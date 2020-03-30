 Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про кримінальну відповідальність за контрабанду протиепідемічних товарів

"За" проголосували 274 народні депутати, передає Цензор.НЕТ.

Голосування в другому читанні з цього питання не відбувалося.

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