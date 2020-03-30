 Головлікар тернопільської лікарні Чайківський стверджує, що його слова перебрехали, і лікарі не звільнялися через коронавірус

Про це Чайківський сказав кореспонденту "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Інформація, яку поширили деякі журналісти про те, що нібито у нашій лікарні через боязнь заразитися коронавірусом, звільняються лікарі – не відповідає дійcності", - сказав він.
За його словами, триває "звичайний робочий процесс".
"Триває звичайний робочий процес,як в кожному колективі. Хтось йде з роботи, хтось приходить. Так, кілька медичних працівників із середнього персоналу, написали відповідні заяви на звільнення. Але не через боязнь заразитися. Хтось має хронічні захворювання, у когось – пенсійний вік, в інших - мала дитина, ще в одних – потрібен догляд за старими батьками", - пояснив він.
За його словами, сьогодні у лікарні достатньо лікарів та середнього медичного персоналу, ШВЛ, тестів, обладнання, антисептиків та інших засобів захисту, щоб протидіяти коронавірусній хворобі.
В обласному управлінні охорони здоров’я кореспонденту Укрінформу також заявили, що інформації про звільнення лікарів з роботи під час запровадженого карантину у них немає.
Напередодні в програмі "Тема дня" на "Громадському" Чайківський повідомив про звільнення 8 співробітників, не готових ризикувати життям за 4000 гривень. "8 співробітників вже звільнилися з інфекційного відділення навіть ще не контактуючи з хворими на коронавірус. Бо є побоювання, є ризики для власного здоров'я. У когось хронічні захворювання, у когось малі діти. І щоб не наражати на сім'ю небезпеки, люди звільнилися з роботи. Цього могло б не статися, якби у наших працівників була мотивація. Отримуючи 4 тис. грн зарплати, мало хто може віддавати себе роботі в таких небезпечних умовах", - сказав він тоді.
Там расклад такой, все выпускники Тернопольского универа должны быть уволены нах без права заниматься врачебной практикой.
Дипломы куплены абсолютно всеми - это 100%, я знаю о чем говорю.
С дипломами Львовского, Франковского и Черновицкого универов можно допустить до аттестации и оставить по результатам.
https://censor.net.ua/news/3185188/vosem_vracheyi_infektsionnogo_otdeleniya_v_ternopole_uvolilis_izza_riska_zarazitsya_koronavirusom_glavvrach/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_73306707
я ему намекал, что медкомиссия на карантине