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 Рада відхилила законопроєкт з поправками до Держбюджету-2020

Верховна Рада відхилила законопроєкт з поправками до Державного бюджету на 2020 рік.

Відповідне рішення на позачерговому засіданні парламенту підтримали 223 народні депутати за необхідних 226 голосів, передає Цензор.НЕТ.

Парламент відправив законопроєкт на доопрацювання в комітет і скоротив терміни його підготовки. За це рішення проголосували 273 нардепи.

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Згідно із законопроєктом, доходи державного бюджету України на 2020 рік пропонується зменшити на 122,9 млрд грн, в тому числі за загальним фондом на 121,77 млрд грн.

Зокрема, зменшуються показники щодо:

податку і збору на доходи фізичних осіб на 18,5 млрд грн через суттєве уповільнення зростання заробітних плат;
податку на прибуток підприємств на 20,7 млрд грн внаслідок погіршення фінансових результатів діяльності підприємств, яке спостерігається в поточному році за результатами декларування податку;
рентної плати на 22,8 млрд грн здебільшого через збереження низької ціни на газ, невиконання АТ Укргазвидобування обсягу внутрішньої видобутку газу відповідно до Концепції розвитку газодобувної галузі України і зниження ціни на нафту;
акцизного податку на 12,4 млрд грн переважно з акцизного податку з тютюнових виробів внаслідок обліку менших обсягів виробництва;
податку на додану вартість на 67,1 млрд грн через скорочення споживчої і ділової активності населення та суб'єктів господарювання, суттєве зменшення обсягів імпорту товарів;
ввізного мита на 3,6 млрд грн, що сформовано за рахунок зменшення обсягів імпорту товарів.

При цьому передбачено збільшити показники у частині чистого прибутку та дивідендів на 26,7 млрд грн через зміну нормативу відрахувань до державного бюджету

Щодо спеціального фонду пропонується зменшити доходи на 1,17 млрд грн переважно щодо дорожнього фонду у зв'язку з приведенням закону про бюджет на 2020 рік у відповідність до норм пункту 432 розділу VI Бюджетного кодексу України щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до бюджетів місцевого самоврядування і ослабленням курсу гривні.

Документом передбачено створити в складі держбюджету Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками в обсязі 97,05 млрд грн.

Кошти Фонду будуть спрямовані на:

фінансове забезпечення охорони здоров'я (додаткові доплати до заробітної плати медпрацівникам, придбання медичного обладнання та витратних матеріалів (швидкі експрес-тести, аналізатори ПЛР на COVID-19, витратні матеріали для вірусологічних лабораторій, апарати ШВЛ, засоби індивідуального захисту тощо);
соціальний захист (доплати громадянам України, надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та надання трансферту Пенсійному фонду України);
відновлення витрат і надання кредитів за бюджетними програмами, які були скорочені у зв'язку зі створенням Фонду;
поповнення резервного фонду державного бюджету.
Також передбачена норма, що в разі необхідності збільшення обсягу Фонду Мінфін за рішенням Кабміну може здійснювати понадпланові запозичення.

Також читайте: З бюджету армії не заберуть жодної гривні, - Шмигаль про зміни до Держбюджету-2020

Для створення Фонду були переглянуті витрати щодо низки інших бюджетних програм. У законі прописано скорочення витрат і надання кредитів, зокрема на:

виплату пільг і житлових субсидій громадянам - 8,2 млрд грн;
державний фонд регіонального розвитку - 7,5 млрд грн;
підтримку і розвиток об'єднаних територіальних громад - 2,1 млрд грн;
виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення (перенесений термін введення підвищених розмірів деяких соціальних виплат з 1 січня на 1 липня 2020 року) - 1,9 млрд грн;
функціонування Фонду енергоефективності - 1,6 млрд грн;
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів - 1,2 млрд грн;
статистичні спостереження - 1,2 млрд грн;
капітальні витрати центральних органів виконавчої влади - понад 1 млрд грн;
проєктування і будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" - 0,9 млрд грн;
витрати на відрядження органів державної влади - близько 0,7 млрд грн.

Водночас проєктом збільшено на 3 млрд грн обсяг резервного фонду на здійснення непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185417
 
 
 Топ коментарі
 
И года не прошло как зеленое гавно начало разлагаться на молекулы..
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Як казав Вуді Аллен: «Мой стакан всегда наполовину полон ядом».
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И года не прошло как зеленое гавно начало разлагаться на молекулы..
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сегодня Зелей в ВР убирали общественную уборную....
все что он вносил вместе с Шмыгалем провалили особенно извращенным образом...
Поданья на увольнение его людей прошло, а назначение его людей уже нет...
Позор...
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Це говорить, що у СН сформувалася група проти Зе, яка добре керована.
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ну да...
по Короновирусу, питанию ВСУ, и законопроект (не закон) по банкам поддержали... - а когда пошел вопрос по персоналиям (кадры решают все) - здесь Зели полный облом...
Фракция распалась по интересам....
Моно-большинство уничтожено - и это для Украины хорошо....
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А ще це результат переслідування Лероса, бо СН є інстинкт самозбереження.
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Эти "изменения"- такая же шара, как и весь "бюджет". Тут не изменять надо, а гнать авторов в три шеи. Рада не смогла принять законопроект с поправками в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 6697
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Пздц стране. Зебилы, ну хоть поржали перед дефолтом? Или уже не "по приколу" как-то?
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Зато он сам и дружки его прибарахлиться , что ещё и внукам останется.
Я ж ничего не перекрутил и не придумал? Поправьте, зелибобы!!!
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Эта шо ж палучаеца, не будет у учителей зарплат в 4000$ / мес. Выходит все врал зильонский?! Даколе?!?!?! ))
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Зараз поріжуть субсидії! Це те, що хотіли зебіли!
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Бєня ще до виборів рекламував та обіцяв дефолт, але 73% біомаси цього не чули чи не хотіли чути. А Бєня виконує те, що обіцяв, навідміну від Янелоха.
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Цей проект бюджету теж не є реальним, бо його не виконають. Кредити в таких умовах не дають. Так, що дефолту не уникнути.
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Удешевление североморского эталона нефти Brent привело к тому, что стоимость российской смеси Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в минувшую пятницу снизилась в абсолютном исчислении до $16,2 за баррель (порт Роттердам), что стало наименьшим уровнем с июня 1999 года. Об этом сообщает ценовое агентство Argus.
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Тєбє сам атєц Коломойсково лайки ставит! Рада отклонила законопроект с поправками в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 1998
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Якщо врахувати російську мову на картинці, то можливо це з російського ресурсу.
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Ну хотите патриотическое кино - теперь будут его показывать вечером вместо ужина. А может и вместо обеда. Рада отклонила законопроект с поправками в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 3901
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Рюзьге, ти чому тут під прапором моєї країни? Ти стидаєшся російського прапора?
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Коломойский показал зеленому клоуну, кто во фракции слуг главный, зебильное стадо довольно?
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Ай, да какая хорошая "народная" Рада собралась под под общим куполом!..
Я так понимаю, шо олигархам больше не нужно ужиматься и затягивать пояса на своих жирных пузах как всем остальным, государство их как всегда поддержит.
По-прежнему - будут пилить деньги на "патриотических" дерьмо-фильмах, которые нихто не смотрит, и по-прежнему будут финансировать всякие бездарные и бесполезные флэшмобы и прочую сейчас(!) не нужную лабуду.
По-прежнему - здоровье украинцев , как всегда, отступает на 110 место, от важности государственных брыг и клубка охреневших глистов, в кишечнике нашей страны.
Всё как всегда. Все тяготы опять переложили на плечи самых слабых. Я другого и не ожидал.
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