EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  3156  12
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1582) Тернопіль (131) звільнення (816) лікарі (333) COVID-19 (2384) коронавірус (1116)

 Головлікар тернопільської лікарні Чайківський стверджує, що його слова перебрехали, і лікарі не звільнялися через коронавірус

Головний лікар Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський спростував інформацію ЗМІ, які повідомили з посиланням на нього про звільнення 8 лікарів через страх заразитися.

Про це Чайківський сказав кореспонденту "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Інформація, яку поширили деякі журналісти про те, що нібито у нашій лікарні через боязнь заразитися коронавірусом, звільняються лікарі – не відповідає дійcності", - сказав він.

За його словами, триває "звичайний робочий процесс".

Також читайте: У Монастириському районі Тернопільщини зафіксовано 36 випадків COVID-19, 21 із них у медиків. Найперша проблема зараз - брак тестів, - РДА

"Триває звичайний робочий процес,як в кожному колективі. Хтось йде з роботи, хтось приходить. Так, кілька медичних працівників із середнього персоналу, написали відповідні заяви на звільнення. Але не через боязнь заразитися. Хтось має хронічні захворювання, у когось – пенсійний вік, в інших - мала дитина, ще в одних – потрібен догляд за старими батьками", - пояснив він.

За його словами, сьогодні у лікарні достатньо лікарів та середнього медичного персоналу, ШВЛ, тестів, обладнання, антисептиків та інших засобів захисту, щоб протидіяти коронавірусній хворобі.

В обласному управлінні охорони здоров’я кореспонденту Укрінформу також заявили, що інформації про звільнення лікарів з роботи під час запровадженого карантину у них немає.

Також читайте: Київські лікарі отримуватимуть щомісячні надбавки до кінця року

Напередодні в програмі "Тема дня" на "Громадському" Чайківський повідомив про звільнення 8 співробітників, не готових ризикувати життям за 4000 гривень. "8 співробітників вже звільнилися з інфекційного відділення навіть ще не контактуючи з хворими на коронавірус. Бо є побоювання, є ризики для власного здоров'я. У когось хронічні захворювання, у когось малі діти. І щоб не наражати на сім'ю небезпеки, люди звільнилися з роботи. Цього могло б не статися, якби у наших працівників була мотивація. Отримуючи 4 тис. грн зарплати, мало хто може віддавати себе роботі в таких небезпечних умовах", - сказав він тоді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185437
 
 
 Топ коментарі
 
Отак. А вчора в темі про звільнення лікарів тут закликали примусити лікарів працювати під дулом автомата, а хто погано лікуватиме- розстрілювати.
https://censor.net.ua/news/3185188/vosem_vracheyi_infektsionnogo_otdeleniya_v_ternopole_uvolilis_izza_riska_zarazitsya_koronavirusom_glavvrach/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_73306707
 показати весь коментар
 
не оправдывая их задам вопрос вам , 30 лет страна уничтожала медицину ,с какого бодуна надеется на мораль профессии ? Из за Гиппократа ? Так и Фемида не с правдой , а баблом на весах ,вы же давно плюнули ждать от неё справедливости ,так чего вы ждете чуда от мудрого построения страны парикмахеров и юристов Поплавского ?
 показати весь коментар
 
Наложили в штаны, что больше нигде не устроятся?
Там расклад такой, все выпускники Тернопольского универа должны быть уволены нах без права заниматься врачебной практикой.
Дипломы куплены абсолютно всеми - это 100%, я знаю о чем говорю.
С дипломами Львовского, Франковского и Черновицкого универов можно допустить до аттестации и оставить по результатам.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Где-то тут всё равно должна быть зрада. Ща нам расскажут - где.
 показати весь коментар
 
Наложили в штаны, что больше нигде не устроятся?
Там расклад такой, все выпускники Тернопольского универа должны быть уволены нах без права заниматься врачебной практикой.
Дипломы куплены абсолютно всеми - это 100%, я знаю о чем говорю.
С дипломами Львовского, Франковского и Черновицкого универов можно допустить до аттестации и оставить по результатам.
 показати весь коментар
 
 
не оправдывая их задам вопрос вам , 30 лет страна уничтожала медицину ,с какого бодуна надеется на мораль профессии ? Из за Гиппократа ? Так и Фемида не с правдой , а баблом на весах ,вы же давно плюнули ждать от неё справедливости ,так чего вы ждете чуда от мудрого построения страны парикмахеров и юристов Поплавского ?
 показати весь коментар
 
 
Дипломы куплены абсолютно во всех медах)
 показати весь коментар
 
Отак. А вчора в темі про звільнення лікарів тут закликали примусити лікарів працювати під дулом автомата, а хто погано лікуватиме- розстрілювати.
https://censor.net.ua/news/3185188/vosem_vracheyi_infektsionnogo_otdeleniya_v_ternopole_uvolilis_izza_riska_zarazitsya_koronavirusom_glavvrach/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_73306707
 показати весь коментар
 
 
точно, один писал , что «военнообязанные»
я ему намекал, что медкомиссия на карантине
 показати весь коментар
 
 
"натурально то мужичьё необразованное перекручивает"
 показати весь коментар
 
 
Все-таки написали про звільнення, але не сподобалось слово "бояться".
 показати весь коментар
 
 
Да уж. Сое такие темы неинтересны. За то вчера как дышали...
 показати весь коментар
 
В Европе мед персонал на пенсии вышел на борьбу с коронавирусом, а Тернопольский персонал вешает лапшу, это вам не"дякування" на карман брать, и кто вы после этого в глазах людей которым нужна помощь -тьфу.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору