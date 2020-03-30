 Третє позачергове засідання Ради розпочнеться о 16:30, - "слуга народу" Качура (оновлено)

Про це повідомив у Telegram нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.
"О 16:30 позачергове засідання ВР #3", - написав він.
За словами Качури, найімовірніше, на цьому засіданні будуть голосувати відкриття ринку землі та законопроєкт про банки.
Інформацію про ще одне засідання підтвердив журналістам LIGA.net нардеп від "СН" Микита Потураєв, зазначивши, однак, що почнеться воно о 16:00.
"О 16 у нас буде ще одна позачергова сесія. І на неї буде винесено два питання: закони про неповернення банків і землі", - сказав він.
З приводу кадрових питань, він пояснив, що тривають консультації, але допустив що затвердження міністрів також буде розглянуто сьогодні.
Варто зазначити, що Верховна Рада 30 березня за 35 хвилин встигла провести і закрити два позачергові засідання. Перше засідання голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив о 14:08, а закрив друге засідання парламенту о 14:43.
"Падал прошлогодний снег"
Сильно топил...
Топил даже тогда, когда многие другие перестали...
Упустил момент ...
Теперь да...- превратился Зеля в прежнего буратино с Квартала - 95....под полным контролем Карабаса-Барабаса..
Гравцю К було надано "вікно" для запуску "абордажної команди", а потім пультик мав перейти в руки гравця
ПХ.
ось книжка про тебе. З картинками.
https://fishki.net/1619894-knizhka-pro-malchika-kotoryj-pukal.html
І здається, я знаю твоє справжнє прізвище: Муха.
13 мільйонів мух щодня дЗЕжчать "Лайно смачне!", а люди у відповідь б'ють мух газетами. Або капцями.
Лети, Мухо, на свою купу ЗЕЛЕНОГО лайна, бо залишишся без вечері.
ВР в котором из "СН" пришло только 211
Голосами ЕС и Голоса уволили министров финансов и здравоохранения, но НЕ избрали никого ибо не хватило голосов.
ЕС и Голос синхронно убрали голоса так что звиздец твоему зеле без Пети
Цирк, але паралельно подав лояльних до олігарха людей на міністра...
А ще баба Юля ... Тоже в команді Бєні...