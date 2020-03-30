 Третє позачергове засідання Ради розпочнеться о 16:30, - "слуга народу" Качура (оновлено)

Про це повідомив у Telegram нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

"О 16:30 позачергове засідання ВР #3", - написав він.

За словами Качури, найімовірніше, на цьому засіданні будуть голосувати відкриття ринку землі та законопроєкт про банки.

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Інформацію про ще одне засідання підтвердив журналістам LIGA.net нардеп від "СН" Микита Потураєв, зазначивши, однак, що почнеться воно о 16:00.

"О 16 у нас буде ще одна позачергова сесія. І на неї буде винесено два питання: закони про неповернення банків і землі", - сказав він.

З приводу кадрових питань, він пояснив, що тривають консультації, але допустив що затвердження міністрів також буде розглянуто сьогодні.

Варто зазначити, що Верховна Рада 30 березня за 35 хвилин встигла провести і закрити два позачергові засідання. Перше засідання голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив о 14:08, а закрив друге засідання парламенту о 14:43.