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 ЄС виділив Україні допомогу в розмірі 80 млн євро, - Шмигаль

Європейський Союз виділив Україні пакет допомоги у розмірі 80 млн євро на підтримку української системи охорони здоров’я, економіки та тих, хто найбільше постраждав від кризи.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС виділив пакет допомоги у розмірі 80 млн євро (майже 2,5 млрд грн), який буде спрямований на підтримку української системи охорони здоров’я, економіки (зокрема малих і середніх підприємств) та тих, хто найбільше постраждав від кризи", - написав Шмигаль.

"Ми повинні продемонструвати єдність та активізувати нашу співпрацю, щоб спільно подолати поточні виклики! Вдячні представникам Європейського Союзу за підтримку дій Уряду в боротьбі з розповсюдженням COVID-19", - додав він.

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ЄС виділив Україні допомогу в розмірі 80 млн євро, - Шмигаль 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185448
 
   
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Купимо на них масок!
Замість тих що друг Зеленського Радуцкій з держрезерву продав.
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какую должность можно купить в его министерствах на эти деньги?
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Если памперс заполнен Говном , - по не одна поддержка не Удержит .
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а на зарплату одному только Коболеву - 800 млн грн! контракт на 5 лет... и это ещё без многомиллионных премий
у нас воруют триллионами... а потом .....
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о, шмыгали-радуцкие неплохо прибарахлятся на этой помощи, внукам точно хватит.
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не понимаю, почему и зачем, ведь 70% хотели жить прикольно, тогда почему мешаем и оттягиваем им это удовольствие.
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Вот это зеленому стаду подвалило...интересно за неделю все разворуют...или быстрее???
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