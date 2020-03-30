EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Події
  2821  52
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1582) СБУ (5443) фейк (246) COVID-19 (2384) коронавірус (1116)

 СБУ викрила 79 осіб в поширенні фейків про коронавірус і заблокувала понад тисячу інтернет-спільнот

За період дії карантину Служба безпеки України виявила 79 осіб, які поширювали фейки про коронавірус, із них – 4 інтернет-агітатори, які діяли за завданням російської сторони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Фахівці Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки викрили діяльність проросійських "кіберактивістів" з Одеси, Дніпра, Львова та Херсону. Розслідування проводиться у межах кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Ще 28 осіб спільно з Національною поліцією вже притягнуті до адміністративної відповідальності за ст.173-1 (поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку) КУпАП.

Також кіберфахівці СБУ заблокували поширення фейкового контенту у понад 1 тисячі інтернет-спільнот, що загалом мають понад 500 тисяч підписників.

У разі підтвердження інформації про сплановані дії зловмисників, зокрема, за вказівкою кураторів з РФ та тимчасово окупованих територій, вони будуть перекваліфіковані згідно з відповідними статтями Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Куріння не захищає від COVID-19, - у МОЗ розвінчали фейк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185454
 
 
 Топ коментарі
 
То-то зебилов на цензоре меньше стало СБУ разоблачила 79 человек в распространении фейков о коронавирусе и заблокировала более тысячи интернет-сообществ - Цензор.НЕТ 6189 СБУ разоблачила 79 человек в распространении фейков о коронавирусе и заблокировала более тысячи интернет-сообществ - Цензор.НЕТ 2000 СБУ разоблачила 79 человек в распространении фейков о коронавирусе и заблокировала более тысячи интернет-сообществ - Цензор.НЕТ 1957
 показати весь коментар
 
Интересно, а откуда в СБУ знают, что фейк, а что не фейк о коронавирусе? Если даже у ученых нет общего мнения.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
боятися не треба, а от остерігатися - життєво необхідно! пройдисвітів, аферистів і просто недалеких людей вистачає... скажу банальність, але користуйтеся перевіреною інформацією!
 показати весь коментар
 
 
гм... а сарказм пустий чи стосовно певної проблеми?
 показати весь коментар
 
Они недаром под разными флагами пишут тут.
 показати весь коментар
 
 
И чем ты будешь заниматься, когда тебя забанят? СБУ викрила 79 осіб в поширенні фейків про коронавірус і заблокувала понад тисячу інтернет-спільнот - Цензор.НЕТ 2357
 показати весь коментар
 
 
там ще усілякі ігорі Lи (не D) попи свої рвуть навхрест) чи воно десь зникло? давно не зустрічав
 показати весь коментар
 
 
У мене це питання також першим в голову прийшло. СБУ викрила 79 осіб в поширенні фейків про коронавірус і заблокувала понад тисячу інтернет-спільнот - Цензор.НЕТ 892
 показати весь коментар
 
ну не знаю, Дєнька то підтвердив автентичність записів
 показати весь коментар
 
некогда им.. они сдерживают распространение инфы о вирусе под видом "!борьбы с вирусом"
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ага. очевидная ЛОЖЬ. СБУ сейчас всеми силами отмазывает зеленского от преступлений по статьям: САБОТАЖ ТЕРРОРИЗМ и т.д.
ведь лишив украинцев масок и респираторов и проч зеленский обрёк на смерть тысячи украинцев
это - ТЕРРОРИЗМ
 показати весь коментар
 
 
певно насолоджуються життям при Зю...
п'ять років мріяли і от воно їх накрило.
ти б їх теж наздоганяв, чи що...
 показати весь коментар
 
 
Нормальные под впн не пишут комменты
 показати весь коментар
 
 
Научились таки брать интернет за жабры. А пересичные судя по комментариям только рады.
 показати весь коментар
 
 
Интересно, а откуда в СБУ знают, что фейк, а что не фейк о коронавирусе? Если даже у ученых нет общего мнения.
 показати весь коментар
 
 
Головне - аби потім не з'ясувалось що і сам "коронавірус" виявився грандіозним фейком !
УДАР ДЬЯВОЛА
 показати весь коментар
 
 
Я писал что я ложил на Закон про кароновирус ...я тоже в теме ?
 показати весь коментар
 
 
Не знаю, что входит в понятие о "короновирусе". Может то, что распространяют отдельные СМИ о "готовности" Украины к пандемии. Но реальное положение очень печально. В моем городе областная больница получила 40 тестов, из них "приемный покой" только два . И использовать их можно только с разрешения комиссии, которая не создана. Медперсону не выдают ни масок, ни перчаток. НИЧЕГО. Из средств защиты только повязки, пошитые из запасов марли времен "пташинного гриппа". Вот такие они наши реалии
 показати весь коментар
 
 
Ви фссьо врьотє, згадайте заяви МОЗ у лютому.
 показати весь коментар
 
Мне вот эта статья напоминает статьи как СБУ каждый день находит схроны с оружием в посадках линевках и прочем ..Никто их не находит а СБУ находит
 показати весь коментар
 
 
він секретний, оскільки також може виявитися фейковим
 показати весь коментар
 
 
Список фейков какой хоть был? что бы знать что было фейком
 показати весь коментар
 
СБУ разоблачила 79 человек в распространении фейков о коронавирусе и заблокировала более тысячи интернет-сообществ

а падазрение дали только 28??

а еще где 51 штука падазрений?

аткупилася??

ахахаха
 показати весь коментар
 
Не відкупились, а підписали заяви про співробітництво з органами.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору