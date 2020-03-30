 "Реально в області зараз близько 5000 інфікованих, які щосекунди сіють вірус", - голова Закарпатської ОДА Рівіс

Як інформує Цензор.НЕТ, так голова Закарпатської облради Михайло Рівіс прокоментував пост у Facebook.
"Потрібно розуміти, що реально в області зараз близько 5000 інфікованих, які щосекунди сіють вірус", - написав він.
Рівіс також вважає, що районні лікарні не готові до масового надходження хворих і сподіваються, що обійдуться однією інфекційною лікарнею, в якій лише 70 ліжок.
"Це при тому, що в світі під палати переобладнують стадіони і торгові центри. А у нас навіть немає запасу ліжок, білизни і матраців, я вже не кажу про ліки і професійне обладнання. У медиків немає засобів індивідуального захисту. Тому кожен, хто сьогодні на шашликах, а не вдома, не усвідомлює, на яку небезпеку себе наражає", - написав він.
Водночас він підкреслив, що, на його думку, всі рішення щодо карантину мали бути обов'язковими, а не рекомендованими, а люди без документів не мають виходити на вулицю, оскільки без документів скласти адмінпротокол неможливо.
Нагадаємо, згідно з офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні в Закарпатській області зафіксовано 1 випадок інфікування коронавірусом.
Но даже если каждый заразит всего лишь в 50 раз меньше, и то будет 5 млн. чел.. Т.е. ВСЕ на Закарпатье
а до безвиза - из Украины вообще не ездили никакуда, как в твоей рашке?
Но самое дорогое это пшено. Лакомство. 1,2 долл. за 400 гр
Феофанія, чи 145-та?
пачками, наборами, упаковками, короче оптом
мені дуже хочеться, щоб частка, що оплатили зебіли, склала 73%
"Было бы абсолютно нормально, если вирус будет приходить и уходить - и продлится один или два года. Я могу сказать вам сейчас: забудьте о том, что в ближайшем будущем пандемия в Европе закончится. Чтобы устранить эту вспышку за короткий промежуток времени, меры должны быть чрезвычайно радикальными. Если бы весь мир мог перестать двигаться на протяжении четырех недель, пандемию можно было бы остановить. Но я не могу представить, чтобы когда-либо происходила полная глобальная остановка. Даже в Германии или Европе"
Он глава областного совета, а главы ОГА у нас нет уже давно, после того, как Бондаренко из телевизора узнал, что Зеленский его уволил. Есть исполняющий обязанности.
Уважаемое издание, а детские ошибки в новостях - доверяй потом Вашей инфе . . .
А тут бац, и вирус в одночасье из хозяев жизни сделал из них людей, от которых общества требуют срочной и грамотной работы, которых матерят и готовы растерзать за неэффективность и смерти сограждан. И самое главное - которые никакими своими званиями и должностями нифига не защищены от того самого вируса - болеют уже и премьеры, и князья-принцы, умирают принцессы.
Вот скольким из них сейчас пришла в голову мысль : "Господи, ну почему именно на мою каденцию эта напасть свалилась на голову ? Ведь прошлый "царь" был хозяином жизни, а мне "повезло"" . . .
Уверен, что Трамп про себя матюкается, мол, сейчас будет провал и я выборы проср... Ему пофиг реально на людей, он эгоист жуткий. Думает, ну почему эта пандемия не случилась в декабре 2020 года, уже после выборов ? Мол, тогда фиг бы с ней и её последствиями (количеством трупов), а так, я такой классный и вылечу из Белого Дома, за что мне судьба так . . .