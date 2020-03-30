 "Шахраї, нарізка ... Мене і брата облили брудом", - Денис Єрмак

Свій коментар Денис Єрмак в неділю, 29 березня відправив через Facebook-месенджер кореспонденту видання TheБабель, інформує Цензор.НЕТ.
"Шахраї, нарізка. По суті, я обговорюю проєкти, які подавав у системі звернення громадян до Кабміну. Прикро, що мої ініціативи реформ і проєктів мало того що не розглянули на Кабміні (відписки, більш як 50), а й особисто мене і брата облили брудом", - написав Єрмак.
На уточнювальне запитання, чи пам'ятає він, з ким зустрічався, Денис Єрмак відповів, що ні.
"Ви знаєте, я завжди відкрито з усіма зустрічаюся, не шепочу (видно на відео) і не знаю, хто міг спеціально придумати такий вкид. Ворогів, думав, немає у мене, а ось виявилося, що їх більше ніж", - додав він .
"Єрмак сказав, що всі його досягнення, благі ідеї і репутація знищені. Додав, що зараз він живе з батьками, і з майна у нього тільки хороший ноутбук, телефон і велосипед, подарований його другом", - сказано в матеріалі TheБабель.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих їм відеозаписів у НАБУ.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
За даними джерела Цензор.НЕТ, ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
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Скільки ще триватиме цей кастинг у борделі?
Плачу...
😥😂🤣
Мендель о «пленках Ермака»: Зеленский не собирается реагировать на каждый пост в Фейсбуке
InfoResist
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Президент Украины Владимир Зеленский не собирается реагировать на скандал, связанный с видео, на котором брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис обсуждает назначения на государственные должности. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает «Главком».
«Вы хотите, чтобы президент реагировал на каждый пост в фейсбуке?», - ответила она на вопрос журналиста о том, следует ли ожидать реакцию от главы государства.
Кроме того, в комментарии изданию «Бабель» Денис Ермак опроверг информацию о том, что он обсуждал с кем-либо назначения на государственные посты.
«Жулики, нарезка. По сути, я обсуждаю проекты, которые подавал в системе обращения граждан в Кабмин. Обидно, что мои инициативы реформ и проектов мало того что не рассмотрели на Кабмине (отписки, больше 50), но и лично меня и брата облили грязью», - заявил он.
Как сообщалось ранее, 29 марта народный депутат от партии «Слуги народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых, предположительно, брат главы ОП Денис Ермак проводит переговоры с неизвестными людьми о назначении на государственные должности.
В свою очередь Андрей Ермак заявил, что Лерос «перешел границы» и теперь ему придется за это ответить.
Позже стало известно, что САП завела дело по заявлению Лероса.