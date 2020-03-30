 Рада затвердила зміни до Держбюджету для забезпечення безперервного харчування військовослужбовців

За відповідне рішення проголосували 302 народні депутати, передає Цензор.НЕТ.
У документі зазначено, що на сьогодні існує реальний ризик зриву забезпечення харчуванням особового складу Збройних Сил України та інших складових сил безпеки і оборони у зв'язку з виникненням непередбачених обставин. Зазначене зумовлено відмовою переможця за результатами проведених процедур закупівлі послуг щодо харчування особового складу укласти договори на харчування (товариство з обмеженою відповідальністю "ПОНТЕМ.УА" відмовилося надавати послуги з харчування в регіонах України у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19). Ця обставина призведе до зриву харчування особового складу ЗСУ.
Тому Кабмін просить доповнити Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" ст.17-1, згідно з якою буде передбачена для Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України можливість продовження в 2020 році дії договорів, укладених в 2019 році із суб'єктами господарювання з метою недопущення зриву харчування військовослужбовців складових сил безпеки і оборони.
Діра в бюджеті, відтік капіталів з країни, де брати кошти на відновлення платіжного балансу?
Тільки поновлення співпраці з МВФ. МВФ грошей не дасть, якщо їх відразу здерибанять для бені.
Ну а про прозорі конкурси на державні посади, прозорі закупівлі, переформатування судової системи, системи правоохоронних органів це все має робити влада, але ж вони самі себе саджати не збираються.
Десь так.
Эта шушера хочет кормить российскую армию.
Негайно дайте доручення провести розслідування, щодо Андрія Єрмака і на час слідства-відстороніти від посади. Такого «зашквару»,який вчинили брати Єрмаки,ще не знала українська політика. Вони торгували Україною в Мінську і посадами в Києві.
Єрмак має піти негайно!