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 Ще 3 випадки COVID-19 підтверджено на Сумщині, - ОДА

Сьогодні в Сумській області лабораторно підтверджено ще 3 випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОДА.

Зазначається, що всі три особи - жінки віком 59, 61 і 63 роки з Конотопського району села Козацьке. Вони перебувають у лікарні, їм надається необхідна медична допомога.

Загалом станом на 30 березня в Сумській області підтверджено 9 випадків захворювання на COVID-19: 6 у районі Конотопа, один з яких летальний, 2 - в місті Суми, 1 - в місті Охтирка. Стан усіх хворих стабільний. У лікарні перебувають 5 хворих, 3 людини на самоізоляції. З усіх зареєстрованих хворих 3 особи повернулися з-за кордону (2 - Суми, 1 - Охтирка).

Виявлено 121 контактну особу, поки всі вони на самоізоляції і перебувають під наглядом, а також під контролем працівників Національної поліції України.

Загалом у Сумському обласному лабораторному центрі від початку пандемії було зареєстровано 50 підозр. Зараз перевіряється 14. Решта підозр знято.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонники затримали в Луганській і Сумській областях двох громадян, які порушили зобов'язання щодо самоізоляції

Ще 3 випадки COVID-19 підтверджено на Сумщині, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185423
 
 
 Топ коментарі
 
Ну и что ?
Вы решили бороться с инфекциями - давайте статистику по гриппу, ветрянке, кори, бешенству, СПИДу и т.д.
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Ну и что ?
Вы решили бороться с инфекциями - давайте статистику по гриппу, ветрянке, кори, бешенству, СПИДу и т.д.
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Есть вся эта статистика. Я недавно заходил. Найдите сами,или мне поискать и вам ссылочку сбросить ?
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A почему такая война против только одного вируса, который является обычной сезонной инфекцией ?
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да ни фига он не простой . Я переболел им еще до этой движухи. выплевываешь легкие при температуре 37,1 . И судя по описанию переболел еще в легкой форме
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Статистика такова что это грипп средней тяжести.
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вот и стало на сумщине на 3 теста меньше.
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Ничё, спиртом протрут и вставят другой стороной...
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он хоть у кого-то не подтверждается???
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Ахтырка сегодня с утра кипешует...
Наблюдаю.
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