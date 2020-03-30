 Чернівчанин похилого віку помер від COVID-19, - мер Каспрук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Чернівців Олексій Каспрук.

"Приношу співчуття рідним та близьким. Звертаюсь до інших. Ще раз... І ще раз... Бережіть батьків, бережіться самі... Те, що ви почуваєтесь здоровим, це означає, що нічого не означає... Ви не знаєте, що ви принесете батькам з вулиці... ", - йдеться в повідомленні.

"Поховають без вашої присутності, бо, напевно, в цей час будете в обсервації чи не дай боже в лікарні...", - додав Каспрук.

Нагадаємо, станом на 10:00 30 березня в Чернівцях зафіксовано 75 випадків зараження COVID-19.

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