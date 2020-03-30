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 Політика України
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Все про:Лерос Гео (38) Єрмак Денис (8)

 "Шахраї, нарізка ... Мене і брата облили брудом", - Денис Єрмак

Брат глави ОП Андрія Єрмака Денис прокоментував відеозаписи, на яких він обговорює питання призначення на різні державні посади.

Свій коментар Денис Єрмак в неділю, 29 березня відправив через Facebook-месенджер кореспонденту видання TheБабель, інформує Цензор.НЕТ.

"Шахраї, нарізка. По суті, я обговорюю проєкти, які подавав у системі звернення громадян до Кабміну. ​​Прикро, що мої ініціативи реформ і проєктів мало того що не розглянули на Кабміні (відписки, більш як 50), а й особисто мене і брата облили брудом", - написав Єрмак.

На уточнювальне запитання, чи пам'ятає він, з ким зустрічався, Денис Єрмак відповів, що ні.

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"Ви знаєте, я завжди відкрито з усіма зустрічаюся, не шепочу (видно на відео) і не знаю, хто міг спеціально придумати такий вкид. Ворогів, думав, немає у мене, а ось виявилося, що їх більше ніж", - додав він .

"Єрмак сказав, що всі його досягнення, благі ідеї і репутація знищені. Додав, що зараз він живе з батьками, і з майна у нього тільки хороший ноутбук, телефон і велосипед, подарований його другом", - сказано в матеріалі TheБабель.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих їм відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

За даними джерела Цензор.НЕТ, ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185451
 
 
 Топ коментарі
 
"не виноватая... он сам пришел"?)
кстати, а брат ничего не хочет сказать - зачем его ермак похоронил при разговоре с Волкером?)
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я думал они евреии полукровки все же трошки умнее улиток увы..
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Место Ермака на НАРАХ и только там !!! "Жулики, нарезка... Меня и брата облили грязью", - Денис Ермак - Цензор.НЕТ 2381
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Не сцы как Сивуха, Ермак. Порох тоже в Приднестровье своего брата убил-твои падлы из рф-ии подсуетились-и ничего. Спокойно руководил Украиной.
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І ця "нєшмагла"? Ну, шо ж..
Заводіть наступного!..
Скільки ще триватиме цей кастинг у борделі?
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Бєєєднікій ти наш! А бабло де заникав з диктанти. Зеленський в долі?
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Да, интересно. Сдается мне, что если облить кучу говна грязью, то все равно говно говном останется.
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Зараз унікальний момент в історії людства. Тікати їм нікуди. Цим треба скористатись.
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"Ермак сказал, что все его достижения, благие идеи и репутация уничтожены. Добавил, что сейчас он живет с родителями, и из имущества у него только хороший ноутбук, телефон и велосипед, подаренный его другом" - я РЖУ!
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Благодетель ты наш,родненький! И "сумму на три части рвать",и Иранцам "победу в тендере",и ГО с "благотворительными взносами" ! Умаялся ,всё в трудах да заботах!
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А що, тільки у рестораціях треба обговорювати призначення та "ініціативи"?? Без ікри та палтуса - ніяк?? Не йдуть ініціатори?? Бидло прийшло та ще й братів за собою привело...
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Обосрали нещасного єрмака на мерседесі та його загиблого на донбасі, від рук кровожерливих бандерівців, брата...
Плачу...
😥😂🤣
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Яке це відчуття, коли тобі взагалі ніхто не вірить?
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И все Зе черти встали на защиту невинной овечки Ермака

Мендель о «пленках Ермака»: Зеленский не собирается реагировать на каждый пост в Фейсбуке

InfoResist

"Шахраї, нарізка ... Мене і брата облили брудом", - Денис Єрмак - Цензор.НЕТ 1709Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается реагировать на скандал, связанный с видео, на котором брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис обсуждает назначения на государственные должности. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает «Главком».
«Вы хотите, чтобы президент реагировал на каждый пост в фейсбуке?», - ответила она на вопрос журналиста о том, следует ли ожидать реакцию от главы государства.
Кроме того, в комментарии изданию «Бабель» Денис Ермак опроверг информацию о том, что он обсуждал с кем-либо назначения на государственные посты.
«Жулики, нарезка. По сути, я обсуждаю проекты, которые подавал в системе обращения граждан в Кабмин. Обидно, что мои инициативы реформ и проектов мало того что не рассмотрели на Кабмине (отписки, больше 50), но и лично меня и брата облили грязью», - заявил он.
Как сообщалось ранее, 29 марта народный депутат от партии «Слуги народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых, предположительно, брат главы ОП Денис Ермак проводит переговоры с неизвестными людьми о назначении на государственные должности.
В свою очередь Андрей Ермак заявил, что Лерос «перешел границы» и теперь ему придется за это ответить.
Позже стало известно, что САП завела дело по заявлению Лероса.


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344, 328, 365 хіба не протирічать позиції, що "це фейк"?
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Не исключаю даже наличие фальши в опубликованных плёнках. Но вот,как я вижу,то Ермак сам себя облил грязью 11 марта. Отмыться от неё практически почти что невозможно.
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