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 Перенесена через коронавірус Олімпіада відбудеться з 23 липня по 8 серпня 2021 року

Перенесені через коронавірус Олімпійські ігри в Токіо відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Про це повідомив Міжнародний олімпійський комітет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Зазначається, що угода була досягнута в понеділок після розмови між лідерами МОК, організаторами Олімпіади Токіо 2020 року, урядом Японії і Міжнародним паралімпійських комітетом.

Літні ігри мали відбутися з 24 липня по 8 серпня цього року, але минулого тижня було оголошено, що Олімпійські ігри були відкладені через пандемію коронавірусу.

Читайте також: Олімпіаду в Токіо перенесли на 2021 рік

Нові дати проведення Паралімпійських ігор - з 24 серпня по 5 вересня 2021 року.

МОК каже, що рішення про нові дати було прийнято "для захисту здоров'я спортсменів і всіх учасників, а також для стримування вірусу COVID-19".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Олімпійський комітет Японії вперше допустив можливість перенесення Олімпіади-2020 через пандемію коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185453
 
 
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Всирамно Мильдониянцы РАБссии пабидять.... Перенесена через коронавірус Олімпіада відбудеться з 23 липня по 8 серпня 2021 року - Цензор.НЕТ 1170
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Хотелось бы верить что в 20-м мы сможем победит вирус.
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смело как то назначать конкретные даты посреди срача, которому пока конца не видно.
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