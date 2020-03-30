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Все про:армія (2715) ВР (7366) їжа (116) ЗСУ (488)

 Рада затвердила зміни до Держбюджету для забезпечення безперервного харчування військовослужбовців

Верховна Рада на другому позачерговому пленарному засіданні в понеділок ухвалила в цілому законопроєкт № 3254 "Про внесення змін до закону про державний бюджет на 2020 рік щодо забезпечення безперервного харчування для військовослужбовців".

За відповідне рішення проголосували 302 народні депутати, передає Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що на сьогодні існує реальний ризик зриву забезпечення харчуванням особового складу Збройних Сил України та інших складових сил безпеки і оборони у зв'язку з виникненням непередбачених обставин. Зазначене зумовлено відмовою переможця за результатами проведених процедур закупівлі послуг щодо харчування особового складу укласти договори на харчування (товариство з обмеженою відповідальністю "ПОНТЕМ.УА" відмовилося надавати послуги з харчування в регіонах України у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19). Ця обставина призведе до зриву харчування особового складу ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада може сьогодні провести друге позачергове засідання для розгляду питання харчування військовослужбовців, - Разумков

Тому Кабмін просить доповнити Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" ст.17-1, згідно з якою буде передбачена для Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України можливість продовження в 2020 році дії договорів, укладених в 2019 році із суб'єктами господарювання з метою недопущення зриву харчування військовослужбовців складових сил безпеки і оборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185414
 
   
 Топ коментарі
 
медведчук, шуфрич, рабинович и команда, ноль голосов за питание для ЗСУ.
Эта шушера хочет кормить российскую армию.
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Солнцу когда разрешат «вставать и садиться» ?!
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Але є й хороші новини. Профільний комітет підтримав Антиколомойський закон. Тепер справа за малим. Проголосувати його в залі.
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Вот это ох%еть «достижение» зильонского
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Солнцу когда разрешат «вставать и садиться» ?!
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по сценарiю. зе-сонечко без репетеции никак.
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Опзж проголосували проти підтримки ЗСУ, проти забезпечення харчування для військових.
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Неприрывного это как - ходив би їв би, спав би їв би, лежав би їв би..? Чи як?
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Какой то гениальный договор на обеспечения питания военнослужащих, который можно разорвать в связи с эпидемией. А если враг применит биологическое оружие (которое у РФ есть)? Все солдаты бросают кушать?
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Антимонопольный комитет возбудил дело по факту существенного удорожания медицинских масок в Киеве
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Монокоаліція все. Після кадрових провалів, провалили голосування за зміни до держбюджету 2020 (3279). Відправили на повторне 1 читання.
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Але є й хороші новини. Профільний комітет підтримав Антиколомойський закон. Тепер справа за малим. Проголосувати його в залі.
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Так зараз це велика справа.
Діра в бюджеті, відтік капіталів з країни, де брати кошти на відновлення платіжного балансу?
Тільки поновлення співпраці з МВФ. МВФ грошей не дасть, якщо їх відразу здерибанять для бені.
Ну а про прозорі конкурси на державні посади, прозорі закупівлі, переформатування судової системи, системи правоохоронних органів це все має робити влада, але ж вони самі себе саджати не збираються.
Десь так.
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медведчук, шуфрич, рабинович и команда, ноль голосов за питание для ЗСУ.
Эта шушера хочет кормить российскую армию.
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Вислюк Зе!
Негайно дайте доручення провести розслідування, щодо Андрія Єрмака і на час слідства-відстороніти від посади. Такого «зашквару»,який вчинили брати Єрмаки,ще не знала українська політика. Вони торгували Україною в Мінську і посадами в Києві.
Єрмак має піти негайно!
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Єрмаків, зенелохів, вальцманбариг, бєнябариг , шуфре-медведчуків, і інших зрадників і бариг, на нари довічно і з конфіскацією.
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302 за! Підтримали за основу і вцілому.
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Кримінальне провадження по Єрмака є.Рада затвердила зміни до Держбюджету для забезпечення безперервного харчування військовослужбовців - Цензор.НЕТ 7489
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За девять місяців правління вже навіть ЗСУ не змогли якісно харчувати. Вже звертались до )ДА--це зробити за свої кошти. Всіх зелених потрібно гнати мітлою,бо знищать державу, а за одно і опоблок мертветчука з жидами,які не дали ніодного голосу,щоб наші воїни були з харчами.
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Искусство заголовка... "Непрерывное питание" - им хоть спать будут давать? Рада затвердила зміни до Держбюджету для забезпечення безперервного харчування військовослужбовців - Цензор.НЕТ 8030
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