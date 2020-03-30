 Детінізація дає результат, - Верланов про зростання надходжень до бюджету від алкогольного акцизу

При цьому, індикативні показники за березень вже перевиконано на 18,3 % (+83,8 млн гривень).

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на ДПС.

Таким чином, як наголосили у податковій, станом на 30 березня індикативні показники з акцизного податку з ЛГП за І квартал вже виконано на 100,9 % (+11,1 млн гривень).

"Посилення контролю за виробництвом лікеро-горілчаної продукції плюс системна боротьба з контрафактним алкоголем у роздрібній мережі, яку ми вели протягом останніх трьох місяців, дали результат. Заходи, проведені податковою разом з правоохоронними органами та місцевою владою, привели до стрімкого збільшення бюджетних надходжень від акцизного податку", – заявив голова ДПС Сергій Верланов.

"Детінізація ринку горілчаних виробів важлива не тільки з точки зору наповнення бюджету. Адже виробництво та торгівля контрафактом – це ще й пряма небезпека для здоров’я споживачів", - підкреслив очільник податкової.

Повідомляється, що з моменту свого створення у грудні 2019 року Департамент контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Державної податкової служби розпочав системну боротьбу з нелегальним виробництвом та обігом лікеро-горілчаної продукції (ЛГП). Як результат, значно зросли надходження до бюджету акцизного податку від ЛГП.

Нагадаємо, у березні план з надходжень акцизного податку зі спирту до бюджету вже перевиконано майже у 6 разів.



