 Рада дозволила парламентським комітетам засідати в режимі відеоконференції

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "за" проголосували 319 народних депутата.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що для запобігання поширенню коронавірусу Кабмін встановив карантин на всій території України.

У такій ситуації комітети Верховної Ради перебувають в обставинах, що потребують одночасно з парламентом оперативного реагування на поточну ситуацію. Далі - організовувати свою роботу так, що дозволить забезпечувати дотримання карантинних заходів, спрямованих на обмеження соціальних контактів, пишуть автори законопроєкту.

Законопроєкт передбачає особливості організації роботи органів Ради в умовах карантину шляхом проведення засідань комітетів парламенту в режимі відеоконференції.

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