 Рада дозволила Міноборони продовжити договори про закупівлю харчування до кінця року

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "за" проголосували 302 нардепи.

Документом пропонується внести зміни в закон про держбюджет і дозволити Міністерству оборони і Міністерству внутрішніх справ продовжити до 31 грудня 2020 року термін дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли в 2019 році.

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