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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Закарпаття (908) карантин (1582) ОДА (842) COVID-19 (2384) коронавірус (1116) Рівіс (1)

 "Реально в області зараз близько 5000 інфікованих, які щосекунди сіють вірус", - голова Закарпатської ОДА Рівіс

Реальна кількість інфікованих коронавірусом у Закарпатській області може сягати п'яти тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ, так голова Закарпатської облради Михайло Рівіс прокоментував пост у Facebook.

"Потрібно розуміти, що реально в області зараз близько 5000 інфікованих, які щосекунди сіють вірус", - написав він.

Рівіс також вважає, що районні лікарні не готові до масового надходження хворих і сподіваються, що обійдуться однією інфекційною лікарнею, в якій лише 70 ліжок.

"Це при тому, що в світі під палати переобладнують стадіони і торгові центри. А у нас навіть немає запасу ліжок, білизни і матраців, я вже не кажу про ліки і професійне обладнання. У медиків немає засобів індивідуального захисту. Тому кожен, хто сьогодні на шашликах, а не вдома, не усвідомлює, на яку небезпеку себе наражає", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті виявили 19 нових випадків COVID-19: всі хворі контактували під час відвідування церкви з раніше інфікованою жінкою, - ОДА

Водночас він підкреслив, що, на його думку, всі рішення щодо карантину мали бути обов'язковими, а не рекомендованими, а люди без документів не мають виходити на вулицю, оскільки без документів скласти адмінпротокол неможливо.

Нагадаємо, згідно з офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні в Закарпатській області зафіксовано 1 випадок інфікування коронавірусом.

Реально в області зараз близько 5000 інфікованих, які щосекунди сіють вірус, - голова Закарпатської ОДА Рівіс 01


Реально в області зараз близько 5000 інфікованих, які щосекунди сіють вірус, - голова Закарпатської ОДА Рівіс 02
Реально в області зараз близько 5000 інфікованих, які щосекунди сіють вірус, - голова Закарпатської ОДА Рівіс 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185418
 
   
 Топ коментарі
 
Трезвый взгляд на объективную реальность...
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Вот смотрите, что будет, если каждый день каждый заражает двоих. Это первые 11 дней.
"Реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус", - глава Закарпатской ОГА Ривис - Цензор.НЕТ 2338
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а теперь - статистика: от 1 инфицированного за 10 дней может заразиться (суммарно.. по цепочке) ДО 59 тысяч людей...
Но даже если каждый заразит всего лишь в 50 раз меньше, и то будет 5 млн. чел.. Т.е. ВСЕ на Закарпатье
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Спасибо Пете за безвиз!!!
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то-то итальянцы радуются) да и вы, кацапы - тоже)
а до безвиза - из Украины вообще не ездили никакуда, как в твоей рашке? "Реально в області зараз близько 5000 інфікованих, які щосекунди сіють вірус", - голова Закарпатської ОДА Рівіс - Цензор.НЕТ 3669
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по твоей логики следует, что если бы твои родители предохранялись, то ты бы глупости не писал.
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Трезвый взгляд на объективную реальность...
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Откуда эти зебилы лезут во власть? Ривис, если 5000 человек ежесекундно сеют вирус, то, пока ты это написал, заражённых стало уже 50000. "Реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус", - глава Закарпатской ОГА Ривис - Цензор.НЕТ 1875
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Вот смотрите, что будет, если каждый день каждый заражает двоих. Это первые 11 дней.

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«А єщо помню, вот такєнниє бутерброди с грєчкой.»

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Може тому що один пакет важить 0,1 кг, а інший 0,06 кг?
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У нас до 2-х долларов пакет 1 кг. Ахренеть.
Но самое дорогое это пшено. Лакомство. 1,2 долл. за 400 гр
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Бро, у твоїй фіз-мат. школі, був класний викладач.

Феофанія, чи 145-та?
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Это примерный индекс, а не факт. Вон вчера писали про бабулю с Италии, которая обработала только на вчера 14 человек в трех селах
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Я думаю, что просто чиновники сеют панику. Зачем? А, шо б если шо и шоб выбить денег.
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выбивать будет некому, чиновникам жены с шопингов этой заразы навезли ещё два месяца назад.
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все зеленые так думают, потом будут дохнуть
пачками, наборами, упаковками, короче оптом
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Слышь, думаешь копия Томоса с автографом сывочолого за пазухой вас соевых от вируса защитит? Ну-ну...
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чертов клоун тянет время до Итальянских нормативов, потом объявит черезвычайное положение и дрыстанёт в Швецию.
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семейство уже там и клоун на чемоданах.
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я сподіваюсь, не за власний рахунок?
мені дуже хочеться, щоб частка, що оплатили зебіли, склала 73%
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Закарпатье- всего ок. 3% населения Украины. А что, может быть далее ?
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Ну так в таком случае каков реальный процент смертности от вируса?
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Полагаете, итальянцев уже 3 миллиарда?
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На 156000 выздоровевших 35000 умерших, посчитай процент.
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С такой должности сеять непроверенные слухи несерьёзно.
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Китайский эксперт Веньхун на видеоконференции, организованной китайским консульством в немецком городе Дюссельдорф прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в Европе.
"Было бы абсолютно нормально, если вирус будет приходить и уходить - и продлится один или два года. Я могу сказать вам сейчас: забудьте о том, что в ближайшем будущем пандемия в Европе закончится. Чтобы устранить эту вспышку за короткий промежуток времени, меры должны быть чрезвычайно радикальными. Если бы весь мир мог перестать двигаться на протяжении четырех недель, пандемию можно было бы остановить. Но я не могу представить, чтобы когда-либо происходила полная глобальная остановка. Даже в Германии или Европе"
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Реально правда, 5000 уже, каждую секунду сеют вирус, допустим заражая еще одного каждый... Итого в минуту 300 000. Через 10 минут 3 000 000. Через 100 минут 30 000 000... Короче к концу дня вся Украина заражена и чума пошла дальше... аыэмамаэмаэ
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Учитывая тот факт...что зеленое стадо завезло в страну 150 тысяч потенциально зараженных людей...это вполне может быть...
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Блин , какой бред. От чего защищает маска? От строительной пыли. Маска нужна хирургам в операционных и больным тубиком.
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Объясняю для тех кто в танке. Вы можете быть заражённым и не знать этого. При кашле и чиханье ваши слюни остаются на маске а не разлетаются вокруг,уменьшая риск заразить окружающих.
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Ну я переболел уже. Можно мне без намордника ходить?
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Они забыли дописать- "носить масочку" вдома. Нікого не випускать, нікого не впускати.
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И спать в ней. Кстати, а как они кушать будут? Сало внутривенно?
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Цензор - Ривис не является главой Закарпатской ОГА . . .
Он глава областного совета, а главы ОГА у нас нет уже давно, после того, как Бондаренко из телевизора узнал, что Зеленский его уволил. Есть исполняющий обязанности.

Уважаемое издание, а детские ошибки в новостях - доверяй потом Вашей инфе . . .
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А вообще, вынося за скобки ужас и трагизм медицинских событий последних недель, интересно наблюдать : вся эта свора политическая - не только наша, но и русская, американская, итальянская и дальше по списку - они ведь дорвались до власти поцарствовать. Кто популизмом и оболваниванием избирателей, кто подтасовками и грубой силой, но дорвались поцарствовать - хорошо есть / пить, грабить, указывать другим, как жить.
А тут бац, и вирус в одночасье из хозяев жизни сделал из них людей, от которых общества требуют срочной и грамотной работы, которых матерят и готовы растерзать за неэффективность и смерти сограждан. И самое главное - которые никакими своими званиями и должностями нифига не защищены от того самого вируса - болеют уже и премьеры, и князья-принцы, умирают принцессы.

Вот скольким из них сейчас пришла в голову мысль : "Господи, ну почему именно на мою каденцию эта напасть свалилась на голову ? Ведь прошлый "царь" был хозяином жизни, а мне "повезло"" . . .

Уверен, что Трамп про себя матюкается, мол, сейчас будет провал и я выборы проср... Ему пофиг реально на людей, он эгоист жуткий. Думает, ну почему эта пандемия не случилась в декабре 2020 года, уже после выборов ? Мол, тогда фиг бы с ней и её последствиями (количеством трупов), а так, я такой классный и вылечу из Белого Дома, за что мне судьба так . . .
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Т.е., официальная статистика в 5000 раз меньше? Значит смертность в 5000 раз ниже! Можно расслабиться. А если серьезно, могу поспорить- через год официально объявят смертность на уровне 0.2-0.1%.
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Западная Украина уже с января в огне эпидеми.
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