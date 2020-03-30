 Близько 350 прибулих із Катару українців погодилися на обсервацію, - спікер ДПСУ Демченко

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"На цей момент всі пасажири, які прилетіли двома рейсами з Дохи, покинули аеропорт і вирушили на обов'язкову обсервацію", - сказав він.

За його словами, всього на борту двох рейсів з Дохи перебували близько 350 осіб. Велика частина людей була спрямована на обсервацію, проте близько 50 людей категорично відмовлялися погоджуватися на неї.

Читайте також: Поліція проводить роз'яснювальну роботу з українцями, які прибули з Балі і не хочуть вирушати на обсервацію

"Однак як прикордонники, так і співробітники Національної поліції спілкувалися з людьми і доводили необхідність виконання цього рішення уряду. Спочатку частина з 50 людей погодилася вирушити в місце обсервації, а згодом і всі інші", - пояснив Демченко.

Спікер зазначив, що ні у кого з пасажирів не було виявлено ознак захворювання або підвищеної температури.

Демченко також пояснив, що прикордонники разом з іншими правоохоронними органами виконували рішення уряду, згідно з яким люди, які повертаються в Україну повинні бути спрямовані на обов'язкову 14-денну обсервацію в певні для цього місця з метою недопущення поширення коронавірусу в Україні.