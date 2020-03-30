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 Економіка
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Все про:акциз (61) Верланов Сергій (52)

 Детінізація дає результат, - Верланов про зростання надходжень до бюджету від алкогольного акцизу

Надходження до загального фонду держбюджету з акцизного податку з лікеро-горілчаної продукції (ЛГП) вже сьогодні становлять 541,4 мільйона гривень, що на 19,2 % (+87,3 мільйона гривень) більше надходжень усього березня 2019 року.

При цьому, індикативні показники за березень вже перевиконано на 18,3 % (+83,8 млн гривень).

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на ДПС.

Таким чином, як наголосили у податковій, станом на 30 березня індикативні показники з акцизного податку з ЛГП за І квартал вже виконано на 100,9 % (+11,1 млн гривень).

Детінізація дає результат, - Верланов про зростання надходжень до бюджету від алкогольного акцизу 01

"Посилення контролю за виробництвом лікеро-горілчаної продукції плюс системна боротьба з контрафактним алкоголем у роздрібній мережі, яку ми вели протягом останніх трьох місяців, дали результат. Заходи, проведені податковою разом з правоохоронними органами та місцевою владою, привели до стрімкого збільшення бюджетних надходжень від акцизного податку", – заявив голова ДПС Сергій Верланов.

"Детінізація ринку горілчаних виробів важлива не тільки з точки зору наповнення бюджету. Адже виробництво та торгівля контрафактом – це ще й пряма небезпека для здоров’я споживачів", - підкреслив очільник податкової.

Повідомляється, що з моменту свого створення у грудні 2019 року Департамент контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Державної податкової служби розпочав системну боротьбу з нелегальним виробництвом та обігом лікеро-горілчаної продукції (ЛГП). Як результат, значно зросли надходження до бюджету акцизного податку від ЛГП.

Нагадаємо, у березні план з надходжень акцизного податку зі спирту до бюджету вже перевиконано майже у 6 разів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185444
 
 
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Це ніяк не пов'язане з тим, що наш спирт зараз не експортується? Акцизи ж беруться з внутрішнього обігу, чи нє? Хто в темі, поясніть, будь ласка.
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Люди на карантині дома сидять, тому й збільшилися надходження
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Пі3дь0ж! Це за рахунок виробництва антисептиків без спец. ліцензії (тобто зі сплатою акцизу за спирт). Це не досягнення чинуш - це коронавірус!
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Ой дурак ,просто много генделиков закрыты на карантин и народу приходится пить вашу поганую дорогую водку ,вот и весь секрет !!!
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****** ты, Верланов, и все твои подельники тоже.
Вы поднимаете акциз, тогда, как продажи падают и ещё смеете этим бахвалится. За март выросли поступления, говоришь? Нашел, мудак, с чем сравнить!
Люди массово переходят на самогоноварение. Я перешёл уже давным-давно и на хххххю вертел это алчное государство, вместе с Варламовым. Чего и всем рекомендую...
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дурень! чему ты радуешься, народ пить больше стал! идиоты все 30 лет у власти.... если бы ты радовался, что стьало больше поступлекний от новых предприятий, другое дело, а так радость на костях людей!
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Яка в дупі детенізація, людям в очі не брешіть.
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