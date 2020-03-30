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Все про:ВР (7366) Приватбанк (401) ринок землі (132) Качура (37)

 Третє позачергове засідання Ради розпочнеться о 16:30, - "слуга народу" Качура (оновлено)

Верховна Рада збереться сьогодні втретє, щоб проголосувати законопроєкти про банки і ринок землі.

Про це повідомив у Telegram нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

"О 16:30 позачергове засідання ВР #3", - написав він.

За словами Качури, найімовірніше, на цьому засіданні будуть голосувати відкриття ринку землі та законопроєкт про банки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт про банки. Шлях для голосування відкрито, - нардеп від "Голосу" Железняк

Інформацію про ще одне засідання підтвердив журналістам LIGA.net нардеп від "СН" Микита Потураєв, зазначивши, однак, що почнеться воно о 16:00.

"О 16 у нас буде ще одна позачергова сесія. І на неї буде винесено два питання: закони про неповернення банків і землі", - сказав він.

З приводу кадрових питань, він пояснив, що тривають консультації, але допустив що затвердження міністрів також буде розглянуто сьогодні.

Варто зазначити, що Верховна Рада 30 березня за 35 хвилин встигла провести і закрити два позачергові засідання. Перше засідання голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив о 14:08, а закрив друге засідання парламенту о 14:43.

Третє позачергове засідання Ради розпочнеться о 16:30, - слуга народу Качура 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185428
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский, в отставку. Других вариантов нет.
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Он и в третий раз ходил за ёлкой. И добыл ее! Но это было уже весной. И он отнес елку обратно.

"Падал прошлогодний снег"
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Зеленский, в отставку. Других вариантов нет.
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Он и в третий раз ходил за ёлкой. И добыл ее! Но это было уже весной. И он отнес елку обратно.

"Падал прошлогодний снег"
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Домовленості нема, тому результати голосування можуть бути сумнівними.
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а когда то этот известный блогер топил за Зелю...
Сильно топил...
Топил даже тогда, когда многие другие перестали...

Третье внеочередное заседание Рады начнется в 16:30, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 8722
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Он топит за Россию. А Зеленский лишь инструмент. Все эти пророссийские блогеры ползают на задних лапках перед Кремлем не понимая что российские политики еще хуже наших.
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это да...., но Зеля мог его нагнуть и убрать на волне зеленной волны в первые пару месяцев...
Упустил момент ...
Теперь да...- превратился Зеля в прежнего буратино с Квартала - 95....под полным контролем Карабаса-Барабаса..
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Хто? Фігурка гейм-плею компутерної гри хіба може прибрати гравця з пультом в руках?
Гравцю К було надано "вікно" для запуску "абордажної команди", а потім пультик мав перейти в руки гравця П Х.
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Вава дуже боявся, що народ підрехтує його призвіще на чаушеску і барикадувався від людей всіма засобами, але небезпека його може очікувати саме в кодлі "своїх".
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Ніщо не зупиняє покидьків, бажання промародерити та розікрасти Україну понад усе.
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Вместо того,чтобы ввести ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ и конфисковать ВСЁ украденное оллигархами и прочими тварями за 30 лет эти придурки собираются земельку двинуть ...Они же пустоголовые не понимают ,что эти копейки от МВФ ни от чего не спасут а потом им придётся разве что задами своими торговать ,но не уверен что на них будут покупатели .. Третє позачергове засідання Ради розпочнеться о 16:30, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 1374
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Песики з фракції ЄС слухняно виконають вказівку свого патрона Зеленського?
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Що ти падлюка скажеш, після голосування - що всі зауваження ЄС були враховані та закон за землю дуже хароший і правильно проголосували. Ти просто гнида яка розпродає українську землю.
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Зніми маску і вийди на свіже повітря, серунчику. Втім не виходь. Бо засмердиш усе навкруги.
ось книжка про тебе. З картинками.
https://fishki.net/1619894-knizhka-pro-malchika-kotoryj-pukal.html
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Я завжди знав що порохоботи пасуться на рашкінських гімносайтах. Признайся, на 95 квартал втіхаря дрюкаєш?
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З іменем твоїм розібралися. Ти Асаф.
І здається, я знаю твоє справжнє прізвище: Муха.
13 мільйонів мух щодня дЗЕжчать "Лайно смачне!", а люди у відповідь б'ють мух газетами. Або капцями.
Лети, Мухо, на свою купу ЗЕЛЕНОГО лайна, бо залишишся без вечері.
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Идеальный кидок
ВР в котором из "СН" пришло только 211
Голосами ЕС и Голоса уволили министров финансов и здравоохранения, но НЕ избрали никого ибо не хватило голосов.
ЕС и Голос синхронно убрали голоса так что звиздец твоему зеле без Пети
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******* продажне, переєструють зараз законопроект і заново проголосують, кидати шмарклі зеленого пахана собі в глотку будеш.
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Дрыщ, а у тебя тоже есть ЗЕмля? Где, в вазоне? Ты, убогий, получил от бабы Тюли команду метать дерьмо. Смотри, не утони в нем.
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Той момент, коли Зєля вже без Пороха ніфуя не може...
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Саме смішно слухати як Зеленський ніби хоче протянути антиколомойський закон)))
Цирк, але паралельно подав лояльних до олігарха людей на міністра...
А ще баба Юля ... Тоже в команді Бєні...
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ЇЇ бригада не голосує за банківський законопроект

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Пока что голосования не было. Но Юля может сделать всем хуже в расчете что ей будет лучше. Ей не впервой.
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Вона сказала пару днів назад що виходить з опозиції задля України)))) А ще її АТБ ціни підняло і прикрилось липовими листами з поставщиками, хоча власники у тих поставщиків вони самі. Їхня торгова марка))))
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Окуеть."порядок денный"-на ходу формируется. Третє позачергове засідання Ради розпочнеться о 16:30, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 5098
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Пля.Парламент в шапито превратили.Подобие квартала.
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Проголосуют рынок земли, и заблокируют закон о Банках, таким образом какашками умоется все население.
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Вот как-то не могу понять. МВФ как бы требует законы по банкам и рынку земли. Власть подняла кипишь, что МВФ не даст кредит если не примете законы, то стране грозит дефолт. А с чего взяли, что именно дефолт. На постсоветском пространстве, да и в Европе, страны (на много беднее Украины) переживают не лучшие времена, у них тоже коронавирус есть, но никто не клянчит деньги в МВФ и не идет на поводу кредиторов. По банкам еще можно как-то согласиться, но по рынку земли нет. Это судьбоносное решение и его если и должны принимать то умные, продвинутие люди, а не гопники которых понавыбирали путем определенных манипуляций Коломойского и Ко.
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С...ка!!! А кто этих депутатов привел в ВР? У кого там монобольшинство?

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Бонус за непоявление в Раде сегодня от бородатой бабушки $60 тыс на руки - источники в ВР.
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