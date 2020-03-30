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 Чернівчанин похилого віку помер від COVID-19, - мер Каспрук

Унаслідок зараження коронавірусом у лікарні Чернівців помер чоловік похилого віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Чернівців Олексій Каспрук.

"Приношу співчуття рідним та близьким. Звертаюсь до інших. Ще раз... І ще раз... Бережіть батьків, бережіться самі... Те, що ви почуваєтесь здоровим, це означає, що нічого не означає... Ви не знаєте, що ви принесете батькам з вулиці... ", - йдеться в повідомленні.

"Поховають без вашої присутності, бо, напевно, в цей час будете в обсервації чи не дай боже в лікарні...", - додав Каспрук.

Нагадаємо, станом на 10:00 30 березня в Чернівцях зафіксовано 75 випадків зараження COVID-19.

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Чернівчанин похилого віку помер від COVID-19, - мер Каспрук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185435
 
 
 Топ коментарі
 
Их право вернуться не выше безопасности и спокойствия 37 млн. 37 млн имеют право на рабочие места, кусок хлеба, здоровье и жизнь свое и своих близких и свободу передвижения, из-за этих действий 37 млн лишены своих свобод.

Либо обеспечить карантин либо закрыть границы нужно своевременно было.
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Дотримуйтесь карантину. будьте свідомі того що легковажність небезпечна.
Вірус не дивиться на ваші політичні погляди та соціальний стан.
Бережіть себе.
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они имели право вернутся в январе когда уже мир гудел о короновирусе, сейчас поздно нех шастать
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Дотримуйтесь карантину. будьте свідомі того що легковажність небезпечна.
Вірус не дивиться на ваші політичні погляди та соціальний стан.
Бережіть себе.
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У Києві теж повно хворих і тих, хто має зниження свого імунітету.
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Зеленскому спасибо, он привез зараженных, он ответственный за распространение в Украине короновируса.
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они имели право вернуться, хотя могли бы и договориться о продлении виз. А помощь всегда окажут.
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они имели право вернутся в январе когда уже мир гудел о короновирусе, сейчас поздно нех шастать
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Их право вернуться не выше безопасности и спокойствия 37 млн. 37 млн имеют право на рабочие места, кусок хлеба, здоровье и жизнь свое и своих близких и свободу передвижения, из-за этих действий 37 млн лишены своих свобод.

Либо обеспечить карантин либо закрыть границы нужно своевременно было.
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если бы правительство не скрывало проблему и не писали, что все ок, что готовы, то была бы другая ситуация. Зе и Ко имели много времени подготовится, договориться, защитить тех за границей. Не секрет, что многие имели работу на 3 мес. Что сделал ОН для их соцзащиты? Оставаться за пределами Украины в сомнительном статусе.....
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нашим Зевластям надо этим перелетным птицам ставить типа условия и проинформировать. Если хотите домой, вы должны будете пройти принудителный карантин! А там пусть зомбаки сами решают, хотят домой или нет
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Мали повернутися без тестування ? За це зеленого недоумка і його кодло судитимуть
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Спокойно себе жил поживал, пока зеленое ху**о не позвозило гастарбайтеров со всей зараженных уголков мира.
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У нас люди поприїздили з заробітків і шашлики на березі ставка сім'ями смажать.
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Шо такое пожилой возраст? Так и не выяснили сколько человеку лет??? Людей каждая деталь интересует!
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