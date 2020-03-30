Редактор Цензор.НЕТ 30.03.20 15:0330.03.20 15:03 Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про кримінальну відповідальність за контрабанду протиепідемічних товарів Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №3271 "Про кримінальну відповідальність за контрабанду товарів протиепідемічного призначення"."За" проголосували 274 народні депутати, передає Цензор.НЕТ. Голосування в другому читанні з цього питання не відбувалося. Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відмовилася призначити Степанова міністром охорони здоров'я, а Марченка - фінансівИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3185413 x Мені подобається
То - добре! Правда- добрий закон можуть споганити неналежним (чи виборочним) його виконанням...
-Але чому не прийняли аналогічний законопроект про завищення цін на ліки та продукти харчування? Особливо - на хлібо- булочні вироби? Якщо вважаєте що не вистачить зерна, та/чи муки - також - ( під кримінальну відповідальність ) забороніть його експорт! А чому Антимонопольний комітет й досі не скористається своїм законним правом - і не штрафує на 10% (від річного обороту) тих , хто завищує ціни на ліки, та продукти харчування?