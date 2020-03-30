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Все про:РНБО (715) звільнення (816) Донбас (15646) Сивохо (68)

 Сивохо про звільнення: "Клеркам з РНБО більше не цікава тема Донбасу"

Сергій Сивохо прокоментував своє звільнення з посади радника секретаря РНБО на громадських засадах, заявивши, що "РНБО з грізного і важливого органу перетворився на фікцію".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Можна, звичайно, нічого і не писати - всім і так зрозуміло, що клеркам із РНБО більше не цікава тема Донбасу. На темі миру добре заходити в кабінети, а потім продавати країну і ховати голову в пісок під тиском активної меншості", - сказано в повідомленні.

За словами Сивохо, РНБО з грізного і важливого органу перетворився на фікцію.

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"Ми з Максимом Ткаченком дуже не засмутилися через втрачені посвідчення, але ми переживаємо за втрачений Донбас. Тому ми продовжуватимемо допомагати президенту в його прагненні до миру! Я радий, що тепер зможу зосередитися на Національної платформі примирення і єдності. Нас вже чимало! Продовжуємо роботу! Мир нам", - підсумував Сивохо.

Нагадаємо, сьогодні Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки та оборони України на громадських засадах.

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня Сивоху побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

Майже два десятки "слуг народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілову з проханням звільнити свого позаштатного радника Сергія Сивохо.

Сивохо про звільнення: Клеркам з РНБО більше не цікава тема Донбасу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185452
 
 
 Топ коментарі
 
Пиз.....й в Донбас, штани обісцяні не забуть одягнути, бо за свого не приймуть. Сивохо о своем увольнении: "Клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса" - Цензор.НЕТ 7255
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Всё дибилы ты красава. Ватан мля.
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Мені особисто і ти не цікаве і твій донбас. Це ви мразі принесли війну в Україну і ще там щось базікаєте. Скільки пацанів загинуло? Гоніть їх з Києва у свій Донецьк.
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скорей бы твой мотор на капиталку отправили джамшутам
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Это обоссаный мешок с дерьмом никак не угомонится.
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Говнюк! Ты давно не интересен Украине. Ибо ты не только алкаш, горький пианица, но и обоссанец.Пшёл вон, Падаль
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до смерти пу про Донбасс можно забыть.
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"...Нас уже немало!.."

І добавив: " Нас вже двоє".
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Бутусов, хватит из этого алкаша героя лепить, писать"побили". Никто эту прорасеянскую падаль не бил.
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Нас уже немало! Продолжаем работу! Мир нам", - подытожил Сивохо.

осталось добавить Аминь!
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Сивоха . та сдалась тебе та должность ?
Жри бургер , пей пиво . ссы в штаны . балдей , кайфуй от жизни !
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Людям неинтересно чмо, типа тебя, сивуха.
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Сивохо, твоя тема - сидеть в парке в обосцаных штанах.
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