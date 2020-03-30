 ЄС виділив Україні допомогу в розмірі 80 млн євро, - Шмигаль

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС виділив пакет допомоги у розмірі 80 млн євро (майже 2,5 млрд грн), який буде спрямований на підтримку української системи охорони здоров’я, економіки (зокрема малих і середніх підприємств) та тих, хто найбільше постраждав від кризи", - написав Шмигаль.

"Ми повинні продемонструвати єдність та активізувати нашу співпрацю, щоб спільно подолати поточні виклики! Вдячні представникам Європейського Союзу за підтримку дій Уряду в боротьбі з розповсюдженням COVID-19", - додав він.

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