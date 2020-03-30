 Близько 350 прибулих із Катару українців погодилися на обсервацію, - спікер ДПСУ Демченко

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.
"На цей момент всі пасажири, які прилетіли двома рейсами з Дохи, покинули аеропорт і вирушили на обов'язкову обсервацію", - сказав він.
За його словами, всього на борту двох рейсів з Дохи перебували близько 350 осіб. Велика частина людей була спрямована на обсервацію, проте близько 50 людей категорично відмовлялися погоджуватися на неї.
"Однак як прикордонники, так і співробітники Національної поліції спілкувалися з людьми і доводили необхідність виконання цього рішення уряду. Спочатку частина з 50 людей погодилася вирушити в місце обсервації, а згодом і всі інші", - пояснив Демченко.
Спікер зазначив, що ні у кого з пасажирів не було виявлено ознак захворювання або підвищеної температури.
Демченко також пояснив, що прикордонники разом з іншими правоохоронними органами виконували рішення уряду, згідно з яким люди, які повертаються в Україну повинні бути спрямовані на обов'язкову 14-денну обсервацію в певні для цього місця з метою недопущення поширення коронавірусу в Україні.
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Проявления COVID-19 расписали европейские врачи.
К счастью, для многих людей заболевание пройдет в легкой форме, напоминающей простуду. Симптомы коронавируса проявляются у человека по-разному в инкубационный период на протяжении от 5 до 22 дней. Чаще, на 3-5 день. Но если иммунитет слабый, плюс наличие букета других заболеваний (особенно уязвимы - люди с диабетом, астмой, любой аллергией, гипертонией), то может сразу появиться затрудненное дыхание, описываемое больными, как "невозможность глубоко вдохнуть".
1-й день в большинстве случаев поднимается температура, появляются слабость, озноб, быстрая утомляемость, постоянное желание спать, которое может сопровождаться невозможностью уснуть. Больного мучает кашель, ощущается першение в горле, лихорадочные ощущения, боль в мышцах, глазах, головная боль. Иногда это может дополняться диареей, рвотой, резями в животе и тошнотой.
2-7 день: симптомы сохраняются, температура может подниматься и спадать после приема жаропонижающих. Дыхание становится все более затрудненным из-за проникновения инфекции в легкие. Хроническая усталость нарастает. У многих пропадает вкус и обоняние, вместе с аппетитом.
8 день является переломным. Если заболевание протекает в легкой форме - наступает улучшение состояния. Если в тяжелой, легкие перестают нормально функционировать, и наступает кислородное голодание. Вот именно в этот момент (в прямом смысле этого слова) и требуется экстренная медицинская помощь с применением аппарата искусственной вентиляции легких.
9-11 день в легких случаях наступает выздоровление. В тяжелых (в условиях стационара) тоже наступает постепенное улучшение состояние, сопровождающееся болью в животе.
12-14 день температура уже не повышается, но покашливание может продлиться еще некоторое время, как и повышенная утомляемость. Но начинает просыпаться аппетит, хотя и слегка отсутствует вкус.
15-22 день наступает полное выздоровление.
Стоит обратить внимание, что улучшение состояние на 14 день еще не свидетельствует о полной победе над COVID-19. Он еще может вернуться. Именно с этим фактом связаны подозрения, что коронавирус не дает иммунитета. У заболевших в некоторых случаях может наступить повторное ухудшение состояния, начиная с 16-18 дня.БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! (пожалуйста!!!)
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Что они там кричали ломая двери аэропорта ?
Ё*банная Украина ?
Всем влепить по 17тыс штрафа и отправить обратно, туда, где хорошо...
відповідавпробував відповісти на прості питання журналістів. Говорив що тих, хто пересікає кордон на авто\пішки теж тепер відправляють на обсервацію. Шо вони налагоджують логістику. Можливо він мав наувазі шо якогось пішохода з кордону з Польщею повезуть в готель "Козацький" в Київ? Невідомо. Але шось я думаю, що міністр певно збрехав за тих, хто їде на авто\пішохід і ніхто їх на обсервацію не відправляє. І що це чергове шоу для зебілів від зебілів. А всі повелися і розказують які туристи хренові. А ті десятки тисяч шо зелена влада впустила просто так ніхто вже і не згадує. Навіть журналісти не згадали того.