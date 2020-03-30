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 Близько 350 прибулих із Катару українців погодилися на обсервацію, - спікер ДПСУ Демченко

Всі пасажири, які прибули в київський аеропорт "Бориспіль" з Катару, погодилися на обов'язкову двотижневу обсервацію.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"На цей момент всі пасажири, які прилетіли двома рейсами з Дохи, покинули аеропорт і вирушили на обов'язкову обсервацію", - сказав він.

За його словами, всього на борту двох рейсів з Дохи перебували близько 350 осіб. Велика частина людей була спрямована на обсервацію, проте близько 50 людей категорично відмовлялися погоджуватися на неї.

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"Однак як прикордонники, так і співробітники Національної поліції спілкувалися з людьми і доводили необхідність виконання цього рішення уряду. Спочатку частина з 50 людей погодилася вирушити в місце обсервації, а згодом і всі інші", - пояснив Демченко.

Спікер зазначив, що ні у кого з пасажирів не було виявлено ознак захворювання або підвищеної температури.

Демченко також пояснив, що прикордонники разом з іншими правоохоронними органами виконували рішення уряду, згідно з яким люди, які повертаються в Україну повинні бути спрямовані на обов'язкову 14-денну обсервацію в певні для цього місця з метою недопущення поширення коронавірусу в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185421
 
   
 Топ коментарі
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Надеюсь их дубинками по хребту уговоривали
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несогласен поджопник в самолет и обратно в Доху.
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И смысл было устраивать эти ночные истерики ?
Закон есть закон и нужно его выполнять!
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Проявления COVID-19 расписали европейские врачи.

К счастью, для многих людей заболевание пройдет в легкой форме, напоминающей простуду. Симптомы коронавируса проявляются у человека по-разному в инкубационный период на протяжении от 5 до 22 дней. Чаще, на 3-5 день. Но если иммунитет слабый, плюс наличие букета других заболеваний (особенно уязвимы - люди с диабетом, астмой, любой аллергией, гипертонией), то может сразу появиться затрудненное дыхание, описываемое больными, как "невозможность глубоко вдохнуть".
1-й день в большинстве случаев поднимается температура, появляются слабость, озноб, быстрая утомляемость, постоянное желание спать, которое может сопровождаться невозможностью уснуть. Больного мучает кашель, ощущается першение в горле, лихорадочные ощущения, боль в мышцах, глазах, головная боль. Иногда это может дополняться диареей, рвотой, резями в животе и тошнотой.
2-7 день: симптомы сохраняются, температура может подниматься и спадать после приема жаропонижающих. Дыхание становится все более затрудненным из-за проникновения инфекции в легкие. Хроническая усталость нарастает. У многих пропадает вкус и обоняние, вместе с аппетитом.
8 день является переломным. Если заболевание протекает в легкой форме - наступает улучшение состояния. Если в тяжелой, легкие перестают нормально функционировать, и наступает кислородное голодание. Вот именно в этот момент (в прямом смысле этого слова) и требуется экстренная медицинская помощь с применением аппарата искусственной вентиляции легких.
9-11 день в легких случаях наступает выздоровление. В тяжелых (в условиях стационара) тоже наступает постепенное улучшение состояние, сопровождающееся болью в животе.
12-14 день температура уже не повышается, но покашливание может продлиться еще некоторое время, как и повышенная утомляемость. Но начинает просыпаться аппетит, хотя и слегка отсутствует вкус.
15-22 день наступает полное выздоровление.
Стоит обратить внимание, что улучшение состояние на 14 день еще не свидетельствует о полной победе над COVID-19. Он еще может вернуться. Именно с этим фактом связаны подозрения, что коронавирус не дает иммунитета. У заболевших в некоторых случаях может наступить повторное ухудшение состояния, начиная с 16-18 дня.БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! (пожалуйста!!!)
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Ну а пример показывать надо ? Если помощь оказывается не религиозной, а в гуманитарной сфере.
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Я вот думал, почему люди, старея, всё активнее читают Библию. И тут меня осенило: они ведь готовятся к выпускному экзамену!
Не в обиду!
Я поважаю , як атеїст, ВСЕ ,
що Мені не шкодить..
😇
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Петр Алексеевич, как хорошо, что зебобикам не нравятся Ваши наборы. Порохоботам больше достанется ))))
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ЗЕбобики будут гордо умирать стоя.... в ожидании сухарика от Зеленского Близько 350 прибулих із Катару українців погодилися на обсервацію, - спікер ДПСУ Демченко - Цензор.НЕТ 9824
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"около". прикольно. там, шо подсчётами занимается козлёнок который не умеет считать до 1000 хотя бы?
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неужели нет в голове ни йуха.вы же твари в первую очередь заразите своих близких
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А с рейса из Вьетнама уже всех переловили ?
Что они там кричали ломая двери аэропорта ?
Ё*банная Украина ?
Всем влепить по 17тыс штрафа и отправить обратно, туда, где хорошо...
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В Дохе отдыхают самые обеспеченные. Они понимают что им лучше не светиться.
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Кто-нить мне объяснит, на кой ляд нужно согласие на что-то обязательное? Около 350 прибывших из Катара украинцев согласились на обсервацию, - спикер ГПСУ Демченко - Цензор.НЕТ 5123
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Сделали одолжение - согласились на обсервацию. Ублюдки залётные. Досиделись.....
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Зебільна влада. Незнаю чого тут більшість підтримує це шоу. Тільки що міністр інфраструктури Криклій відповідав пробував відповісти на прості питання журналістів. Говорив що тих, хто пересікає кордон на авто\пішки теж тепер відправляють на обсервацію. Шо вони налагоджують логістику. Можливо він мав наувазі шо якогось пішохода з кордону з Польщею повезуть в готель "Козацький" в Київ? Невідомо. Але шось я думаю, що міністр певно збрехав за тих, хто їде на авто\пішохід і ніхто їх на обсервацію не відправляє. І що це чергове шоу для зебілів від зебілів. А всі повелися і розказують які туристи хренові. А ті десятки тисяч шо зелена влада впустила просто так ніхто вже і не згадує. Навіть журналісти не згадали того.
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для приехавших принудительный карантин должен быть, ограничение прав передвижения
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Сколько же их за рубежом было.Эту бы братию вооружить в 14г.-гнали бы оккупанта,за Урал...
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