, Дніпра, Львова та Херсону. Розслідування проводиться у межах кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Ще 28 осіб спільно з Національною поліцією вже притягнуті до адміністративної відповідальності за ст.173-1 (поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку) КУпАП.
Також кіберфахівці СБУ заблокували поширення фейкового контенту у понад 1 тисячі інтернет-спільнот, що загалом мають понад 500 тисяч підписників.
У разі підтвердження інформації про сплановані дії зловмисників, зокрема, за вказівкою кураторів з РФ та тимчасово окупованих територій, вони будуть перекваліфіковані згідно з відповідними статтями Кримінального кодексу України.
Андрей Дидовик
ведь лишив украинцев масок и респираторов и проч зеленский обрёк на смерть тысячи украинцев
это - ТЕРРОРИЗМ
п'ять років мріяли і от воно їх накрило.
ти б їх теж наздоганяв, чи що...
УДАР ДЬЯВОЛА
а падазрение дали только 28??
а еще где 51 штука падазрений?
аткупилася??
ахахаха